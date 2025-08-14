Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Điều khiến khán giả chú ý là ở tuổi 50, khi để mặt mộc làn da của diva Mỹ Linh vẫn rất khỏe đẹp, có độ đàn hồi cao. Để có được làn da như vậy, bí quyết của chị chính là lối sống hàng ngày như tập thể dục làm nóng cơ thể, ăn uống khoa học.