Sau nghỉ hưu muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo, cha mẹ cần phải thực hiện được nguyên tắc "3 quản, 3 không quản" này.
Nghỉ hưu là một bước ngoặt quan trọng của đời người, có nghĩa là chúng ta được giải thoát khỏi công việc bận rộn để bắt đầu tận hưởng cuộc sống tuổi già an nhàn.
Ở giai đoạn này, mối quan hệ với con cái trở nên đặc biệt quan trọng. Nhiều người lớn tuổi mong muốn con cái hiếu thảo với mình, nhưng đôi khi lại xảy ra vấn đề trong mối quan hệ cha mẹ - con cái chỉ vì cách cư xử không phù hợp.
Thực chất, sau khi về hưu, muốn con cái hiếu thảo, cha mẹ cần phải thực hiện được nguyên tắc "3 quản, 3 không quản".
Nghỉ hưu, hãy làm 3 việc cần quản (nên quản lý/chủ động chăm lo) này
1. Quản lý sức khỏe của chính mình
Sức khỏe là vốn quý nhất, điều này càng đúng với người lớn tuổi đã nghỉ hưu.
Chỉ khi bản thân khỏe mạnh, bạn mới không gây phiền phức cho con cái, thậm chí còn có thể giúp đỡ chúng khi cần. Hơn nữa, một cơ thể khỏe mạnh cũng giúp cuộc sống tuổi già của bạn thêm phong phú và nhiều màu sắc.
Phương pháp: Hình thành thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống hợp lý, tập thể dục vừa phải, ngủ đủ giấc.
Đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
Hãy chọn phương pháp tập luyện phù hợp với thể trạng, như đi bộ, Thái cực quyền. Đồng thời, giữ tâm lý tích cực, lạc quan, đừng quá lo lắng vì những bệnh vặt.
2. Quản lý cảm xúc của chính mình
Sau khi nghỉ hưu, nhịp sống thay đổi lớn, có thể xuất hiện cảm giác mất mát và cô đơn. Lúc này, bạn cần học cách quản lý cảm xúc của mình, giữ thái độ lạc quan, vui vẻ. Cảm xúc có tính lây lan.
Một người lớn tuổi tích cực, lạc quan sẽ mang lại năng lượng tích cực cho con cái, khiến chúng muốn gần gũi bạn hơn.
Phương pháp: Trau dồi sở thích cá nhân như thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh để cuộc sống thêm phong phú.
Tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi, kết bạn mới, mở rộng vòng tròn xã giao.
Khi gặp chuyện không vui, hãy điều chỉnh tâm trạng kịp thời, có thể thông qua nghe nhạc, xem phim để giải tỏa cảm xúc.
3. Quản lý sự hòa thuận trong gia đình
Gia đình hòa thuận là nền tảng của hạnh phúc, và người lớn tuổi đã nghỉ hưu có vị trí quan trọng trong gia đình.
Hãy phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của mình để duy trì sự hòa thuận, ổn định của gia đình. Khi con cái có mâu thuẫn, hãy kịp thời hòa giải, không nên thiên vị bất kỳ bên nào.
Phương pháp: Trong gia đình, cần công bằng, công tâm, không thiên vị.
Tôn trọng ý kiến và lựa chọn của con cái, không can thiệp một cách cưỡng ép vào cuộc sống của chúng.
Khi con cái gặp khó khăn, hãy hỗ trợ và giúp đỡ, để chúng cảm nhận được hơi ấm gia đình.
3 không quản (không can thiệp/buông tay)
1. Không quản công việc của con cái
Khi con cái trưởng thành, chúng có công việc và sự nghiệp riêng. Chúng sẽ gặp phải đủ loại vấn đề và thách thức trong công việc, và chúng cần tự mình giải quyết. Là người lớn tuổi, đừng can thiệp quá nhiều vào công việc của con cái, nếu không sẽ khiến chúng cảm thấy áp lực rất lớn.
Phương pháp: Tin tưởng vào năng lực của con cái, dành cho chúng sự tin tưởng và hỗ trợ đầy đủ.
Khi con chủ động hỏi ý kiến về vấn đề công việc, bạn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để đưa ra lời khuyên, nhưng đừng ép buộc chúng làm theo ý bạn.
2. Không quản hôn nhân của con cái
Hôn nhân là chuyện riêng của con cái, chúng có sự lựa chọn và đánh giá của riêng mình. Người lớn tuổi không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống hôn nhân của con cái, nếu không sẽ gây ra sự phản cảm.
Phương pháp: Tôn trọng sự lựa chọn hôn nhân của con cái, không dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá bạn đời của chúng.
Khi hôn nhân của con cái gặp vấn đề, hãy giữ thái độ trung lập, không thiên vị bất kỳ bên nào. Có thể quan tâm và đưa ra lời khuyên thích hợp, nhưng đừng can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân của chúng.
3. Không quản việc giáo dục cháu
Việc giáo dục con cháu là một vấn đề phức tạp. Những quan niệm và phương pháp giáo dục hiện đại rất khác so với quá khứ.
Người lớn tuổi không nên dùng quan niệm cũ của mình để giáo dục cháu, nếu không sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái.
Phương pháp: Tin rằng con cái có khả năng giáo dục tốt con của chúng, tôn trọng phương pháp giáo dục của chúng. Nếu con cái cần sự giúp đỡ, bạn có thể hỗ trợ chăm sóc cháu dưới sự hướng dẫn của chúng, nhưng đừng lấn quyền.
Sau khi về hưu, thực hiện được "3 quản, 3 không quản" vừa giúp cuộc sống tuổi già của bạn thêm thư thái, vui vẻ, vừa giúp con cái trở nên hiếu thảo hơn. Chúc mọi người lớn tuổi đã nghỉ hưu đều có một tuổi già hạnh phúc, viên mãn.
Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!Gia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Thực tế, thành công của một người không chỉ cần tài năng, mà càng cần sự kiên trì. Trong nghịch cảnh, ý chí được rèn luyện mới có thể lớn mạnh và gặt hái thành công.
Chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con: Tâm sự nghẹn lòng của mẹ già tuổi xế chiềuGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng vào viện dưỡng lão là buồn tủi, cô đơn. Nhưng với tôi, đó là sự lựa chọn đầy trách nhiệm và yêu thương.
Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?Gia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất dễ mất bình tĩnh khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.
Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túcGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Đây được xem là "10 năm hoàng kim" vì những nền tảng được xây dựng trong giai đoạn này sẽ quyết định bạn có một tuổi già bình an, hạnh phúc hay không.
Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!Nuôi dạy con - 16 giờ trước
GĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và thờ ơ, vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính là: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.
Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngàoGia đình - 17 giờ trước
Thấy cháu chắt ríu rít gọi “mẹ ơi”, cụ bà 90 tuổi bật khóc nức nở nhớ về người mẹ đã khuất.
Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người trí tuệ không chỉ thông minh, họ sở hữu những thói quen đặc biệt giúp trưởng thành và phát triển bản thân bền vững.
15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm nàyNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.
Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệpGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.
Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!Nuôi dạy con
GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".