Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

1 tuần trước

GĐXH - Giấm còn được gọi là một loại “thần dược” dành cho mái tóc, đặc biệt là cho những người hay bị các vấn đề như ngứa da đầu hoặc gãy tóc. Dưỡng tóc với giấm, nhất là giấm táo, đã trở thành cách chăm sóc tóc tự nhiên được nhiều người tin dùng.