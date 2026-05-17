Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn là nguồn cảm hứng về sự tự tin và bản lĩnh cho con gái

Chủ nhật, 19:00 17/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Bà Nguyễn Thị Hương - mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh là nguồn cảm hứng lớn nhất về sự tự tin và bản lĩnh đối với con gái. Bà dạy con gái sự chín chắn, tinh thần trách nhiệm để có cuộc sống tốt đẹp và rực rỡ hơn.

Gần đây, nhân "Ngày của mẹ", Hoa hậu Lương Thùy Linh đã dành những lời yêu thương đặc biệt tới mẹ của mình. Người đẹp cho biết, mẹ không chỉ là người đồng hành mà còn là nguồn cảm hứng lớn giúp cô thêm tự tin và bản lĩnh trong cuộc sống.

Theo Lương Thùy Linh, từ nhỏ mẹ luôn dạy cô rằng vẻ đẹp thực sự không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở những giá trị tích cực mỗi người lan tỏa và cách biết yêu thương, chăm sóc bản thân mỗi ngày. Nàng hậu cũng bày tỏ sự trân trọng trước những “di sản” vô hình được kết nối giữa hai thế hệ, từ sự đồng điệu trong ánh mắt đến cách cùng nhau gìn giữ sự rạng rỡ theo thời gian. Cô gửi lời cảm ơn mẹ vì đã luôn âm thầm nuôi dưỡng niềm tin và đồng hành cùng mình trên hành trình xây dựng vẻ đẹp mang chiều sâu và giá trị bền vững.

Về thân thế mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh - bà Nguyễn Thị Hương là mỹ nhân nức tiếng thời trẻ. Trước tháng 10/2024, bà giữ chức Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng nhưng hiện tại bà đã nghỉ hưu và luôn đồng hành cùng con gái.

Hoa hậu Lương Thùy Linh từng chia sẻ về mẹ: "Cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống đủ đầy. Cảm ơn mẹ đã luôn khó tính, nghiêm khắc vô cùng nhưng lại yêu thương vô tận. Càng lớn con mới nhận ra rằng chính những lần mẹ nói “không” lại là 1 lần mẹ dạy con về tính tự lập, rắn rỏi và bản lĩnh. Cảm ơn mẹ đã luôn bao dung cho những lỗi lầm của con và dạy con điều tương tự với mọi người. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Dù nhiều lần 2 bên hừng hực lửa luôn nhưng bằng một cách nào đó vẫn tối tối gọi nói đủ chuyện trên đời với nhau”.

Nhờ có mẹ luôn ở bên động viên và chỉ dạy nên Lương Thùy Linh mới có được thành công lớn trong cuộc thi nhan sắc năm ấy. Cụ thể, Lương Thùy Linh tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Việt Nam 2019) với tâm thế tự tin và giành ngôi vị cao nhất.

Và sau thành công ấy, mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn theo sát những bước đi của con gái.

Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn dặn con phải cố gắng làm hết khả năng của mình, song song quan tâm việc học và giữ gìn sức khỏe. Từng là một cán bộ trong ngành ngân hàng nhà nước nên người đẹp quê Cao Bằng muốn con gái phải học hành bài bản. Bà từng chia sẻ với báo chí: "Tôi quan điểm việc học là quan trọng hàng đầu. Trau dồi tri thức mới dẫn ta đến những thành công trong tương lai. Vì vậy, tôi nhắc Linh dù công việc có bận như thế nào, con cũng phải dành thời gian cho học tập. Tôi mong muốn rằng sau khi học xong đại học, Linh sẽ học tiếp lên cao học luôn".

Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, Lương Thùy Linh đã tốt nghiệp bằng Đại học loại ưu. Cô hiện tại không chỉ hoạt động showbiz mà còn làm giảng viên một trường đại hoc.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê Cao Bằng. Cô đăng quang Miss World Việt Nam 2019 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,78m, khả năng tiếng Anh tốt cùng thành tích học tập nổi bật. Sau cuộc thi, Lương Thùy Linh hoạt động trong vai trò người mẫu, MC và tham gia nhiều chương trình cộng đồng, giáo dục.

