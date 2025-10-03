Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!

Thứ sáu, 20:44 03/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thực tế, thành công của một người không chỉ cần tài năng, mà càng cần sự kiên trì. Trong nghịch cảnh, ý chí được rèn luyện mới có thể lớn mạnh và gặt hái thành công.

Tính cách thực sự của con người được tôi luyện bởi chính điều này! - Ảnh 1.Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.

Sức mạnh thực sự của một người: Sự tôi luyện tâm tính

Nhà triết học Vương Dương Minh (TQ) từng nói: "Con người cần phải được mài giũa trong công việc, mới có thể đứng vững".

Tính cách trưởng thành và mạnh mẽ không phải là bẩm sinh, mà là do sự tôi luyện mà thành. Giống như gươm đao, chỉ khi được mài trên đá mài càng tốt, nó mới càng sắc bén. 

Con người cũng vậy, càng trải nghiệm nhiều, tâm trí càng trở nên tĩnh lặng, và cuối cùng họ có thể giải phóng được sức mạnh sâu sắc hơn.

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của con người được tôi luyện bởi chính điều này! - Ảnh 2.

Khó khăn rèn luyện tâm trí, đau khổ nuôi dưỡng sự kiên trì

Nếu một người không chịu được khó khăn thì không thể làm nên việc lớn.

Bất kể chuyện gì dù lớn hay nhỏ, bạn sẽ không thể đạt được kết quả nếu không bắt tay vào làm.

Trong đời người, ai cũng sẽ gặp những rắc rối, nghịch cảnh, thậm chí là tai họa vượt quá khả năng của mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể trưởng thành nếu dũng cảm, kiên cường gánh vác, chịu đựng và nhẫn nại.

Chúng ta có thể rèn luyện trí óc và củng cố quyết tâm trong nghịch cảnh, ý chí được rèn luyện, cuối cùng mới có thể lớn mạnh và gặt hái thành công. 

Thực tế, thành công của một người không chỉ cần tài năng, mà càng cần sự kiên trì. Vì vậy, xét ở một khía cạnh nào đó, những thử thách từ hiện thực lại chính là lò rèn tốt nhất để tôi luyện ý chí.

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của con người được tôi luyện bởi chính điều này! - Ảnh 3.

Tìm sự bình yên trong nghịch cảnh, giữ bình tĩnh trong hỗn loạn 

Phần lớn nỗi đau khổ của mọi người là do không xử lý tốt mối quan hệ của mình với người khác.

Người có tâm hồn trưởng thành khi đối mặt với những xáo trộn bên ngoài, tâm luôn bình tĩnh và điềm đạm.

Một người có thể giữ được bình tĩnh trước mọi biến cố, đó mới là bản lĩnh thực sự.

Chỉ khi tâm trí bạn bình tĩnh thì thế giới bên trong của bạn mới có thể yên bình.

Chỉ khi thế giới nội tâm của bạn đủ bình tĩnh, bạn mới có thể cảm thấy an toàn.

Bằng cách này, bạn có thể giữ vững sự ổn định và duy trì tâm trạng bình tĩnh ngay cả khi gặp nghịch cảnh.

Những điều càng quan trọng, chúng ta càng cần phải giữ bình tĩnh.

Dù có bối rối đến đâu, bạn cũng phải rèn luyện nhân cách và giữ tâm hồn thanh thản.

Cuối cùng, bạn có thể bình tĩnh lại, chậm lại, chịu đựng mọi thứ và ổn định mọi thứ mọi lúc mọi nơi.

Rèn tính cách từ những việc nhỏ nhất  

Tính cách, một phần là bẩm sinh, một phần là do tôi luyện mà thành.

Điều này có nghĩa là, tính cách của một người ra sao thường thể hiện rõ nhất qua những việc vặt vãnh hằng ngày. Tức là, càng ở những chi tiết bình thường, nhỏ nhặt, càng thấy rõ tính cách chân thực của một người.

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của con người được tôi luyện bởi chính điều này! - Ảnh 4.

Sự kiên trì của một người trong những việc nhỏ và thái độ tích cực mà anh ta thể hiện là cách tốt nhất để rèn luyện tính cách. 

Đừng bao giờ nghĩ rằng những việc nhỏ nhặt không đáng làm hoặc không đáng để bạn quan tâm.

Trên thực tế, vấn đề càng nhỏ và tầm thường thì càng phản ánh khả năng phán đoán, quan sát và tư duy của một người.

Trong cuộc đời, việc rèn luyện tâm trí và tính cách là bài học quan trọng nhất.

Giống như luyện võ, chỉ có bạn mới biết hậu quả sẽ ra sao nếu bạn không luyện tập một ngày.

Bạn càng được tôi luyện, trái tim bạn sẽ càng mạnh mẽ và cuối cùng bạn sẽ có thể nuôi dưỡng một sức mạnh sâu sắc giúp bạn trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn.

Tính cách thực sự của con người được tôi luyện bởi chính điều này! - Ảnh 2.Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm

GĐXH - Khi về già có khổ hay sướng, hãy nhìn vào tuổi 55! Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, tuổi già phần lớn sẽ buồn thảm…


H.Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Làm người, 6 hành vi tự làm mất phước báu này nhất định phải tránh xa!

Làm người, 6 hành vi tự làm mất phước báu này nhất định phải tránh xa!

Vận khí của một gia đình: Không phải phong thủy mà có được từ chính 2 điều này

Vận khí của một gia đình: Không phải phong thủy mà có được từ chính 2 điều này

Để biết một người có phúc khí hay không, hãy nhìn vào 3 điều này

Để biết một người có phúc khí hay không, hãy nhìn vào 3 điều này

Điều thực sự tổn hại đến 'âm đức' không chỉ là làm việc xấu, mà còn là 4 loại 'ác niệm' mang tính thói quen này

Điều thực sự tổn hại đến 'âm đức' không chỉ là làm việc xấu, mà còn là 4 loại 'ác niệm' mang tính thói quen này

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Cùng chuyên mục

Sau nghỉ hưu muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Sau nghỉ hưu muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo, cha mẹ cần phải thực hiện được nguyên tắc "3 quản, 3 không quản" này.

Chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con: Tâm sự nghẹn lòng của mẹ già tuổi xế chiều

Chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con: Tâm sự nghẹn lòng của mẹ già tuổi xế chiều

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng vào viện dưỡng lão là buồn tủi, cô đơn. Nhưng với tôi, đó là sự lựa chọn đầy trách nhiệm và yêu thương.

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất dễ mất bình tĩnh khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Đây được xem là "10 năm hoàng kim" vì những nền tảng được xây dựng trong giai đoạn này sẽ quyết định bạn có một tuổi già bình an, hạnh phúc hay không.

Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!

Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và thờ ơ, vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính là: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Gia đình - 18 giờ trước

Thấy cháu chắt ríu rít gọi “mẹ ơi”, cụ bà 90 tuổi bật khóc nức nở nhớ về người mẹ đã khuất.

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người trí tuệ không chỉ thông minh, họ sở hữu những thói quen đặc biệt giúp trưởng thành và phát triển bản thân bền vững.

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.

Xem nhiều

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Gia đình
Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con
Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Nuôi dạy con
Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top