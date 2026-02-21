Phản ứng của Đặng Thu Thảo khi được khen 'đẹp nhất Việt Nam'

Mới đây, Đặng Thu Thảo gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong trang phục áo dài truyền thống tôn lên thần thái nền nã, nhẹ nhàng vốn là "thương hiệu" của cô. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận khen ngợi. Không ít người bày tỏ sự trầm trồ trước nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút của nàng hậu 3 con sau nhiều năm rời xa showbiz.

Đáng chú ý, dưới một bức ảnh, có người để lại bình luận: "Thảo là hoa hậu mà chị thấy là đẹp nhất Việt Nam". Trước lời khen này, Đặng Thu Thảo nhẹ nhàng phản hồi: "Dạ không có đâu chị ơi". Cách trả lời khiêm tốn của nàng hậu họ Đặng nhận được sự yêu mến, thiện cảm của người hâm mộ. Nhiều người còn cho rằng chính sự chừng mực ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp và bền vững cho Đặng Thu Thảo suốt nhiều năm qua.

Đặng Thu Thảo khoe bộ ảnh áo dài tôn nét dịu dàng mừng Tết Bính Ngọ và được khen nhan sắc "dường như bị thời gian bỏ quên".

Người đẹp tiết chế phụ kiện, chỉ đeo một đôi bông tai ngọc trai của Chanel cùng nhẫn kim cương khi diện áo dài lụa màu pastel.

Cô trung thành với kiểu trang điểm trong suốt cùng mái tóc dài uốn xoăn nhẹ tôn nét dịu dàng.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, Đặng Thu Thảo gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vun vén cho tổ ấm. Cô lựa chọn cuộc sống gia đình làm ưu tiên hàng đầu, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện và không còn hoạt động dày đặc như trước.

Hiện tại, nàng hậu thường đồng hành cùng chồng trong những chuyến công tác, đồng thời dành phần lớn thời gian chăm sóc các con. Trên mạng xã hội, Đặng Thu Thảo khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc gia đình hoặc các chuyến đi xa. Các bài đăng của cô không mang màu sắc phô trương, chủ yếu xoay quanh những điều giản dị trong cuộc sống.

Ngày mùng hai Tết, Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và hiếm hoi khoe diện mạo của con gái thứ ba. Em bé được nhiều người khen xinh xắn với mái tóc tết hai bên và áo dài lụa ánh kim màu xanh đồng điệu với hai anh chị.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Kể từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm.

Hiện Đặng Thu Thảo và chồng đại gia có ba con, hai gái và một trai. Bé đầu Sophie 8 tuổi, mới vào lớp Một, được nhận xét là bản sao của mẹ với dung mạo xinh xắn, ăn mặc có gu. Bé thứ hai tên Liam, 6 tuổi, có gương mặt giống bố, tính cách lém lỉnh, hiếu động. Bé út được khen bụ bẫm, giống anh trai Liam.