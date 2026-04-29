Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Con rể Thượng tướng' nhận tin vui

Thứ tư, 10:20 29/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn sau những đóng góp vào thành công của bộ phim "Không giới hạn" đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Diễn viên Steven Nguyễn hạnh phúc chia sẻ một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Anh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho màn hóa thân xuất sắc vào vai Trung tá Đào Minh Kiên trong bộ phim truyền hình "Không giới hạn"

Không chỉ có Steven Nguyễn, các thành viên trong ê-kíp làm phim, dàn nghệ sĩ của bộ phim cũng đón nhận niềm vui này. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực của ê-kíp trong việc lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính thời bình.

Steven Nguyễn khoe tin vui - Ảnh 1.

Góp mặt vào thành công của "Không giới hạn", Steven Nguyễn vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên không giấu được sự xúc động và gửi lời tri ân: "Steven xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các Thủ trưởng thuộc Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã tạo điều kiện để Steven có cơ hội tham gia dự án lần này. Xin cảm ơn VFC, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, cùng toàn thể anh em diễn viên và ê-kíp đã đồng hành, làm việc bằng rất nhiều tâm huyết để tạo nên bộ phim".

Trong phim "Không giới hạn", Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn. Nhân vật lần này là một người chỉ huy trẻ từng đi qua nhiều nhiệm vụ sinh tử, mang trong mình những vết thương tâm lý và nỗi day dứt khôn nguôi vì sự hy sinh của đồng đội. Dù không phải là một cá nhân hoàn hảo, Minh Kiên luôn đặt trách nhiệm bảo vệ nhân dân lên hàng đầu.

'Con rể Thượng tướng' nhận tin vui - Ảnh 2.

Steven Nguyễn và Minh Trang có lần đầu hợp tác thành công trong vai Minh Kiên và Lam Anh.

Steven Nguyễn cho biết, Trung tá Đào Minh Kiên là một vai diễn mơ ước. "Không giới hạn" không chỉ là một cột mốc lớn trong sự nghiệp mà còn là một trải nghiệm vô giá. Anh tâm sự, đây là một dự án ý nghĩa và là cơ hội quý báu để bản thân được học hỏi, rèn luyện nghiêm túc nhằm hóa thân gần nhất với hình tượng người lính cứu hộ, những người hùng thầm lặng luôn sẵn sàng xả thân trước mọi nhiệm vụ hiểm nguy.

Trước đó, khi "Không giới hạn" kết thúc, Steven Nguyễn đã bày tỏ sự trân trọng với khán giả khi đã theo dõi, yêu mến, thậm chí tranh luận sôi nổi về nhân vật. Theo anh, chính những phản hồi mạnh mẽ, sự lan tỏa trên mạng xã hội và kết quả rating tích cực là minh chứng rõ nhất cho việc khán giả đã thực sự đồng hành cùng bộ phim. 

'Con rể Thượng tướng' nhận tin vui - Ảnh 3.

Steven Nguyễn đã có vai diễn thành công trong "Không giới hạn".

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, từng tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM. Gần 10 năm lận đận trong nghề, Steven Nguyễn trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam với vai phản diện trong bộ phim chiến tranh "Mưa đỏ" và trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại. 

Trước "Mưa đỏ", Steven Nguyễn từng tham gia series web-drama "Bi Long đại ca" năm 2020-2021, "Hùng Long Phong Bá", "Bạn gái tôi là trùm trường",... và phim truyền hình: "Hạnh phúc bị đánh cắp", "Mặt trời mùa đông", "Không giới hạn".

(Ảnh: VTV, FBNV)

Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc động

GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.

Cuộc sống kín tiếng của NSND Đào Bá Sơn 'ông Tây' màn ảnh Việt

GĐXH - NSND Đào Bá Sơn được mệnh danh là “lãng tử màn ảnh Việt”, ghi dấu ấn đậm nét với các vai Tây bởi ngoại hình cao to, đầy góc cạnh.

Miu Lê từ cơ duyên năm 17 tuổi với đạo diễn Lê Hoàng, trở thành 'nàng thơ' các siêu phẩm điện ảnh

GĐXH - Miu Lê chạm ngõ nghệ thuật từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng vào năm 17 tuổi, cô đi học làm người mẫu để rồi vụt sáng trong các siêu phẩm điện ảnh.




Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top