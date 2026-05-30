Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

Ủ tóc có tác dụng gì?

Bổ sung dưỡng chất phục hồi tóc hư tổn

Tóc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ánh nắng và hóa chất tạo kiểu sẽ bị suy yếu dần. Ủ tóc giúp cung cấp dưỡng chất chuyên sâu, hỗ trợ tái tạo lớp biểu bì tóc bị tổn thương, nhờ đó tóc trở nên khỏe hơn và giảm tình trạng tóc chẻ ngọn.

Cải thiện độ mềm mượt và bóng khỏe

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất khi ủ tóc là độ mềm mượt tăng lên rõ rệt. Dưỡng chất trong kem ủ giúp làm đầy các khoảng trống trên sợi tóc, khiến tóc trông suôn hơn, điều này đặc biệt hữu ích với tóc khô hoặc tóc đã qua xử lý hóa chất.

Tăng cường độ đàn hồi và giảm gãy rụng

Khi tóc thiếu ẩm và protein, cấu trúc sợi tóc sẽ yếu đi, dễ đứt gãy khi chải hoặc buộc tóc. Ủ tóc định kỳ giúp phục hồi độ đàn hồi tự nhiên, giảm áp lực lên thân tóc. Nhờ vậy, tình trạng rụng tóc do hư tổn cơ học cũng được cải thiện đáng kể.

Bảo vệ tóc trước nhiệt và hóa chất

Việc sử dụng máy sấy, máy uốn hoặc nhuộm tóc khiến tóc mất đi lớp bảo vệ tự nhiên. Thói quen ủ tóc sẽ tạo một lớp màng dưỡng bao phủ bên ngoài sợi tóc, giúp hạn chế ảnh hưởng của nhiệt và hóa chất. Đây là bước chăm sóc cần thiết nếu bạn thường xuyên tạo kiểu.

Cách ủ tóc gây sốt, đơn giản

Chuẩn bị: Kem ủ tóc phù hợp với chất tóc; Tinh dầu dưỡng tóc; Một chút nước ấm; Kẹp tóc hoặc dây buộc tóc; Máy sấy, nếu muốn tăng hiệu quả.

Trước tiên, lấy một lượng kem ủ vừa đủ cho độ dài và độ dày của tóc. Sau đó thêm vài giọt tinh dầu dưỡng tóc và một ít nước ấm. Trộn đều cho đến khi hỗn hợp trở nên mềm, mịn và dễ thoa.

Tiếp theo, thoa hỗn hợp lên phần đuôi tóc khô. Không nhất thiết phải thoa sát da đầu vì vùng chân tóc thường dễ bết hơn. Nếu tóc bạn quá khô hoặc rối, có thể thêm một chút nước ấm để hỗn hợp loãng hơn, giúp tán đều và hạn chế tình trạng tóc bị dính thành mảng.

Sau khi thoa xong, búi gọn tóc lại. Bạn có thể dùng kẹp hoặc dây buộc mềm để cố định. Thời gian ủ tối thiểu khoảng 30 phút. Nếu muốn tăng hiệu quả, có thể dùng máy sấy làm ấm nhẹ phần tóc đã búi. Hơi ấm sẽ giúp dưỡng chất hoạt động tốt hơn và tạo cảm giác tóc mềm hơn sau khi gội.

Việc quấn màng bọc thực phẩm là tùy chọn. Nếu thấy tiện, bạn có thể dùng để giữ nhiệt và tránh dây sản phẩm ra áo. Nếu không, chỉ cần búi tóc gọn cũng đủ.

Khi ủ tóc cần lưu ý

Về cơ bản, các bước ủ tóc hết sức đơn giản. Tuy nhiên, ngoài việc biết ủ tóc có tác dụng gì và cách ủ tóc đúng bạn cũng cần lưu ý thêm:

Tuyệt đối không lạm dụng việc ủ tóc

Nếu ủ tóc quá nhiều dễ làm tóc bị rụng nhiều hơn, nhanh bám bẩn hơn nên đầu càng dễ bị bết dính. Chẳng những thế, thường xuyên ủ tóc còn khiến cho kem ủ có thêm cơ hội thấm vào da dầu, khi không được làm sạch kĩ càng sẽ dễ bị mọc mụn hoặc viêm nhiễm da đầu.

Không ủ khi tóc chưa được thấm bớt nước

Trước khi bôi kem ủ nếu không thấm bớt nước trên tóc sẽ dễ làm cho tóc yếu và rụng nhiều hơn. Cách tốt nhất là sau khi gội đầu hãy dùng khăn bông khô mềm lau nhẹ để tóc chỉ còn ẩm khoảng 70% rồi mới bôi kem ủ lên tóc. Việc làm này sẽ làm cho kem ủ thấm tốt hơn vào trong từng sợi tóc.

Sau khi ủ cần xả lại đầu thật sạch

Không nên bôi kem ủ sát vào da đầu và sau khi ủ xong cần xả lại nước thật kỹ để da đầu được làm sạch, tránh tình trạng bít tắc chân tóc.

Không dùng thêm dầu xả sau khi ủ tóc

Sau khi ủ tóc chỉ nên xả lại bằng nước sạch, không nên dùng thêm dầu xả vì khi đó tóc đang yếu và cần có thêm thời gian để hấp thu được hết các dưỡng chất có trong dầu ủ.

Hạn chế sấy tóc

Muốn có được mái tóc khỏe và mềm thì sau khi đã hoàn tất các bước gội, ủ, xả bạn chỉ nên dùng khăn bông mềm lau tóc rồi để tóc khô tự nhiên, cố gắng hạn chế sấy tóc vì nếu lạm dụng máy sấy tóc rất dễ bị khô xơ, gãy hoặc chẻ ngọn. Nếu cần phải sấy, bạn nên chọn chế độ mát hoặc ở mức nhiệt thấp nhất.

