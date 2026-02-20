Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Thứ sáu, 09:08 20/02/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mùng 3 Tết, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chỉ đăng vài tấm ảnh áo dài nền nã bên chậu quất ngày xuân, nhưng đủ khiến dân tình xuýt xoa.


Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa - Ảnh 1.

Mùng 3 Tết, giữa không khí xuân vẫn còn đong đầy nắng ấm, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chỉ “thả nhẹ” vài khung hình đời thường nhưng đủ khiến mạng xã hội phải xuýt xoa. Không cần caption dài dòng, không phô trương hàng hiệu, người đẹp gốc Bạc Liêu một lần nữa khiến công chúng nhắc đến cô như “sách mẫu nàng dâu hào môn” phiên bản đời thực

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa - Ảnh 2.

Diện áo dài lụa vàng ánh kim, điểm xuyết sắc xanh ngọc ở cổ và tay áo, Đặng Thu Thảo chọn lối trang điểm trong veo, mái tóc đen uốn nhẹ buông dài cổ điển. Cô ngồi bên chậu quất, bình hoa ngày Tết và những vật dụng trang trí đơn giản mà tinh tế. Tất cả tạo nên một tổng thể thanh lịch, kín đáo đúng tinh thần mà công chúng vẫn quen thuộc ở nàng hậu suốt hơn một thập kỷ qua.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa - Ảnh 3.

Không phải kiểu rực rỡ lộng lẫy của thảm đỏ, cũng chẳng phải những bộ ảnh cầu kỳ dàn dựng, loạt ảnh mùng 3 của Đặng Thu Thảo ghi điểm bởi sự tiết chế. Áo dài truyền thống, phụ kiện ngọc trai nhỏ xinh, thần thái nhẹ nhàng mọi chi tiết đều vừa đủ. Chính sự “vừa đủ” ấy lại là điều làm nên đẳng cấp.

Đặng Thu Thảo gia nhập đường đua ảnh Tết, nhìn vào chỉ biết chốt 2 chữ! - Ảnh 1.

Trước đó, trong loạt ảnh vừa được đăng tải, Hoa hậu Việt Nam 2012 diện áo dài ren trắng thanh lịch, mái tóc uốn nhẹ buông xõa, khuôn mặt đầy phúc khí. Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân nắm tay, hạnh phúc ngập trang khung hình. .

Đặng Thu Thảo gia nhập đường đua ảnh Tết, nhìn vào chỉ biết chốt 2 chữ! - Ảnh 2.

Các bé diện áo dài tông xanh nổi bật, quây quần trên sofa và trao cho nhau những cái hôn má cực đáng yêu. Khoảnh khắc hai anh chị nghiêng người thơm em út khiến khung hình như tan chảy vì độ ngọt ngào.

Đặng Thu Thảo gia nhập đường đua ảnh Tết, nhìn vào chỉ biết chốt 2 chữ! - Ảnh 3.

So với 2 bé đầu, Đặng Thu Thảo thoải mái hơn khi cho con gái lên sóng. Bộ ảnh nhà Đặng Thu Thảo nhanh chóng gây bão, ai cũng thi nhau xin vía.

Đặng Thu Thảo gia nhập đường đua ảnh Tết, nhìn vào chỉ biết chốt 2 chữ! - Ảnh 4.

Từ sau khi lui về hậu trường, Đặng Thu Thảo dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và các con. Cô từng trải lòng rằng rất hài lòng về cuộc sống bình yên, có nhiều thời gian cho gia đình và công việc cá nhân. "Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết", Đặng Thu Thảo từng chia sẻ.

Đặng Thu Thảo gia nhập đường đua ảnh Tết, nhìn vào chỉ biết chốt 2 chữ! - Ảnh 5.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín năm 2017, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung cho gia đình và vai trò làm mẹ. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, càng hiếm khi chia sẻ đời sống riêng tư. Bởi vậy, mỗi lần nàng hậu đăng ảnh dịp lễ, Tết đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?

GĐXH - Hà Kiều Anh ăn Tết sớm bên Mỹ, trong khi đó vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu đưa con trai từ Canada về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Văn Mai Hương 'Thỏ ơi' không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của hạnh phúc

Văn Mai Hương 'Thỏ ơi' không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của hạnh phúc

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Văn Mai Hương lần đâu chạm ngõ điện ảnh nhưng cô đã có thoại viral khắp mạng xã hội với phim "Thỏ ơi". Trong phim là người vợ với nhiều vết xước trong hôn nhân, ngoài đời, nữ ca sĩ lại có quan điểm rất khác.

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ và sau những sóng gió ở giai đoạn đầu của cuộc đời, hiện tại, cô có cuộc sống bình yên, sống trọn vẹn mỗi ngày.

Nam diễn viên 'soái ca' có khả năng siêu nhiên trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Nam diễn viên 'soái ca' có khả năng siêu nhiên trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đang gây chú ý trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" khi có lần đầu tiên vào vai diễn có yếu tố siêu thực.

Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phim

Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phim

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.

Em gái Cẩm Ly tiết lộ lý do 20 năm 'biến mất' khỏi showbiz Việt

Em gái Cẩm Ly tiết lộ lý do 20 năm 'biến mất' khỏi showbiz Việt

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Phương - em gái Cẩm Ly mới đây đã tiết lộ việc rời khỏi showbiz Việt. Điều này khiến khán giả khá bất ngờ.

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - CEO Anh Thơ, bà xã Bình Minh, mang giày cao 10 cm nhưng trông vẫn thấp nhất nhà khi chụp ảnh Tết cùng chồng con.

Khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân thừa nhận một điều khiến fan thích thú

Khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân thừa nhận một điều khiến fan thích thú

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức ra mắt con gái 7 tháng tuổi, tiết lộ nhiều điều thú vị khiến fan thích thú.

Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?

Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh ăn Tết sớm bên Mỹ, trong khi đó vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu đưa con trai từ Canada về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.

Xem nhiều

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Giải trí
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Xem - nghe - đọc
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz
Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top