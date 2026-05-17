Hòa Minzy hé lộ 'thân phận thật' của gia đình nhà chồng tương lai, khiến người xem thích thú

Trong clip, Hòa Minzy hài hước chia sẻ rằng nhiều người đã biết “chồng em là bộ đội”, đơn vị lại ở gần nhà, nhưng chưa biết gia đình anh thuộc dân tộc Sán Dìu. Từ đó, cô rủ người hâm mộ cùng học vài câu giao tiếp đơn giản bằng tiếng Sán Dìu với bố mẹ chồng.

Được mẹ chồng dạy nói “em yêu anh” bằng tiếng Sán Dìu

Không khí trong đoạn video diễn ra vô cùng tự nhiên và ấm áp. Hòa Minzy liên tục cười nói, trò chuyện thân thiết với bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng cô hướng dẫn một số câu giao tiếp đời thường bằng tiếng Sán Dìu như: “Ngon quá”, “Em yêu anh”.

Nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng khi tập phát âm từng câu. Đặc biệt, cô còn khiến mọi người bật cười khi hỏi mẹ chồng bằng tiếng Sán Dìu câu: “Bao giờ anh lấy em?”.

Sự duyên dáng, hoạt ngôn của Hòa Minzy cùng phản ứng vui vẻ của gia đình chồng khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Chồng đại úy “cười tít mắt” khi nghe vợ nói tiếng dân tộc

Khoảnh khắc gây chú ý nhất trong video là khi Đại úy Thăng Văn Cương xuất hiện. Ngay lập tức, Hòa Minzy áp dụng luôn câu vừa học để nói với chồng.

Trước màn “thả thính” đáng yêu của vợ, anh chỉ biết cười tít mắt đầy hạnh phúc.

Nhiều khán giả nhận xét chính sự giản dị, tự nhiên này khiến Hòa Minzy được yêu mến. Không ít người cho rằng đây là hình ảnh đời thường hạnh phúc và bình yên nhất của nữ ca sĩ sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm.

Từng livestream bán vải giúp mẹ chồng

Ca sĩ Hòa Minzy từng bán vải phụ gia đình cách đây khoảng 1 năm về trước

Trước đó, nữ ca sĩ còn đăng clip phụ nhà chồng hái vải ở vườn, chia sẻ lý do năm nay không tiếp tục hỗ trợ mẹ chồng bán như mùa vụ mọi năm.

Không chỉ làm dân mạng bật cười vì cách nói chuyện duyên dáng, Hòa Minzy còn khiến nhiều người đồng cảm khi kể về tình trạng mất mùa của nhà chồng và bà con nông dân. “Mẹ chồng em sợ con bị bóc phốt bán vải xấu nên không cho bán nữa rồi. Nay em lên Lục Ngạn định mở bán vải tấp nập luôn thế mà”, cô viết.

Nhiều người dành lời khen cho gia đình Văn Cương khi luôn thể hiện sự tôn trọng và yêu thương dành cho nữ ca sĩ. Không ít ý kiến cho rằng chính sự chân thành, gần gũi đã giúp mối quan hệ này nhận được nhiều thiện cảm.

Khán giả đang trông đợi lễ cưới của cặp đôi trong tương lai. Theo chia sẻ, Hòa Minzy sẽ tổ chức tiệc mừng vào cuối năm 2027.

Kể từ lúc chia tay với bạn trai thiếu gia vào đầu năm 2022, Hòa Minzy giấu chuyện tình cảm, không hẹn hò cho đến khi gặp Đại úy Thăng Văn Cương. Cặp đôi bén duyên từ chương trình Sao Nhập Ngũ và tìm hiểu trong bí mật.

Đầu năm 2026, cộng đồng mạng và khán giả vỡ òa cảm xúc khi chính chủ thừa nhận “đã có gia đình”, nam Đại úy cũng chính thức có danh phận. Từ trang cá nhân, cô liên tục cập nhật hình ảnh về chồng quân nhân, mối quan hệ giữa bé Bo và bố Cương, cách chàng rể quân nhân lấy lòng nhà vợ… Cô còn đăng khoảnh khắc gia đình bạn trai sang nhà để xin tìm hiểu theo thủ tục, mong đợi một đám cưới trong mơ.