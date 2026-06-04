Chặn đứng tình trạng tóc chẻ ngọn bằng những mẹo cực đơn giản này
GĐXH - Để giữ cho mái tóc luôn mềm mượt và khỏe mạnh, hãy thực hiện những cách đơn giản như cung cấp độ ẩm, chọn lược phù hợp và hạn chế sử dụng hóa chất mạnh.
Nguyên nhân tóc bị chẻ ngọn
Tình trạng tóc bị chẻ ngọn thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cả từ môi trường bên ngoài lẫn cách chăm sóc tóc không đúng cách. Một số nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng này, chính là:
Sử dụng hóa chất quá nhiều: Sử dụng các hóa chất như nhuộm, uốn, hay duỗi tóc có thể làm tổn thương cấu trúc tự nhiên của sợi tóc, khiến tóc trở nên yếu và dễ bị chẻ ngọn.
Ngoài ra, khi không chọn những sản phẩm phù hợp với da đầu hoặc tình trạng tóc của bạn cũng sẽ dễ làm cho tóc hư tổn.
Tác động nhiệt độ cao: Thói quen sử dụng máy sấy, kẹp uốn, kẹp duỗi tóc thường xuyên với nhiệt độ cao sẽ khiến tóc mất đi độ ẩm tự nhiên, dẫn đến tóc khô và dễ chẻ ngọn.
Thiếu dưỡng chất: Khi tóc thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu như vitamin và protein, nó sẽ trở nên yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn. Việc thiếu dưỡng chất này sẽ ảnh hưởng đến độ bóng khoẻ của tóc và còn làm tỉ lệ tóc dễ gãy rụng, chẻ ngọn tăng cao.
Tác động từ môi trường: Ánh nắng mặt trời, ô nhiễm không khí, gió và bụi bẩn có thể gây hại cho lớp biểu bì bảo vệ tóc, khiến tóc bị hư tổn.
Một số cách giúp ngăn ngừa tóc chẻ ngọn
Nên cắt tỉa tóc thường xuyên
Thường xuyên tỉa tóc là biện pháp hiệu quả để xử lý vấn đề chẻ ngọn. Phương pháp này không chỉ loại bỏ phần tóc hư tổn mà còn góp phần duy trì sức khỏe cho tóc.
Bằng cách loại bỏ những đoạn tóc không còn khỏe mạnh, bạn sẽ giúp cho tóc được cải thiện sức khỏe và ngăn chặn tình trạng chẻ ngọn lan rộng.
Việc này không chỉ giúp giữ cho tóc luôn mượt mà, gọn gàng mà còn giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc, khiến tóc mọc nhanh và đều hơn.
Nên dùng lược phù hợp để chải tóc
Chọn lược phù hợp là phương pháp đơn giản để tránh tình trạng này nhưng lại mang đến công dụng rất lớn. Khi chọn lược, bạn nên chọn loại lược răng thưa hoặc lược có đầu mềm để tránh gây tổn thương cho tóc.
Đặc biệt, khi tóc còn ướt, hãy hạn chế chải tóc để tránh làm tóc bị kéo giãn và dễ gãy rụng. Việc chải tóc đúng cách không chỉ giúp tóc không bị rối mà còn giữ cho ngọn tóc luôn khỏe mạnh và mềm mượt.
Nên cung cấp đủ độ ẩm cho tóc
Độ ẩm là yếu tố thiết yếu giúp bảo vệ và duy trì sự khỏe mạnh cho tóc. Bạn có thể tăng cường độ ẩm cho tóc bằng cách áp dụng dầu dưỡng, mặt nạ tóc hoặc các sản phẩm chăm sóc tóc có chứa các thành phần cấp ẩm.
Ngoài ra, đừng quên uống đủ nước mỗi ngày và bổ sung thêm dưỡng chất từ thực phẩm như cá, hạt và trái cây để giúp tóc luôn được nuôi dưỡng từ bên trong.
Nên cân bằng lối sống khoa học
Cân bằng lối sống khoa học không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tóc phát triển tốt hơn. Một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, giấc ngủ đủ và tinh thần thoải mái sẽ tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của tóc. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp đủ vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B, C, E và kẽm, để tóc luôn chắc khỏe và ít bị chẻ ngọn.
Không sử dụng nước nóng khi gội đầu
Nước nóng có thể làm giảm lượng dầu tự nhiên cần thiết cho sự bảo vệ tóc, dẫn đến việc tóc trở nên khô và dễ bị chẻ ngọn hơn. Sử dụng nước ấm hoặc nước lạnh để giúp tóc giữ được độ ẩm cần thiết thay vì nước nóng.
Gội đầu bằng nước mát còn giúp se khít lỗ chân lông trên da đầu, giữ cho da đầu sạch sẽ và tóc luôn mềm mại. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp với các sản phẩm chứa dưỡng chất tốt cho tóc để bảo vệ chúng khỏi các tác động xấu từ môi trường.
Không sử dụng nhiều hóa chất trên tóc
Việc sử dụng nhiều hóa chất, chẳng hạn như thuốc nhuộm, thuốc uốn hay thuốc duỗi, có thể gây hại lớn cho cấu trúc của tóc, khiến tóc trở nên yếu và dễ chẻ ngọn. Nếu không thể tránh hoàn toàn việc sử dụng các sản phẩm này, hãy chắc chắn rằng bạn cung cấp đủ dưỡng chất và độ ẩm cho tóc sau mỗi lần sử dụng hóa chất.
Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế tần suất sử dụng các sản phẩm hóa học để giữ cho tóc luôn chắc khỏe, bóng mượt và ít bị chẻ ngọn.
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