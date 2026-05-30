Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được
GĐXH - Ủ tóc không chỉ giúp tóc mềm mượt tức thì, ủ tóc đúng cách còn bổ sung dưỡng chất, phục hồi hư tổn và bảo vệ mái tóc trước tác động từ môi trường.
Ủ tóc có tác dụng gì?
Bổ sung dưỡng chất phục hồi tóc hư tổn
Tóc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ánh nắng và hóa chất tạo kiểu sẽ bị suy yếu dần. Ủ tóc giúp cung cấp dưỡng chất chuyên sâu, hỗ trợ tái tạo lớp biểu bì tóc bị tổn thương, nhờ đó tóc trở nên khỏe hơn và giảm tình trạng tóc chẻ ngọn.
Cải thiện độ mềm mượt và bóng khỏe
Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất khi ủ tóc là độ mềm mượt tăng lên rõ rệt. Dưỡng chất trong kem ủ giúp làm đầy các khoảng trống trên sợi tóc, khiến tóc trông suôn hơn, điều này đặc biệt hữu ích với tóc khô hoặc tóc đã qua xử lý hóa chất.
Tăng cường độ đàn hồi và giảm gãy rụng
Khi tóc thiếu ẩm và protein, cấu trúc sợi tóc sẽ yếu đi, dễ đứt gãy khi chải hoặc buộc tóc. Ủ tóc định kỳ giúp phục hồi độ đàn hồi tự nhiên, giảm áp lực lên thân tóc. Nhờ vậy, tình trạng rụng tóc do hư tổn cơ học cũng được cải thiện đáng kể.
Bảo vệ tóc trước nhiệt và hóa chất
Việc sử dụng máy sấy, máy uốn hoặc nhuộm tóc khiến tóc mất đi lớp bảo vệ tự nhiên. Thói quen ủ tóc sẽ tạo một lớp màng dưỡng bao phủ bên ngoài sợi tóc, giúp hạn chế ảnh hưởng của nhiệt và hóa chất. Đây là bước chăm sóc cần thiết nếu bạn thường xuyên tạo kiểu.
Cách ủ tóc gây sốt, đơn giản
Chuẩn bị: Kem ủ tóc phù hợp với chất tóc; Tinh dầu dưỡng tóc; Một chút nước ấm; Kẹp tóc hoặc dây buộc tóc; Máy sấy, nếu muốn tăng hiệu quả.
Trước tiên, lấy một lượng kem ủ vừa đủ cho độ dài và độ dày của tóc. Sau đó thêm vài giọt tinh dầu dưỡng tóc và một ít nước ấm. Trộn đều cho đến khi hỗn hợp trở nên mềm, mịn và dễ thoa.
Tiếp theo, thoa hỗn hợp lên phần đuôi tóc khô. Không nhất thiết phải thoa sát da đầu vì vùng chân tóc thường dễ bết hơn. Nếu tóc bạn quá khô hoặc rối, có thể thêm một chút nước ấm để hỗn hợp loãng hơn, giúp tán đều và hạn chế tình trạng tóc bị dính thành mảng.
Sau khi thoa xong, búi gọn tóc lại. Bạn có thể dùng kẹp hoặc dây buộc mềm để cố định. Thời gian ủ tối thiểu khoảng 30 phút. Nếu muốn tăng hiệu quả, có thể dùng máy sấy làm ấm nhẹ phần tóc đã búi. Hơi ấm sẽ giúp dưỡng chất hoạt động tốt hơn và tạo cảm giác tóc mềm hơn sau khi gội.
Việc quấn màng bọc thực phẩm là tùy chọn. Nếu thấy tiện, bạn có thể dùng để giữ nhiệt và tránh dây sản phẩm ra áo. Nếu không, chỉ cần búi tóc gọn cũng đủ.
Khi ủ tóc cần lưu ý
Về cơ bản, các bước ủ tóc hết sức đơn giản. Tuy nhiên, ngoài việc biết ủ tóc có tác dụng gì và cách ủ tóc đúng bạn cũng cần lưu ý thêm:
Tuyệt đối không lạm dụng việc ủ tóc
Nếu ủ tóc quá nhiều dễ làm tóc bị rụng nhiều hơn, nhanh bám bẩn hơn nên đầu càng dễ bị bết dính. Chẳng những thế, thường xuyên ủ tóc còn khiến cho kem ủ có thêm cơ hội thấm vào da dầu, khi không được làm sạch kĩ càng sẽ dễ bị mọc mụn hoặc viêm nhiễm da đầu.
