Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà

Thứ bảy, 18:47 16/08/2025 | Chăm sóc da
GĐXH - Diva Trần Thu Hà ở tuổi U50 nhưng vóc dáng lẫn làn da của chị rất trẻ trung. Nhờ giữ gìn được tuổi thanh xuân nên nữ diva nhạc Việt không ngại khoe mặt mộc mỗi khi ở nhà và tự tin chia sẻ trên Facebook.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ LinhMặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 2.

Diva Trần Thu Hà ở tuổi U50 nhưng chị vẫn tự tin khoe mặt mộc cùng vóc dáng rất cân đối trẻ trung. Để có được sắc vóc như vậy, nữ diva nhạc Việt phải chăm sóc sức khỏe lẫn vẻ ngoài một cách khoa học.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 3.

Để có được vóc dáng đẹp như hiện tại, chị bắt đầu từ việc ăn uống. Khi trả lời báo chí về bí quyết giữ gìn body, Trần Thu Hà cho biết: "Tôi không phải người kiêng khem, chỉ là ăn chọn lọc để "bổ, khỏe". Ở cái tuổi này, tôi không ăn nhiều tinh bột, ăn rau, cá, thịt. Nhưng thịt đỏ cũng hạn chế bớt".

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 4.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 5.

Hàng ngày ngoài việc đi hát, Trần Thu Hà và chồng luôn cố gắng nấu cơm ở nhà để kiểm soát được chế độ ăn. Đặc biệt, chị sẽ cân đối lượng gia vị lẫn tinh bột để không làm ảnh hưởng lớn đến quá trình giữ dáng của mình.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 6.

Nhờ thói quen nhiều năm này, nữ diva nhạc Việt không cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt mà vóc dáng không bị chảy sệ theo tuổi tác.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 7.

Để tự tin lên sân khấu, ngoài giọng hát, chị còn phải giữ sức khỏe và cả vóc dáng. Trần Thu Hà tìm đến yoga từ nhiều năm nay.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 8.

Việc luyện tập yoga của Trần Thu Hà là sự say mê và thói quen không thể bỏ của chị. Nhờ yoga, chị tìm được sự tươi trẻ và nâng cao sức khỏe.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 9.

Mặt mộc và vóc dáng ở tuổi U50 của diva Trần Thu Hà- Ảnh 10.

Cũng nhờ yoga, vóc dáng của chị luôn săn chắc và dẻo dai hơn, tự tin hơn và có sức khỏe để nhận nhiều show diễn hơn.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền ThụcMặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Với đặc tính dưỡng ẩm, giàu các vitamin nuôi dưỡng, nha đam từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho da và tóc. Bài viết sau đây mách bạn cách ủ tóc bằng nha đam giúp tóc óng khỏe.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Chăm sóc da - 2 ngày trước

GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da - 4 ngày trước

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Giấm còn được gọi là một loại “thần dược” dành cho mái tóc, đặc biệt là cho những người hay bị các vấn đề như ngứa da đầu hoặc gãy tóc. Dưỡng tóc với giấm, nhất là giấm táo, đã trở thành cách chăm sóc tóc tự nhiên được nhiều người tin dùng.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Chăm sóc da - 5 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có làn da căng bóng, đẹp và trẻ ở tuổi 39. Bí quyết nào để có được làn da khỏe như thế.

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ hiện đại phải cố gắng cân bằng rất nhiều thứ. Từ công việc, gia đình cho đến nhu cầu bản thân. Vì thế, mỗi phút đều đáng quý và vẫn muốn bản thân luôn đẹp dù ở bất cứ đâu. Hãy đọc bài viết sau để có bí quyết làm đẹp tiết kiệm thời gian.

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - B1 hay còn được gọi là thiamine, là loại vitamin quan trọng cho chức năng thần kinh, cơ và tim. Không những cần thiết cho sức khỏe, loại vitamin này còn được biết đến là có nhiều tác dụng thần kỳ đối với tóc.

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Ai cũng ao ước được sở hữu hàm răng trắng sáng. Tuyệt vời hơn nữa, là bạn không bao giờ phải đến thăm nha sỹ thường xuyên hay sử dụng những hóa chất tẩy trắng răng gây hại cho sức khỏe chỉ với mẹo sau.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Chăm sóc da - 6 ngày trước

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ này

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Dầu dừa rất có lợi cho tóc, bảo vệ cả lớp bên trong và bên ngoài. Ở bài viết này sẽ giải đáp cụ thể cho bạn về tác dụng cũng như hướng dẫn cách ủ tóc bằng dầu dừa để mang lại mái tóc mềm mượt, sáng khỏe.

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Chăm sóc da

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da
Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

Chăm sóc da
Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Chăm sóc da
Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Đẹp

