Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phản ứng của Đặng Thu Thảo khi được khen 'đẹp nhất Việt Nam'

Thứ bảy, 21:23 21/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đặng Thu Thảo gây sốt với bộ ảnh áo dài truyền thống. Khán giả không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của cô nhưng cách phản hồi của nàng hậu mới khiến nhiều người thiện cảm.

Mới đây, Đặng Thu Thảo gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong trang phục áo dài truyền thống tôn lên thần thái nền nã, nhẹ nhàng vốn là "thương hiệu" của cô. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận khen ngợi. Không ít người bày tỏ sự trầm trồ trước nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút của nàng hậu 3 con sau nhiều năm rời xa showbiz. 

Đáng chú ý, dưới một bức ảnh, có người để lại bình luận: "Thảo là hoa hậu mà chị thấy là đẹp nhất Việt Nam". Trước lời khen này, Đặng Thu Thảo nhẹ nhàng phản hồi: "Dạ không có đâu chị ơi". Cách trả lời khiêm tốn của nàng hậu họ Đặng nhận được sự yêu mến, thiện cảm của người hâm mộ. Nhiều người còn cho rằng chính sự chừng mực ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp và bền vững cho Đặng Thu Thảo suốt nhiều năm qua.

Đặng Thu Thảo và Phản ứng khi được khen đẹp nhất Việt Nam trong 2026 - Ảnh 1.

Đặng Thu Thảo khoe bộ ảnh áo dài tôn nét dịu dàng mừng Tết Bính Ngọ và được khen nhan sắc "dường như bị thời gian bỏ quên".

Đặng Thu Thảo và Phản ứng khi được khen đẹp nhất Việt Nam trong 2026 - Ảnh 2.

Người đẹp tiết chế phụ kiện, chỉ đeo một đôi bông tai ngọc trai của Chanel cùng nhẫn kim cương khi diện áo dài lụa màu pastel.

Đặng Thu Thảo và Phản ứng khi được khen đẹp nhất Việt Nam trong 2026 - Ảnh 3.
Đặng Thu Thảo và Phản ứng khi được khen đẹp nhất Việt Nam trong 2026 - Ảnh 4.

Cô trung thành với kiểu trang điểm trong suốt cùng mái tóc dài uốn xoăn nhẹ tôn nét dịu dàng.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, Đặng Thu Thảo gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vun vén cho tổ ấm. Cô lựa chọn cuộc sống gia đình làm ưu tiên hàng đầu, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện và không còn hoạt động dày đặc như trước.

Hiện tại, nàng hậu thường đồng hành cùng chồng trong những chuyến công tác, đồng thời dành phần lớn thời gian chăm sóc các con. Trên mạng xã hội, Đặng Thu Thảo khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc gia đình hoặc các chuyến đi xa. Các bài đăng của cô không mang màu sắc phô trương, chủ yếu xoay quanh những điều giản dị trong cuộc sống.

Đặng Thu Thảo và Phản ứng khi được khen đẹp nhất Việt Nam trong 2026 - Ảnh 5.

Từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo gần như không tham gia hoạt động showbiz để tập trung cho việc chăm sóc con cái và công việc tại tập đoàn của gia đình chồng.

Đặng Thu Thảo và Phản ứng khi được khen đẹp nhất Việt Nam trong 2026 - Ảnh 6.
Đặng Thu Thảo và Phản ứng khi được khen đẹp nhất Việt Nam trong 2026 - Ảnh 7.

Ngày mùng hai Tết, Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và hiếm hoi khoe diện mạo của con gái thứ ba. Em bé được nhiều người khen xinh xắn với mái tóc tết hai bên và áo dài lụa ánh kim màu xanh đồng điệu với hai anh chị.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Kể từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm. 

Hiện Đặng Thu Thảo và chồng đại gia có ba con, hai gái và một trai. Bé đầu Sophie 8 tuổi, mới vào lớp Một, được nhận xét là bản sao của mẹ với dung mạo xinh xắn, ăn mặc có gu. Bé thứ hai tên Liam, 6 tuổi, có gương mặt giống bố, tính cách lém lỉnh, hiếu động. Bé út được khen bụ bẫm, giống anh trai Liam.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

Cùng chuyên mục

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời

Câu chuyện văn hóa - 22 phút trước

Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.

Vì sao 'nam thần vai phụ' Tô Dũng luôn cau có trong 'Không giới hạn' lại được khán giả yêu mến?

Vì sao 'nam thần vai phụ' Tô Dũng luôn cau có trong 'Không giới hạn' lại được khán giả yêu mến?

Giải trí - 22 phút trước

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Lợi trong "Không giới hạn" xuất hiện là người cau có, thiếu hợp tác với cấp trên nhưng lại được khán giả thích thú bởi mối tình với bạn gái "tuồng chèo".

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp vợ chồng nổi tiếng này luôn hỗ trợ, làm điểm tựa cho nhau trong công việc và đời sống.

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng có đời thực hạnh phúc bên con trai nhỏ, hài lòng với hiện tại

Nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng có đời thực hạnh phúc bên con trai nhỏ, hài lòng với hiện tại

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ, nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua các phim giờ vàng trên sóng VTV. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cô còn có cuộc sống an yên bên con trai nhỏ.

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà'

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh tối mùng 4 Tết đã khoe ảnh chụp cùng Đen Vâu. Cô còn hạnh phúc gọi bộ ảnh này là "vị nhà".

Dấu ấn điện ảnh Việt bùng nổ 'bom tấn', kỷ lục doanh thu phòng vé

Dấu ấn điện ảnh Việt bùng nổ 'bom tấn', kỷ lục doanh thu phòng vé

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt phim "bom tấn" như "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Địa đạo" đã góp phần thúc đẩy thị trường phim Việt năm 2025 có doanh thu lên đến gần 3.000 tỷ đồng.

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang

Nhan sắc nữ chính trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang

Giải trí - 1 ngày trước

Đoàn Minh Anh đảm nhận vai nữ chính An trong phim Tết "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang.

Xem nhiều

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Giải trí
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Xem - nghe - đọc
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top