Không ủ khi tóc chưa được thấm bớt nước
Trước khi bôi kem ủ nếu không thấm bớt nước trên tóc sẽ dễ làm cho tóc yếu và rụng nhiều hơn. Cách tốt nhất là sau khi gội đầu hãy dùng khăn bông khô mềm lau nhẹ để tóc chỉ còn ẩm khoảng 70% rồi mới bôi kem ủ lên tóc. Việc làm này sẽ làm cho kem ủ thấm tốt hơn vào trong từng sợi tóc.
Sau khi ủ cần xả lại đầu thật sạch
Không nên bôi kem ủ sát vào da đầu và sau khi ủ xong cần xả lại nước thật kỹ để da đầu được làm sạch, tránh tình trạng bít tắc chân tóc.
Không dùng thêm dầu xả sau khi ủ tóc
Sau khi ủ tóc chỉ nên xả lại bằng nước sạch, không nên dùng thêm dầu xả vì khi đó tóc đang yếu và cần có thêm thời gian để hấp thu được hết các dưỡng chất có trong dầu ủ.
Hạn chế sấy tóc
Muốn có được mái tóc khỏe và mềm thì sau khi đã hoàn tất các bước gội, ủ, xả bạn chỉ nên dùng khăn bông mềm lau tóc rồi để tóc khô tự nhiên, cố gắng hạn chế sấy tóc vì nếu lạm dụng máy sấy tóc rất dễ bị khô xơ, gãy hoặc chẻ ngọn. Nếu cần phải sấy, bạn nên chọn chế độ mát hoặc ở mức nhiệt thấp nhất.
Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳnThời trang - 1 giờ trước
Có một điểm khá thú vị trong thời trang hè năm nay: nhiều cô gái không còn cố mặc thật nổi bật mà ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng giúp tổng thể nhìn tươi và có sức sống hơn.
Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThời trang - 15 giờ trước
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.
'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứaĐẹp - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn. Hãy cùng khám phá bài viết này lý do tại sao gội đầu xong vẫn có gàu và cách khắc phục để sở hữu mái tóc sạch gàu, khỏe mạnh.
Dầu gội không Silicon đang là xu hướng được nhiều người quan tâmĐẹp - 1 ngày trước
Xu hướng dùng dầu gội không Silicon ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người yêu thích chăm sóc tóc an toàn và lành tính. Herbario gây chú ý nhờ công thức dịu nhẹ và các thành phần từ thiên nhiên.
Ngắm nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Đỗ Thị HàĐẹp - 1 ngày trước
Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn, thu hút sự chú ý của công chúng.
Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cáchThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân sau khi sinh nở đã giảm được 5kg, bí quyết của cô là gì?
Đời thường em gái Đặng Văn Lâm 19 tuổi cao 1m77: Nét đẹp lai Việt - Nga, vừa bị loại casting người mẫuĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Tiếc nuối dừng chân sớm casting người mẫu, Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm vẫn khiến fan trầm trồ nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng nổi bật.
"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốcĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Da đầu nhạy cảm thường dễ ngứa, đỏ, châm chích hoặc bong tróc. Nếu chọn sai dầu gội, tình trạng khó chịu có thể nặng hơn.
Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốtĐẹp - 2 ngày trước
Diện mạo của Jennie tại show thời trang Chanel ở Seoul khiến mạng xã hội bùng nổ. Mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, cũng như phong cách thời trang ấn tượng của nữ rapper BlackPink.
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn QuốcĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân xuất hiện lộng lẫy với bộ trang phục Chanel đắt giá tại show Métiers d’Art 2026 ở Seoul.
Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏngThời trang
GĐXH - Diệp Lâm Anh sau hơn 4 năm chia tay chồng cũ là thiếu gia Phạm Nghiêm Đức không chỉ có sự nghiệp ngày càng thăng hoa mà còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ chăm chỉ siết cân và giữ dáng.