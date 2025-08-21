Mới nhất
Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Thứ năm, 16:47 21/08/2025 | Chăm sóc da
GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu HàMặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

GĐXH - Diva Trần Thu Hà ở tuổi U50 nhưng vóc dáng lẫn làn da của chị rất trẻ trung. Nhờ giữ gìn được tuổi thanh xuân nên nữ diva nhạc Việt không ngại khoe mặt mộc mỗi khi ở nhà và tự tin chia sẻ trên Facebook.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 2.

Hòa Minzy ở tuổi 30 được khán giả nhận xét thăng hạng về nhan sắc. Đặc biệt, làn da trắng nõn đều màu của cô khiến ai cũng mong muốn được sở hữu.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 3.

Khi không trang điểm, Hòa Minzy tự tin chia sẻ gương mặt mộc 100% với khán giả. Ai cũng khen làn da khỏe, bóng, đều màu của cô.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 4.

Ở tuổi 30 nhưng Hòa Minzy có làn da căng tràn sức sống.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 5.

Để có được làn da như vậy, Hòa Minzy phải chăm sóc da đúng quy trình. Có thời gian, trên trang cá nhân, Hòa Minzy còn quay video chia sẻ các bước chăm sóc da cuối ngày, theo đó các bước skincare của cô bao gồm: tẩy trang - rửa mặt - toner - serum - dưỡng ẩm.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 6.

Ngoài ra, cô còn thêm BHA và retinol vào chu trình chăm da cuối ngày. Có làn da nhạy cảm nên Hòa Minzy sử dụng 2 hoạt chất này cách ngày, không dùng chung cùng lúc. Retinol có khả năng thúc đẩy sản sinh collagen, nhờ đó cải thiện độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa nếp nhăn, chảy xệ.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 7.

Bên cạnh chăm sóc da từ bên ngoài, Hòa Minzy còn bổ sung viên uống vitamin tổng hợp vào mỗi sáng và uống collagen trước khi ngủ để hỗ trợ da tái tạo, khỏe đẹp từ trong ra ngoài.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 8.

Cuối cùng, Hòa Minzy chăm uống nước và ăn rau củ quả nhiều để cấp vitamin từ bên trong giúp làn da thêm khỏe đẹp hơn.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 9.

Nhờ chăm sóc da kỹ lưỡng nên làn da của Hòa Minzy ngày càng tươi trẻ, căng bóng.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá bóng đẹp - Ảnh 10.

Nếu trước đây vì có làn da nhạy cảm nên cô ngại trang điểm nhưng giờ sở hữu da đẹp, Hòa Minzy đã tự tin makeup và nhan sắc thăng hạng hơn xưa.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ LinhMặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.

Đỗ Quyên
