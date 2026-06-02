Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Trẻ ra vài tuổi nhờ loại quả rẻ tiền giúp 'nhuộm đen' mái tóc bạc sớm

Thứ ba, 14:09 02/06/2026 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tóc bạc sớm ngày càng phổ biến do căng thẳng, thiếu dinh dưỡng và lối sống thiếu khoa học. Dâu tằm là một trong những nguyên liệu được đánh giá cao nhờ giàu vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa.

Vì sao dâu tằm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm?

Dâu tằm tác động đến tóc bạc sớm thông qua nhiều cơ chế như bảo vệ tế bào sắc tố, bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ tuần hoàn máu. Những vai trò này góp phần giúp nang tóc hoạt động ổn định hơn và duy trì màu tóc tự nhiên.

Bổ sung chất chống oxy hóa giúp bảo vệ nang tóc

Dâu tằm chứa anthocyanin và vitamin C giúp trung hòa gốc tự do trong cơ thể. Nhờ đó, tế bào nang tóc được giảm tổn thương do stress oxy hóa, vốn là yếu tố liên quan đến tóc bạc sớm. Khi môi trường tế bào ổn định hơn, quá trình duy trì sắc tố tóc cũng được hỗ trợ hiệu quả.

Trẻ ra vài tuổi nhờ loại quả rẻ tiền này giúp "nhuộm đen" mái tóc bạc sớm - Ảnh 1.

Dâu tằm chứa anthocyanin và vitamin C giúp trung hòa gốc tự do trong cơ thể. Nhờ đó, tế bào nang tóc được giảm tổn thương do stress oxy hóa, vốn là yếu tố liên quan đến tóc bạc sớm.

Hỗ trợ bổ sung vi chất cần thiết cho sắc tố tóc

Dâu tằm cung cấp một số vi chất như sắt và vitamin cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này góp phần hạn chế tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến quá trình tạo melanin. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ, tóc có xu hướng mọc khỏe và đồng đều hơn.

Cải thiện tuần hoàn máu nuôi dưỡng da đầu

Một số hợp chất trong dâu tằm có thể hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Điều này giúp nang tóc nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển. Nhờ vậy, tóc được nuôi dưỡng ổn định và giảm nguy cơ suy yếu dẫn đến bạc sớm.

Sử dụng dâu tằm để hỗ trợ chăm sóc tóc

Dâu tằm có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để tận dụng lợi ích đối với mái tóc. Việc duy trì thói quen sử dụng đều đặn sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn và cải thiện tình trạng tóc theo thời gian.

Trẻ ra vài tuổi nhờ loại quả rẻ tiền này giúp "nhuộm đen" mái tóc bạc sớm - Ảnh 2.

Tóc bạc sớm ngày càng phổ biến do căng thẳng, thiếu dinh dưỡng và lối sống thiếu khoa học.

Bổ sung dâu tằm trong chế độ ăn hằng ngày

Dâu tằm có thể được sử dụng dưới nhiều dạng như ăn tươi, ép nước, sấy khô hoặc chế biến thành siro để bổ sung dưỡng chất từ bên trong.

Dạng tươi thường giữ được hàm lượng vitamin và hợp chất chống oxy hóa tốt hơn, trong khi các dạng chế biến mang lại sự tiện lợi và dễ bảo quản.

Việc luân phiên sử dụng hợp lý giúp duy trì thói quen bổ sung đều đặn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Sử dụng dâu tằm để ủ tóc tại nhà

Dâu tằm nghiền có thể dùng để ủ tóc nhằm cung cấp độ ẩm và dưỡng chất trực tiếp cho da đầu.

Cách này giúp tóc mềm mượt hơn trong ngắn hạn và hỗ trợ cải thiện tình trạng khô xơ. Tuy vậy, hiệu quả bền vững vẫn phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng từ bên trong.

Trẻ ra vài tuổi nhờ loại quả rẻ tiền này giúp "nhuộm đen" mái tóc bạc sớm - Ảnh 3.

Dâu tằm nghiền có thể dùng để ủ tóc nhằm cung cấp độ ẩm và dưỡng chất trực tiếp cho da đầu.

Lưu ý khi áp dụng để đạt hiệu quả tốt

Việc sử dụng dâu tằm cần đi kèm với lối sống khoa học để mang lại hiệu quả bền vững, vì nếu chỉ phụ thuộc vào một yếu tố thì kết quả thường không rõ rệt.

