Học cách biết ơn: Đường đời của bạn ngày càng rộng mở và rực rỡ, đi đến đâu cũng có quý nhân!
GĐXH - Có người nói: "Vận may của một người, thường ẩn chứa sự đóng góp của rất nhiều người". Vị trí bạn đang đứng hôm nay, dù cao hay thấp, chắc chắn đều có sự giúp đỡ dù ít dù nhiều từ vô số người khác.
Biết ơn, ấy là biết cách làm người
Rất nhiều lần, chúng ta quen với việc coi những gì mình đạt được là hiển nhiên, nhưng lại dễ quên rằng, hạnh phúc thực sự thường bắt nguồn từ một trái tim biết biết ơn.
Trong hành trình cuộc đời, không ai có thể tự mình đi đến cuối con đường. Vị trí bạn đang đứng hôm nay, dù cao hay thấp, chắc chắn đều có sự giúp đỡ dù ít dù nhiều từ vô số người khác.
Đó có thể là một lời nhắc nhở giúp bạn tránh mắc sai lầm; là một sự tin tưởng mang lại cho bạn cơ hội mới; hay đơn giản chỉ là một nụ cười thiện chí, nhưng lại là nguồn động lực giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Không có thành công nào là đơn lẻ
Có câu nói: "Vận may của một người, thường ẩn chứa sự đóng góp từ rất nhiều người khác".
Thực tế đúng là như vậy.
Việc bạn có thể vào được một công ty là nhờ sự nuôi dưỡng của cha mẹ để bạn hoàn thành việc học. Việc bạn được thăng chức là nhờ cấp trên sẵn lòng cho bạn một cơ hội. Việc bạn có thể đứng dậy khi gặp khó khăn là nhờ bàn tay giúp đỡ của một người bạn.
Đằng sau cái gọi là "năng lực cá nhân" là sự tương trợ của xã hội và lòng tốt của người khác.
Nếu chúng ta chỉ biết cúi đầu tiến lên mà quên mất ai đã từng nâng đỡ mình, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất nhân tâm lúc nào không hay.
Lòng biết ơn không phải lời "Cảm ơn" suông, mà là hành động
Trong cuộc sống, lòng biết ơn không phải là những lời nói lúc nào cũng treo trên cửa miệng, mà phải được thể hiện qua hành động thực tế.
Khi cha mẹ già yếu, bạn có thể đặt điện thoại xuống và trò chuyện với họ nhiều hơn không? Khi bạn bè gặp khó khăn, bạn có thể đưa tay giúp đỡ một lần không? Khi đồng nghiệp giúp bạn trong công việc, bạn có thể đứng ra bảo vệ họ vào lúc quan trọng không?
Lòng biết ơn không phải là sự giải tỏa cảm xúc, mà là một ý thức trách nhiệm.
Mối quan hệ có đi có lại mới ngày càng sâu đậm; nếu chỉ biết nhận mà không biết đền đáp, dù là sợi dây tình cảm bền chặt đến đâu cũng sẽ dần lỏng lẻo.
Vì sao người biết ơn lại được yêu quý hơn?
Biết ơn là một loại tu dưỡng. Người biết ơn tỏa ra một khí chất ấm áp, khiến người khác muốn gần gũi.
Trong công sở: Bạn sẽ thấy những người biết ghi nhớ điều tốt của người khác thường có quan hệ tốt hơn. Bởi vì họ không so đo tính toán, mà sẵn lòng khắc ghi sự giúp đỡ của người khác. Lâu dần, mọi người tự nhiên cũng vui vẻ hơn khi hợp tác với họ.
Trong gia đình: Con cái biết ơn sẽ hiếu thảo hơn, bạn đời biết ơn sẽ chu đáo hơn. Bầu không khí gia đình như vậy chắc chắn sẽ hài hòa và viên mãn hơn.
Trong xã hội: Một người biết ơn, dù năng lực không phải là mạnh nhất, cũng thường nhận được nhiều cơ hội hơn. Bởi vì mọi người tin rằng, giao cơ hội cho họ, họ sẽ trân trọng chứ không lãng phí.
Lòng biết ơn thực sự là sự tuần hoàn, không phải sự dừng lại
Biết ơn không chỉ là "ai giúp tôi, tôi sẽ trả ơn người đó", đó chỉ là cách hiểu nông cạn nhất. Lòng biết ơn thực sự là việc truyền đi sự ấm áp mà mình đã nhận được.
Có người đã đưa tay kéo bạn dậy khi bạn gặp khó khăn, thì sau này bạn cũng phải kéo người khác một tay; có người đã cho bạn mượn một chặng đường khi bạn sa cơ lỡ vận, thì bạn cũng nên thắp sáng một ngọn đèn cho người khác trong tương lai.
Đây chính là sự tuần hoàn của lòng biết ơn. Bạn trao đi cho người này, người này lại trao đi cho nhiều người hơn, cuối cùng xã hội sẽ ngày càng ấm áp.
Giống như ai đó đã nói: "Lòng tốt giúp người trong cơn hoạn nạn, không phải để mong nhận được báo đáp, mà là hy vọng thế giới này có thêm một chút ánh lửa".
Người không biết ơn, cuối cùng sẽ mất tất cả
Trong thực tế, có những người quen với việc được người khác giúp đỡ, lâu dần họ coi đó là điều đương nhiên. Sự hy sinh của cha mẹ, họ xem là lẽ trời; sự hỗ trợ của bạn bè, họ coi là chuyện thường tình; sự hợp tác của đồng nghiệp, họ xem là trách nhiệm phải làm.
Dần dần, họ trở nên lạnh lùng, so đo, vô ơn.
Nhưng cần biết rằng, lòng người đều là máu thịt, không ai muốn mãi mãi hy sinh cho một người không biết ơn. Cuối cùng, những người như vậy sẽ thấy mình cô lập và không có ai giúp đỡ, dù có thông minh tài giỏi đến đâu, cũng khó có thể một mình chống chọi với phong ba cuộc đời.
Biết ơn là chất bôi trơn tốt nhất cho các mối quan hệ
Cuộc đời không phải là đường một chiều, mà là quá trình cả hai bên cùng nỗ lực tiến về phía trước.
Bạn kính tôi một thước, tôi trả lại bạn một trượng; bạn che ô cho tôi, tôi chắn gió cho bạn.
Một người biết ơn, đi đến đâu cũng không thiếu quý nhân. Bởi vì người khác biết rằng, giúp đỡ họ không phải là vô ích, họ sẽ khắc ghi sự giúp đỡ đó trong lòng, và dù sau này không giúp được lại đúng người đó, họ cũng sẽ tiếp tục truyền đi lòng tốt.
Đây mới là bí quyết để các mối quan hệ được hài hòa và bền lâu.
Lời kết
Sống trên đời, ngoài năng lực, điều quan trọng là nhân tâm.
Một người biết ơn sẽ không bao giờ thiếu bạn bè, không thiếu cơ hội, và càng không thiếu sự ấm áp.
Hãy nhớ rằng, người khác tốt với bạn, đó không phải là điều đương nhiên, mà là phước lành.
Hãy học cách đặt "lòng biết ơn" vào trong tim, và thực hiện "sự đền đáp" bằng hành động.
Làm được như vậy, con đường đời của bạn mới ngày càng rộng mở và rực rỡ hơn.
