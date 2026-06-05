Vì sao dùng sữa rửa mặt có thể khiến da trông sáng hơn?
GĐXH - Thực tế, sau khi dùng sữa rửa mặt bạn có thể thấy da mặt mình sáng hơn vì những lý do sau.
Sữa rửa mặt có làm trắng da không?
Sữa rửa mặt có thể hỗ trợ làm da trông sáng và đều màu hơn, nhưng không phải là sản phẩm có khả năng "làm trắng da" rõ rệt như nhiều lời quảng cáo. Công dụng chính của sữa rửa mặt vẫn là làm sạch bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết và hỗ trợ da thông thoáng.
Một số loại sữa rửa mặt chứa thành phần như niacinamide, vitamin C, arbutin hoặc chiết xuất làm sáng da có thể giúp cải thiện độ sáng nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả làm trắng thường không quá mạnh.
Bạn không nên vì những lời quảng cáo "làm trắng cấp tốc" mà lạm dụng các loại sữa rửa mặt có tính tẩy mạnh.
Vì sao dùng sữa rửa mặt có thể khiến da trông sáng hơn?
Da sạch hơn nên bề mặt da nhìn tươi tắn hơn
Khi bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm được làm sạch hiệu quả, làn da sẽ trở nên thông thoáng và sáng hơn rõ rệt. Bề mặt da sạch giúp da phản chiếu ánh sáng tốt hơn nên nhìn tươi tắn, rạng rỡ hơn.
Một số sản phẩm có thành phần hỗ trợ làm sáng da
Một số loại sữa rửa mặt hiện nay được bổ sung các thành phần như niacinamide, vitamin C hoặc arbutin giúp hỗ trợ cải thiện sắc tố da.
Những hoạt chất này có thể góp phần làm da đều màu và giảm tình trạng xỉn màu khi sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, hiệu quả thường ở mức hỗ trợ vì sản phẩm lưu trên da trong thời gian ngắn.
Tẩy tế bào chết nhẹ có thể giúp da đều màu hơn
Một số sữa rửa mặt chứa AHA, BHA hoặc enzyme giúp loại bỏ lớp tế bào da chết nhẹ nhàng trên bề mặt. Khi lớp da cũ xỉn màu được làm sạch, da sẽ trông mềm mịn và tươi sáng hơn. Việc tẩy tế bào chết đúng cách còn hỗ trợ da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.
Làm sạch đúng cách giúp hạn chế tình trạng da xỉn màu
Da không được làm sạch kỹ có thể tích tụ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết khiến gương mặt trở nên xỉn màu, thiếu sức sống.
Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp giúp duy trì làn da sạch khỏe và hạn chế bít tắc lỗ chân lông. Nhờ đó, làn da sẽ giữ được vẻ tươi sáng và đều màu tự nhiên hơn.
Những thành phần trong sữa rửa mặt có thể hỗ trợ làm sáng da
Niacinamide
Niacinamide là hoạt chất phổ biến giúp hỗ trợ làm sáng da và cải thiện tình trạng da không đều màu.
Thành phần này còn giúp kiểm soát dầu thừa, củng cố hàng rào bảo vệ da và hỗ trợ giảm thâm sau mụn. Khi có trong sữa rửa mặt, niacinamide giúp da trông khỏe và tươi sáng hơn theo thời gian.
Vitamin C
Vitamin C là chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ làm sáng da và cải thiện tình trạng xỉn màu.
Thành phần này giúp da trông rạng rỡ hơn đồng thời hỗ trợ bảo vệ da trước tác động từ môi trường. Một số sữa rửa mặt chứa vitamin C còn mang lại cảm giác da tươi mới sau khi làm sạch.
Arbutin
Chất làm trắng da Arbutin là hoạt chất thường được sử dụng trong các sản phẩm hỗ trợ làm đều màu da và giảm thâm sạm.
Thành phần này hoạt động bằng cách ức chế enzyme tyrosinase - enzyme tham gia vào quá trình sản xuất melanin. Khi kết hợp trong quy trình skincare phù hợp, arbutin có thể giúp da nhìn sáng khỏe hơn.
AHA và BHA
AHA giúp tẩy tế bào chết trên bề mặt da, trong khi BHA có khả năng tan trong dầu nên hỗ trợ làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông.
Việc làm sạch lớp da cũ xỉn màu giúp làn da trông mềm mại và đều màu hơn. Ngoài ra, các hoạt chất này còn hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông và cải thiện kết cấu da.
Chiết xuất thiên nhiên hỗ trợ làm sáng da
Một số sữa rửa mặt chứa chiết xuất cam thảo, trà xanh, gạo hoặc yến mạch giúp hỗ trợ làm dịu và cải thiện độ sáng tự nhiên của da.
Các thành phần thiên nhiên này thường phù hợp với làn da nhạy cảm nhờ đặc tính dịu nhẹ. Tuy nhiên, hiệu quả làm sáng thường cần thời gian và phải kết hợp chăm sóc da đúng cách.
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