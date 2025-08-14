Mới nhất
Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Thứ năm, 10:49 14/08/2025 | Chăm sóc da
GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền ThụcMặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 2.

Diva Mỹ Linh khi xuất hiện trên sân khấu sẽ khác xa với hình ảnh đời thực khi ở nhà. Nếu trên sân khấu chị makeup đậm thì ở nhà nữ diva nhạc Việt thích để mặt mộc.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 3.

Khi tập luyện ở hậu trường, chị cũng muốn cho da "được thở" khi không chọn để mặt mộc, không makeup.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 4.

Điều khiến khán giả chú ý là ở tuổi 50, khi để mặt mộc làn da của diva Mỹ Linh vẫn rất khỏe đẹp, có độ đàn hồi cao. Để có được làn da như vậy, bí quyết của chị chính là lối sống hàng ngày như tập thể dục làm nóng cơ thể, ăn uống khoa học.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 5.

Cụ thể, mỗi sáng, diva Mỹ Linh khởi động làm ấm cơ thể bằng yoga để bắt đầu chạy bộ. Đây cũng là bộ môn thể thao mà Mỹ Linh duy trì suốt nhiều năm qua và là hoạt động không thể thiếu mỗi ngày của chị. Sau khi chạy, chị còn dành 10 phút để giãn cơ.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 6.

Nhờ chăm chỉ vận động, diva nhạc Việt đã đánh bay mỡ thừa và bắt đầu lấy lại được phom dáng.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 7.

Diva Mỹ Linh không chỉ chú ý đến việc luyện tập, chị còn nghiên cứu về ăn uống. Nữ ca sĩ không ăn kiêng hà khắc mà áp dụng công thức ăn sạch, dành thời gian tự nấu nướng tại gia để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 8.

Đồng thời, Mỹ Linh còn tăng lượng rau xanh và trái cây tươi nạp vào cơ thể hàng ngày để bổ sung vitamin, khoáng chất cho cả làn da và vóc dáng.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 9.

Với diva Mỹ Linh, việc tập thể dục ngoài giữ dáng còn giúp quá trình trao đổi chất của chị tốt hơn và nhờ vậy làn da của nữ ca sĩ luôn khỏe mạnh.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh - Ảnh 10.

Bên cạnh đó việc uống nước nhiều nước, chế độ ăn rau quả cũng là cách để diva Mỹ Linh có được làn da khỏe.

Ảnh: FBNV

Bình luận
Tags:

Cùng chuyên mục

