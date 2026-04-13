Hoa hậu Yolina Lindquist: Giữ dáng không đòi hỏi hoàn hảo, quan trọng là sự cân bằng

Thứ hai, 18:40 13/04/2026 | Đẹp

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới với phong cách street style năng động, khắc họa góc nhìn của một cô gái Mỹ khi trải nghiệm nhịp sống tại Việt Nam.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong không gian ngập tràn ánh nắng mùa Hè. Không theo đuổi những concept cầu kỳ, bộ ảnh mang đến nét phóng khoáng nhằm tôn vinh vẻ đẹp năng động, thần thái tự nhiên.

Trong kế hai mảnh tông vàng pastel , Yolina lựa chọn phom crop-top phối cùng chân váy ngắn và tay áo dài, làm nổi bật vẻ thanh thoát và cấu trúc hài hòa của tổng thể. Chất liệu vải nhẹ, xử lý đục lỗ, tạo hiệu ứng chuyển động bắt sáng.

Sở hữu nét đẹp của sự năng động, phóng khoáng, Yolina Lindquist duy trì phong độ ổn định nhờ lối sống kỷ luật, ngay cả khi lịch trình hoạt động dày đặc.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist cho biết:

“Tôi không có bí quyết quá phức tạp. Tôi hạn chế ăn sau 19 giờ để cơ thể có thời gian nghỉ và tiêu hóa. Ban ngày, tôi ưu tiên các món nhẹ như salad, cơm gạo lứt hoặc đồ hấp. Việc sống tại Việt Nam cũng khiến tôi quen với khẩu vị thanh hơn nhưng vẫn đủ năng lượng, tôi rất thích các món ăn Việt Nam.

Mỗi sáng, tôi dành khoảng 30 phút cho cardio nhẹ như chạy bộ hoặc nhảy dây. Buổi chiều, tôi tập trung vào các bài siết cơ như plank, squat, core, kết hợp yoga để duy trì sự dẻo dai. Với tôi, giữ dáng là một quá trình cần sự đều đặn, không đòi hỏi hoàn hảo mỗi ngày mà quan trọng là sự cân bằng.”

Bên cạnh đó, bộ ảnh còn mở rộng sang không gian đô thị với một hình ảnh đời thường hơn của đương kim Hoa hậu, được thực hiện tại khu vực đường sách và Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Xuyên suốt từng khung hình là những lát cắt cảm xúc được Yolina Lindquist gửi gắm như một câu chuyện cá nhân về hành trình của một cô gái Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Bối cảnh được thực hiện tại khu vực Bưu điện Trung tâm TP.HCM và đường sách Nguyễn Văn Bình. Trong không gian đó, Yolina xuất hiện với hình ảnh gần gũi, nhẹ nhàng hơn như một khoảnh khắc cân bằng giữa nhịp sống quốc tế và đời sống cá nhân.

null
Cùng chuyên mục

'Bóc giá' túi hiệu Hòa Minzy tặng Văn Toàn

'Bóc giá' túi hiệu Hòa Minzy tặng Văn Toàn

Đẹp - 7 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy gây sốt khi tặng Văn Toàn chiếc ba lô Gucci trị giá 2.600 USD. Cặp đôi bạn thân thường xuyên trao nhau những món quà hàng hiệu đắt đỏ.

Bí ý tưởng ăn mặc? Chỉ cần theo dõi các ngôi sao thời trang là có gợi ý ngay!

Bí ý tưởng ăn mặc? Chỉ cần theo dõi các ngôi sao thời trang là có gợi ý ngay!

Thời trang - 12 giờ trước

Những bộ trang phục nổi bật của người nổi tiếng trên phố luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ thời trang.

Miss Cosmo 2025 thả dáng với đồ bơi hai mảnh quyến rũ

Miss Cosmo 2025 thả dáng với đồ bơi hai mảnh quyến rũ

Đẹp - 1 ngày trước

Miss Cosmo 2025 được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ trông thấy.

Nhan sắc 'gái một con' của nữ diễn viên hài Puka

Nhan sắc 'gái một con' của nữ diễn viên hài Puka

Đẹp - 1 ngày trước

Trong loạt ảnh mới, Puka tự tin diện đầm xuyên thấu, khoe vòng eo phẳng đáng ngưỡng mộ sau một năm tập trung cho thiên chức làm mẹ.

Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Giảm cân - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa khôi Thể thao Thu Hương khiến khán giả choáng váng khi mời bạn bè nghệ sĩ thân thiết đến dự tiệc ở biệt thự 200 tỷ. Ngoài ngôi nhà xa hoa, người hâm mộ còn bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ đẹp của chị.

Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Vũ Thu Hoài ở tuổi 36

Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Vũ Thu Hoài ở tuổi 36

Đẹp - 2 ngày trước

Tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng, Vũ Thu Hoài thu hút bởi diễn xuất tự nhiên, phong cách thời trang công sở sành điệu trong Bước chân vào đời.

Giày boots và 3 cách phối cực

Giày boots và 3 cách phối cực

Thời trang - 3 ngày trước

Hãy cùng khám phá những cách phối giày boots chuẩn style ngầu, giúp bạn tự tin thể hiện chất riêng và khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo.

Thuý Ngân hoá công chúa trong tiệc sinh nhật 35 tuổi trên du thuyền

Thuý Ngân hoá công chúa trong tiệc sinh nhật 35 tuổi trên du thuyền

Đẹp - 3 ngày trước

Thúy Ngân tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng trên du thuyền, đánh dấu cột mốc tuổi 35 đầy rực rỡ và thành công.

Bảo Thy vóc dáng nuột nà, mặc gợi cảm ngày càng cuốn hút

Bảo Thy vóc dáng nuột nà, mặc gợi cảm ngày càng cuốn hút

Đẹp - 4 ngày trước

Sau khi sinh con, Bảo Thy không những giữ được vóc dáng mà còn tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe trọn đường cong cùng thần thái ngày càng sắc sảo.

Nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý với mốt quần tụt và áo croptop

Nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý với mốt quần tụt và áo croptop

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với phong cách street style mới lạ. Cô thử nghiệm mốt quần tụt và áo croptop, thể hiện sự tự tin và cá tính.

Xem nhiều

1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngày

1 thói quen rửa mặt khiến da già nhanh, nhiều chị em đang làm mỗi ngày

Chăm sóc da

Rửa mặt tưởng là việc đơn giản, ai cũng làm hàng ngày nhưng nếu bạn vẫn giữ thói quen này thì nên bỏ ngay.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Giảm cân
Phương Oanh diện váy cưới gây tranh cãi

Phương Oanh diện váy cưới gây tranh cãi

Đẹp
Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

Đẹp
Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Thời trang

