Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn là nguồn cảm hứng về sự tự tin và bản lĩnh cho con gái
GĐXH - Bà Nguyễn Thị Hương - mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh là nguồn cảm hứng lớn nhất về sự tự tin và bản lĩnh đối với con gái. Bà dạy con gái sự chín chắn, tinh thần trách nhiệm để có cuộc sống tốt đẹp và rực rỡ hơn.
Gần đây, nhân "Ngày của mẹ", Hoa hậu Lương Thùy Linh đã dành những lời yêu thương đặc biệt tới mẹ của mình. Người đẹp cho biết, mẹ không chỉ là người đồng hành mà còn là nguồn cảm hứng lớn giúp cô thêm tự tin và bản lĩnh trong cuộc sống.
Nhờ có mẹ luôn ở bên động viên và chỉ dạy nên Lương Thùy Linh mới có được thành công lớn trong cuộc thi nhan sắc năm ấy. Cụ thể, Lương Thùy Linh tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Việt Nam 2019) với tâm thế tự tin và giành ngôi vị cao nhất.
Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê Cao Bằng. Cô đăng quang Miss World Việt Nam 2019 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,78m, khả năng tiếng Anh tốt cùng thành tích học tập nổi bật. Sau cuộc thi, Lương Thùy Linh hoạt động trong vai trò người mẫu, MC và tham gia nhiều chương trình cộng đồng, giáo dục.
