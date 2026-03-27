Hóa ra chỉ thêm "thứ hạt" này sẽ có món trứng luộc vị ngon xuất sắc, bí quyết giữ dáng mang đến công ty ai cũng xin công thức!

Chuyện là tối hôm kia rảnh rỗi, tôi nổi hứng lăn vào bếp làm một nồi trứng ngâm trà để thay đổi khẩu vị cho bữa sáng của cả nhà. Sáng hôm sau, tôi tiện tay mang vài quả đến văn phòng ăn lót dạ. Ngờ đâu, vừa bóc lớp vỏ nứt nẻ ra, mùi thơm thoang thoảng của trà quyện với quế hồi đã làm mấy chị em đồng nghiệp xúm lại. Đến khi chia mỗi người nếm thử một góc, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên rồi thi nhau "truy lùng" công thức.

Mọi người bảo trứng ăn đậm vị, mềm thơm, mặn ngọt hài hòa và đặc biệt là có một vị thanh thanh rất cuốn, ăn đứt mấy hàng bán đồ ăn sáng ngoài kia. Thấy chị em hào hứng quá, tôi quyết định ngồi gõ lại "bí kíp" làm món trứng ngâm trà vạn người mê này. Thực ra, nguyên liệu chẳng có gì cao siêu, chỉ cần bạn nêm nếm đúng cách và thêm một gia vị bí mật là món trứng sẽ thăng hạng ngay lập tức. Đây không chỉ là bữa sáng ấm bụng mà còn là nguồn cung cấp protein lý tưởng cho hội chị em văn phòng, những người đang giảm cân hay tập luyện giữ dáng nữa đấy!

Chỉ mất 3 bước nhàn tênh để có nồi trứng "vạn người mê"

Công thức này tôi áp dụng cho 10 quả trứng gà. Nếu nhà bạn đông người hoặc muốn làm một mẻ ăn dần cả tuần, cứ nhân tỉ lệ lên là được nhé.

Bước 1: Luộc trứng "khởi động"

Đầu tiên, bạn rửa thật sạch vỏ của 10 quả trứng. Xếp trứng vào nồi, đổ ngập nước lạnh rồi luộc trong khoảng 10 phút. Một mẹo nhỏ cho các chị em là hãy rắc thêm một nhúm muối nhỏ vào nồi nước luộc. Muối sẽ giúp vỏ trứng cứng hơn, giảm hẳn tình trạng nứt vỡ rò rỉ lòng trắng ra ngoài trong lúc sôi.

Bước 2: Pha chế nồi nước "linh hồn"

Trứng chín tới thì bạn vớt ngay ra, thả vào bát nước lạnh cho nhanh nguội. Lúc này, bạn lấy thìa gõ nhẹ lên vỏ trứng sao cho vỏ nứt dập đều xung quanh (nhưng không bóc vỏ ra nhé). Các vết nứt này chính là "con đường" để nước cốt trà thấm sâu vào bên trong, tạo nên những đường vân cẩm thạch tuyệt đẹp trên quả trứng.

Tiếp theo, cho trứng đã đập dập vỏ vào nồi. Lúc này chúng ta bắt đầu cho các gia vị tạo mùi và tạo màu: 2 thìa xì dầu (để lên màu nâu đẹp), 2 thìa nước tương, 1 nhánh quế nhỏ, 2 cánh hoa hồi, lá trà (hồng trà hoặc trà ô long) và một bát con nước lọc. Bật bếp đun sôi, sau đó hạ lửa nhỏ liu riu hầm thêm 20 phút nữa để gia vị ngấm trọn vẹn. Nếu thấy cạn nước, bạn có thể châm thêm chút nước sôi nhé.

Bước 3: Ủ trứng - Bước quyết định độ ngon

Sau 20 phút, bạn tắt bếp. Đừng vội vớt ra ăn ngay, cứ để nguyên trứng ngâm trong nồi nước gia vị cho đến khi nguội hẳn. Sau đó, cho cả nồi (hoặc trút ra thố có nắp đậy) vào ngăn mát tủ lạnh ủ qua đêm. Sáng hôm sau lấy ra hâm nóng lại hoặc ăn lạnh đều ngon "tuyệt cú mèo". Nước dùng sẽ ngấm tận vào lõi lòng đỏ, khiến quả trứng đậm đà từ trong ra ngoài.

Vài gạch đầu dòng "sống còn" để trứng đạt điểm 10

Để món trứng ngâm trà không bị chát và có hương vị hoàn hảo nhất, bạn nhất định phải nhớ kỹ hai điều này. Thứ nhất, tuyệt đối không dùng trà xanh (lục trà) . Trà xanh khi đun lâu sẽ tiết ra vị chát gắt và làm nước bị đục. Hãy ưu tiên sử dụng hồng trà (trà đen), trà ô long hoặc trà phổ nhĩ chín. Những loại trà này vừa cho màu nước nâu đỏ đẹp mắt, vừa mang lại hương thơm dịu nhẹ, êm ái.

Thứ hai, bí mật tạo nên sự bùng nổ hương vị của nồi trứng này chính là đ ường phèn . Ở bước pha nước luộc trứng, hãy thả vào vài viên đường phèn. Đừng lo lắng món trứng sẽ bị ngọt lợ! Sự diệu kỳ của đường phèn nằm ở chỗ: Nó không làm ngọt gắt mà đóng vai trò như một chất "điều vị" tự nhiên, giúp cân bằng lại vị mặn của nước tương và vị chát nhẹ của trà, đẩy độ "umami" (độ ngọt thịt/ngọt thanh) của quả trứng lên mức tối đa. Khi cắn một miếng, bạn sẽ không nếm ra vị đường, mà chỉ thấy sao quả trứng này lại thanh và đậm đà đến thế. Thật sự rất kỳ diệu!

Khi nào rảnh, chị em ra siêu thị hay chợ mua ngay chục trứng và ít gia vị về làm thử đi nhé. Đảm bảo từ nay nhà bạn sẽ nói không với trứng luộc kiểu cũ cho xem!