Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Từ sau khi lui về hậu trường, Đặng Thu Thảo dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và các con. Cô từng trải lòng rằng rất hài lòng về cuộc sống bình yên, có nhiều thời gian cho gia đình và công việc cá nhân. "Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết", Đặng Thu Thảo từng chia sẻ.