Sự kết hợp giữa dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng tóc một cách ổn định hơn.

Ngoài ra, nên lựa chọn dâu tằm sạch và theo dõi phản ứng của cơ thể trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn.

Trong một số trường hợp do di truyền hoặc bệnh lý, dâu tằm chỉ đóng vai trò hỗ trợ và cần kết hợp với các biện pháp phù hợp khác để đạt hiệu quả tốt hơn.

Trẻ ra vài tuổi nhờ loại quả rẻ tiền này giúp "nhuộm đen" mái tóc bạc sớm - Ảnh 4.Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

GĐXH - Mùa hè là thời điểm tóc của bạn dễ bị cháy nắng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Để tránh được tình trạng này, hãy tham khảo 4 dấu hiệu nhận biết và cách phục hồi tóc khô xơ tại nhà trong bài viết dưới đây.

Trẻ ra vài tuổi nhờ loại quả rẻ tiền này giúp "nhuộm đen" mái tóc bạc sớm - Ảnh 5.Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

GĐXH - Nhờ hàm lượng vitamin và chất béo dồi dào, việc áp dụng các công thức ủ tóc bằng bơ sẽ giúp bạn nuôi dưỡng mái tóc từ sâu bên trong, duy trì độ chắc khỏe và mềm mượt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Cùng chuyên mục

Á hậu vừa quyết định ngừng dẫn Chuyển động 24h có sắc vóc ra sao?

Á hậu vừa quyết định ngừng dẫn Chuyển động 24h có sắc vóc ra sao?

Đẹp - 3 giờ trước

GĐXH - Á hậu Thụy Vân mới đây tiết lộ cô đã ngừng dẫn chương trình Chuyển động 24h và chuyển sang công tác tại một ban khác của VTV. Trên sóng truyền hình, ngoài lối dẫn chuyên nghiệp, cô còn gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút.

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối

Tuyệt chiêu dùng tinh dầu dưỡng tóc giúp tóc bồng bềnh, hết xơ rối

Đẹp - 3 giờ trước

GĐXH - Một vài loại tinh dầu dưỡng tóc tự nhiên phổ biến như dầu dừa, dầu oliu, dầu bưởi, dầu argan… Tuy nhiên, để tinh dầu phát huy hết tác dụng bạn cần biết cách sử dụng tinh dầu dưỡng tóc đúng nhất.

Kim Tuyến, Isaac được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Kim Tuyến, Isaac được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Đẹp - 7 giờ trước

Diễn viên Kim Tuyến, ca sĩ Isaac, Chi Xê là những nghệ sĩ Việt mới nhất được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Từng giảm 20kg sau sinh, mỹ nhân phim giờ vàng hiện tại có sắc vóc ra sao?

Từng giảm 20kg sau sinh, mỹ nhân phim giờ vàng hiện tại có sắc vóc ra sao?

Giảm cân - 19 giờ trước

GĐXH - Sau sinh, Lan Phương từng giảm được 20kg. Hiện tại, nữ diễn viên tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng cân đối, thon gọn.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa hè là thời điểm tóc của bạn dễ bị cháy nắng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Để tránh được tình trạng này, hãy tham khảo 4 dấu hiệu nhận biết và cách phục hồi tóc khô xơ tại nhà trong bài viết dưới đây.

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

Đẹp - 1 ngày trước

Tân Hoa hậu hoà bình quốc tế gây ấn tượng mạnh với nhan sắc nóng bỏng, thần thái cuốn hút và phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Rapper Pháo, cô gái vào vai người yêu của Trấn Thành trong phim ngắn ca nhạc "Thỏ ơi", mới đây gây chú ý khi quyết định đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam. Bên cạnh tài năng âm nhạc đã được khẳng định, nữ rapper quê Tuyên Quang còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật. Ngoài đời, sắc vóc của Pháo hiện ra sao?

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Thời trang - 2 ngày trước

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để các cô gái làm mới phong cách bằng những món đồ mang tinh thần trẻ trung, thoải mái và đầy năng lượng. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, những chiếc quần short màu sắc còn giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn.

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Phương Oanh vừa xuất hiện bên bờ biển với váy trễ vai tông sáng, tạo nên hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Khán giả không ngừng khen ngợi vẻ đẹp đôi mươi của nàng hậu gốc Hà thành.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.

Xem nhiều

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thời trang

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Thời trang
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Đẹp
Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Đẹp
Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cách

Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cách

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top