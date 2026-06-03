Tóc hết xù rối mỗi sáng nhờ thói quen đơn giản này vào buổi tối
GĐXH - Việc duy trì thói quen này buổi tối giúp tóc bớt xù rối khi thức dậy sẽ là bí quyết đơn giản để bạn bắt đầu ngày mới với mái tóc suôn mượt hơn.
Không đi ngủ khi tóc còn quá ướt
Đi ngủ khi tóc chưa khô hẳn là nguyên nhân phổ biến khiến tóc dễ rối và gãy hơn vào sáng hôm sau. Khi tóc ướt, sợi tóc yếu hơn và dễ bị tổn thương do ma sát với gối.
Nếu gội đầu buổi tối, nên sấy tóc ở nhiệt độ vừa phải hoặc để tóc khô tự nhiên trước khi ngủ để hạn chế xù rối và gãy rụng.
Sử dụng vỏ gối mềm
Chất liệu vỏ gối cũng ảnh hưởng đến tình trạng xù rối của tóc. Vỏ gối cotton thô có thể làm tăng ma sát khiến tóc dễ khô và rối hơn. Nhiều người ưu tiên dùng vỏ gối lụa hoặc satin vì bề mặt mượt hơn, giúp tóc giảm ma sát trong lúc ngủ.
Dưỡng tóc trước khi ngủ
Một lượng nhỏ tinh dầu hoặc sản phẩm dưỡng tóc phù hợp có thể giúp giữ ẩm và làm tóc mềm hơn qua đêm, đặc biệt với tóc khô, tóc uốn hoặc tóc nhuộm.
Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều sản phẩm dưỡng vì có thể khiến tóc bết hoặc gây khó chịu da đầu.
Chải tóc nhẹ nhàng trước khi ngủ
Chải tóc trước khi ngủ giúp gỡ rối và phân bố dầu tự nhiên từ da đầu xuống thân tóc, giúp tóc mềm và ít rối hơn sau một đêm. Nên dùng lược răng thưa hoặc lược mềm để tránh kéo giật gây gãy tóc.
Buộc tóc lỏng khi ngủ
Với người có tóc dài, việc buộc tóc nhẹ nhàng trước khi ngủ giúp giảm ma sát và hạn chế tóc rối vào buổi sáng. Có thể tết tóc lỏng hoặc buộc thấp bằng dây mềm để tránh tạo áp lực lên chân tóc.
Vì sao tóc dễ xù rối vào buổi sáng?
Tình trạng tóc xù rối sau khi thức dậy là vấn đề khá phổ biến, đặc biệt ở những người có tóc khô, tóc xoăn hoặc tóc đã qua uốn, nhuộm và tẩy hóa chất.
Trong lúc ngủ, tóc liên tục ma sát với gối và chăn khiến lớp biểu bì tóc bị xáo trộn, từ đó làm tóc dễ rối, mất nếp và trở nên khô xơ hơn vào buổi sáng.
Một số nguyên nhân thường gặp khiến tóc dễ xù rối gồm: Ma sát với gối: Việc xoay trở khi ngủ khiến tóc cọ xát liên tục với bề mặt gối, làm sợi tóc dễ rối và gãy hơn.
Tóc thiếu độ ẩm: Khi tóc thiếu nước và dầu tự nhiên, sợi tóc sẽ khô, dễ bung xù và khó vào nếp. Tóc hư tổn do nhiệt hoặc hóa chất: Thường xuyên sấy tóc, duỗi, uốn hoặc nhuộm có thể khiến tóc yếu và dễ xơ rối hơn.
Không chải tóc trước khi ngủ: Tóc chưa được gỡ rối từ trước dễ bị rối nhiều hơn sau một đêm. Đi ngủ khi tóc còn ướt: Tóc ướt rất dễ tổn thương và bị ma sát làm gãy rụng, xù rối khi ngủ.
Những người có tóc xoăn tự nhiên, tóc tẩy nhuộm hoặc tóc khô thường dễ gặp tình trạng này hơn do cấu trúc tóc vốn dễ mất độ ẩm và khó giữ nếp.
Cách giúp tóc mềm mượt lâu dài
Ngoài việc thay đổi thói quen buổi tối, chăm sóc tóc đúng cách mỗi ngày cũng đóng vai trò quan trọng giúp tóc khỏe mạnh và giảm xù rối lâu dài. Một số thói quen có lợi cho mái tóc gồm:
Uống đủ nước: Cung cấp đủ nước giúp tóc duy trì độ ẩm tự nhiên và hạn chế khô xơ.
Hạn chế dùng nhiệt quá nhiều: Sấy, duỗi hoặc uốn tóc ở nhiệt độ cao thường xuyên có thể làm tóc hư tổn nhanh hơn.
Sử dụng dầu gội phù hợp: Chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng tóc giúp làm sạch mà không gây khô tóc quá mức.
Cắt tỉa tóc định kỳ: Việc cắt bỏ phần tóc chẻ ngọn giúp mái tóc trông khỏe và gọn hơn.
Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ: Chế độ ăn giàu protein, vitamin và khoáng chất giúp tóc chắc khỏe từ bên trong.
Khi tóc được chăm sóc đúng cách và duy trì độ ẩm tốt, mái tóc sẽ mềm mượt hơn, ít xơ rối và dễ tạo kiểu hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
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