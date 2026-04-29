'Con rể Thượng tướng' nhận tin vui

Diễn viên Steven Nguyễn hạnh phúc chia sẻ một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Anh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho màn hóa thân xuất sắc vào vai Trung tá Đào Minh Kiên trong bộ phim truyền hình "Không giới hạn".

Không chỉ có Steven Nguyễn, các thành viên trong ê-kíp làm phim, dàn nghệ sĩ của bộ phim cũng đón nhận niềm vui này. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực của ê-kíp trong việc lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính thời bình.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên không giấu được sự xúc động và gửi lời tri ân: "Steven xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các Thủ trưởng thuộc Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã tạo điều kiện để Steven có cơ hội tham gia dự án lần này. Xin cảm ơn VFC, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, cùng toàn thể anh em diễn viên và ê-kíp đã đồng hành, làm việc bằng rất nhiều tâm huyết để tạo nên bộ phim".

Trong phim "Không giới hạn", Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn. Nhân vật lần này là một người chỉ huy trẻ từng đi qua nhiều nhiệm vụ sinh tử, mang trong mình những vết thương tâm lý và nỗi day dứt khôn nguôi vì sự hy sinh của đồng đội. Dù không phải là một cá nhân hoàn hảo, Minh Kiên luôn đặt trách nhiệm bảo vệ nhân dân lên hàng đầu.

Steven Nguyễn và Minh Trang có lần đầu hợp tác thành công trong vai Minh Kiên và Lam Anh.

Steven Nguyễn cho biết, Trung tá Đào Minh Kiên là một vai diễn mơ ước. "Không giới hạn" không chỉ là một cột mốc lớn trong sự nghiệp mà còn là một trải nghiệm vô giá. Anh tâm sự, đây là một dự án ý nghĩa và là cơ hội quý báu để bản thân được học hỏi, rèn luyện nghiêm túc nhằm hóa thân gần nhất với hình tượng người lính cứu hộ, những người hùng thầm lặng luôn sẵn sàng xả thân trước mọi nhiệm vụ hiểm nguy.

Trước đó, khi "Không giới hạn" kết thúc, Steven Nguyễn đã bày tỏ sự trân trọng với khán giả khi đã theo dõi, yêu mến, thậm chí tranh luận sôi nổi về nhân vật. Theo anh, chính những phản hồi mạnh mẽ, sự lan tỏa trên mạng xã hội và kết quả rating tích cực là minh chứng rõ nhất cho việc khán giả đã thực sự đồng hành cùng bộ phim.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, từng tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM. Gần 10 năm lận đận trong nghề, Steven Nguyễn trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam với vai phản diện trong bộ phim chiến tranh "Mưa đỏ" và trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại.

Trước "Mưa đỏ", Steven Nguyễn từng tham gia series web-drama "Bi Long đại ca" năm 2020-2021, "Hùng Long Phong Bá", "Bạn gái tôi là trùm trường",... và phim truyền hình: "Hạnh phúc bị đánh cắp", "Mặt trời mùa đông", "Không giới hạn".

