Sau nghỉ hưu muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Sau khi nghỉ hưu: Tự trả lời 10 câu hỏi này để biết cuộc sống của bạn có thực sự an ổn hay không? GĐXH - Dưới đây là 10 câu hỏi để bạn tự đánh giá về sự chuẩn bị cho tuổi già của mình. Hãy đếm xem bạn có bao nhiêu câu trả lời là "Có", để biết được tương lai của bạn ra sao sau tuổi nghỉ hưu.

Nghỉ hưu là một bước ngoặt quan trọng của đời người, có nghĩa là chúng ta được giải thoát khỏi công việc bận rộn để bắt đầu tận hưởng cuộc sống tuổi già an nhàn.

Ở giai đoạn này, mối quan hệ với con cái trở nên đặc biệt quan trọng. Nhiều người lớn tuổi mong muốn con cái hiếu thảo với mình, nhưng đôi khi lại xảy ra vấn đề trong mối quan hệ cha mẹ - con cái chỉ vì cách cư xử không phù hợp.

Ảnh minh hoạ

Thực chất, sau khi về hưu, muốn con cái hiếu thảo, cha mẹ cần phải thực hiện được nguyên tắc "3 quản, 3 không quản".

Nghỉ hưu, hãy làm 3 việc cần quản (nên quản lý/chủ động chăm lo) này

1. Quản lý sức khỏe của chính mình

Sức khỏe là vốn quý nhất, điều này càng đúng với người lớn tuổi đã nghỉ hưu.

Chỉ khi bản thân khỏe mạnh, bạn mới không gây phiền phức cho con cái, thậm chí còn có thể giúp đỡ chúng khi cần. Hơn nữa, một cơ thể khỏe mạnh cũng giúp cuộc sống tuổi già của bạn thêm phong phú và nhiều màu sắc.

Sức khỏe là vốn quý nhất đối với người lớn tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh hoạ

Phương pháp: Hình thành thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống hợp lý, tập thể dục vừa phải, ngủ đủ giấc.

Đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Hãy chọn phương pháp tập luyện phù hợp với thể trạng, như đi bộ, Thái cực quyền. Đồng thời, giữ tâm lý tích cực, lạc quan, đừng quá lo lắng vì những bệnh vặt.

2. Quản lý cảm xúc của chính mình

Sau khi nghỉ hưu, nhịp sống thay đổi lớn, có thể xuất hiện cảm giác mất mát và cô đơn. Lúc này, bạn cần học cách quản lý cảm xúc của mình, giữ thái độ lạc quan, vui vẻ. Cảm xúc có tính lây lan.

Một người lớn tuổi tích cực, lạc quan sẽ mang lại năng lượng tích cực cho con cái, khiến chúng muốn gần gũi bạn hơn.

Trau dồi sở thích cá nhân để cuộc sống thêm phong phú. Ảnh minh hoạ

Phương pháp: Trau dồi sở thích cá nhân như thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh để cuộc sống thêm phong phú.

Tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi, kết bạn mới, mở rộng vòng tròn xã giao.

Khi gặp chuyện không vui, hãy điều chỉnh tâm trạng kịp thời, có thể thông qua nghe nhạc, xem phim để giải tỏa cảm xúc.

3. Quản lý sự hòa thuận trong gia đình

Gia đình hòa thuận là nền tảng của hạnh phúc, và người lớn tuổi đã nghỉ hưu có vị trí quan trọng trong gia đình.

Hãy phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của mình để duy trì sự hòa thuận, ổn định của gia đình. Khi con cái có mâu thuẫn, hãy kịp thời hòa giải, không nên thiên vị bất kỳ bên nào.

Phương pháp: Trong gia đình, cần công bằng, công tâm, không thiên vị.

Tôn trọng ý kiến và lựa chọn của con cái, không can thiệp một cách cưỡng ép vào cuộc sống của chúng.

Khi con cái gặp khó khăn, hãy hỗ trợ và giúp đỡ, để chúng cảm nhận được hơi ấm gia đình.

3 không quản (không can thiệp/buông tay)

1. Không quản công việc của con cái

Khi con cái trưởng thành, chúng có công việc và sự nghiệp riêng. Chúng sẽ gặp phải đủ loại vấn đề và thách thức trong công việc, và chúng cần tự mình giải quyết. Là người lớn tuổi, đừng can thiệp quá nhiều vào công việc của con cái, nếu không sẽ khiến chúng cảm thấy áp lực rất lớn.

Sau khi về hưu, thực hiện được "3 quản, 3 không quản" vừa giúp cuộc sống tuổi già của bạn thêm thư thái, vui vẻ, vừa giúp con cái trở nên hiếu thảo hơn. Ảnh minh hoạ

Phương pháp: Tin tưởng vào năng lực của con cái, dành cho chúng sự tin tưởng và hỗ trợ đầy đủ.

Khi con chủ động hỏi ý kiến về vấn đề công việc, bạn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để đưa ra lời khuyên, nhưng đừng ép buộc chúng làm theo ý bạn.

2. Không quản hôn nhân của con cái

Hôn nhân là chuyện riêng của con cái, chúng có sự lựa chọn và đánh giá của riêng mình. Người lớn tuổi không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống hôn nhân của con cái, nếu không sẽ gây ra sự phản cảm.

Phương pháp: Tôn trọng sự lựa chọn hôn nhân của con cái, không dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá bạn đời của chúng.

Khi hôn nhân của con cái gặp vấn đề, hãy giữ thái độ trung lập, không thiên vị bất kỳ bên nào. Có thể quan tâm và đưa ra lời khuyên thích hợp, nhưng đừng can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân của chúng.

3. Không quản việc giáo dục cháu

Việc giáo dục con cháu là một vấn đề phức tạp. Những quan niệm và phương pháp giáo dục hiện đại rất khác so với quá khứ.

Người lớn tuổi không nên dùng quan niệm cũ của mình để giáo dục cháu, nếu không sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái.

Phương pháp: Tin rằng con cái có khả năng giáo dục tốt con của chúng, tôn trọng phương pháp giáo dục của chúng. Nếu con cái cần sự giúp đỡ, bạn có thể hỗ trợ chăm sóc cháu dưới sự hướng dẫn của chúng, nhưng đừng lấn quyền.

Sau khi về hưu, thực hiện được "3 quản, 3 không quản" vừa giúp cuộc sống tuổi già của bạn thêm thư thái, vui vẻ, vừa giúp con cái trở nên hiếu thảo hơn. Chúc mọi người lớn tuổi đã nghỉ hưu đều có một tuổi già hạnh phúc, viên mãn.