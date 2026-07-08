Vì sao kết phim 'Phía bên kia thành phố' gây tranh luận?
Kết phim "Phía bên kia thành phố" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng tác phẩm xử lý vội vàng, chưa đủ sức giải quyết những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào suốt 26 tập.
Khác với nhiều bộ phim lựa chọn những cú "twist" hay màn trừng phạt quyết liệt dành cho nhân vật phản diện, đạo diễn Vũ Trường Khoa và Đào Duy Phúc chọn cách hóa giải bằng sự tha thứ. Chính lựa chọn ấy tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều.
Một bộ phận khán giả cho rằng Phía bên kia thành phố khép lại đúng tinh thần nhân văn theo đuổi từ đầu, trong khi không ít người cảm thấy đoạn kết quá vội, chưa đủ sức giải quyết những mâu thuẫn được xây dựng suốt 26 tập.
Cái kết nhẹ nhàng nhưng chưa đủ sức nặng
Ở tập cuối, Tuyết Lan (Tú Quyên) quyết định đối diện với sự thật sau thời gian sống trong thù hận. Cuộc gặp giữa cô với Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) bên bờ sông đã tháo gỡ hiểu lầm kéo dài.
Lời thú nhận của Lan giúp hai người bạn nhận ra họ từng bị cuốn vào vòng xoáy của những định kiến và sự thật bị che giấu. Sau nhiều biến cố, Cương và Khuê chọn mở lòng với nhau, chấp nhận rằng có những vết thương sẽ cần thời gian để chữa lành.
Thông điệp về sự tha thứ, tình bạn và lòng dũng cảm đối diện sự thật được bộ phim đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, cũng chính cách xử lý khá nhẹ tay này khiến nhiều khán giả cảm thấy chưa thỏa mãn.
Nhiều ý kiến cho rằng sau hàng loạt biến cố, việc các mâu thuẫn được hóa giải chỉ trong một tập khiến nhịp phim trở nên gấp gáp. Một số tuyến nhân vật như Tuyết Lan, Mai Hiên, Tiến hay đặc biệt là bố con Thái chưa có sự chuyển biến đủ rõ để tạo cảm giác "đóng lại" câu chuyện.
Không ít người kỳ vọng các nhân vật gây ra tổn thương sẽ phải đối diện với những bài học rõ ràng hơn, thay vì khép lại bằng lời xin lỗi.
Một điểm khác cũng được khán giả nhắc đến là vai trò của nhà trường trong xử lý bạo lực học đường khá mờ nhạt. Xuyên suốt bộ phim, nhiều vụ việc liên tiếp xảy ra nhưng sự can thiệp của giáo viên hay nhà trường chỉ xuất hiện khi hậu quả đã trở nên nghiêm trọng.
Ngoài ra, những tập cuối cũng xuất hiện ý kiến trái chiều về sự thay đổi tâm lý của nhân vật bà Xuân (Huyền Sâm). Từ người luôn sát cánh cùng mẹ con Cương, bà bất ngờ quay lưng sau biến cố của con trai. Diễn biến này diễn ra khá đột ngột, chưa đủ thuyết phục nếu đặt trong toàn bộ hành trình nhân vật đã trải qua.
Dàn cast là điểm cộng
Dù đoạn kết gây tranh luận, khó phủ nhận Phía bên kia thành phố là một trong những bộ phim học đường tạo được nhiều sự đồng cảm trên sóng giờ vàng VTV thời gian qua. Điểm mạnh đầu tiên nằm ở cách bộ phim lựa chọn những vấn đề rất gần với đời sống học sinh hiện nay.
Thay vì chỉ xoay quanh tình yêu tuổi mới lớn, tác phẩm đặt nhân vật vào những áp lực rất thật như bạo lực học đường, bạo lực mạng, kỳ vọng thành tích, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái hay sự cô lập trong môi trường học đường.
Tính cách đối lập giữa Cương và Khuê trở thành điểm tựa cảm xúc, khiến khán giả nhiều lần rơi nước mắt, đặc biệt ở những tập cuối khi cả hai vượt qua hiểu lầm.
Lần đầu đảm nhận vai chính, Võ Hoài Vũ tạo thiện cảm với hình ảnh một Cương bụi bặm, bộc trực nhưng giàu cảm xúc. Trong khi đó, Thái Vũ chinh phục người xem bằng lối diễn tiết chế, thể hiện sự cô độc và mặc cảm của Khuê qua nhiều phân đoạn ít lời thoại.
Không chỉ hai diễn viên trẻ, dàn diễn viên phụ cũng góp phần tạo cảm giác chân thực, gần gũi của bộ phim. Diễn xuất của Huyền Sâm, Khánh Linh trong vai hai bà mẹ nhận lời khen.
Thực tế, không phải bộ phim nào cũng có thể làm hài lòng tất cả người xem ở đoạn kết. Điều đáng ghi nhận với Phía bên kia thành phố là tác phẩm đã tạo ra những cuộc thảo luận về bạo lực học đường, áp lực tuổi mới lớn và cách người lớn ứng xử với con trẻ. Đây vẫn là một trong số ít phim học đường gần đây cân bằng được yếu tố giải trí với những vấn đề xã hội đương đại.
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