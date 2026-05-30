Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh duy trì việc cập nhật hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều chú trọng phong cách ăn mặc và cách xây dựng hình ảnh chỉn chu. Dù không hoạt động quá dày đặc trong các sự kiện giải trí, cô vẫn giữ được sức hút riêng và nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, Phương Oanh nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau khi chia sẻ loạt ảnh mới bên bờ biển. Xuất hiện trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát, người đẹp lựa chọn thiết kế váy trễ vai tông sáng, kết hợp kiểu tóc búi gọn cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Tổng thể tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch, nữ tính vừa toát lên vẻ sang trọng, cuốn hút.

Dưới phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ bày tỏ sự yêu thích trước diện mạo mới của Phương Oanh. Một số ý kiến cho rằng cô đang ở giai đoạn rực rỡ cả về nhan sắc lẫn thần thái. Sự thoải mái, tự tin của người đẹp trong loạt ảnh lần này cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Ngắm hình ảnh Phương Oanh bên bờ biển: