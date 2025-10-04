2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay
GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.
Tiến sĩ John Gottman, nhà nghiên cứu hôn nhân nổi tiếng, từng chia sẻ: "Hãy xây dựng một ngân hàng cảm xúc với đối tác của bạn. Những lời tiêu cực sẽ là khoản rút tiền mạnh mẽ, có thể khiến ngân hàng hạnh phúc này cạn kiệt".
Lời nói vợ chồng có sức mạnh định hình hạnh phúc, nhưng đôi khi lại là nguồn cơn dẫn đến hôn nhân rạn nứt không thể cứu vãn. Trong video này, chúng ta cùng phân tích về 2 kiểu câu nói phụ nữ tuyệt đối phải kiêng kỵ khi giao tiếp với chồng. Cụ thể, việc sử dụng ngôn ngữ so sánh hoặc phủ nhận giá trị của đối phương là con đường ngắn nhất dẫn đến đổ vỡ. Đừng để những phút nóng giận huỷ hoại nền tảng mối quan hệ, bởi những vết thương từ lời nói thường khó lành hơn vết thương về thể xác.
Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 nămChuyện vợ chồng - 13 giờ trước
Tại đám tang của bố chồng, khi một phụ nữ lạ mặt mặc đồ tang như con dâu xuất hiện, người vợ mới biết người chồng 19 năm của mình đã lén nuôi vợ bé từ 16 năm nay.
Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm nàyChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.
Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.
Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều nămChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.
Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Để tưởng nhớ vợ quá cố, người chồng ở Đắk Lắk đã biến đoạn đường nơi vợ gặp tai nạn giao thông thành một vườn hoa hồng rực rỡ.
Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắngChuyện vợ chồng - 2 tuần trước
Yêu nam nhân viên đã có vợ, một nữ giám đốc ở Trùng Khánh đã chi hơn 11 tỷ đồng để thúc đẩy nhanh việc ly hôn của nhân tình.
Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước
Vợ vay nợ xã hội đen để cờ bạc, nuôi tình trẻ, khi ly hôn lại đòi chồng trả nợ. Yêu cầu này có hợp pháp không?
Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắngChuyện vợ chồng - 3 tuần trước
GĐXH - Trong hôn nhân, sự phản bội luôn là nỗi đau khó nguôi ngoai. Nhưng có những câu chuyện còn bi kịch hơn khi phía sau việc ngoại tình lại ẩn chứa sự thật không ai ngờ tới.
Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiềuChuyện vợ chồng - 3 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân tuổi xế chiều, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nếu không được giải quyết kịp thời sẽ âm thầm "khoét sâu" tình cảm, khiến gia đình dần mất đi sự ấm áp.
Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọngChuyện vợ chồng - 3 tuần trước
Nếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.
Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều nămChuyện vợ chồng
Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.