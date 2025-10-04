2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Tiến sĩ John Gottman, nhà nghiên cứu hôn nhân nổi tiếng, từng chia sẻ: "Hãy xây dựng một ngân hàng cảm xúc với đối tác của bạn. Những lời tiêu cực sẽ là khoản rút tiền mạnh mẽ, có thể khiến ngân hàng hạnh phúc này cạn kiệt".

Lời nói vợ chồng có sức mạnh định hình hạnh phúc, nhưng đôi khi lại là nguồn cơn dẫn đến hôn nhân rạn nứt không thể cứu vãn. Trong video này, chúng ta cùng phân tích về 2 kiểu câu nói phụ nữ tuyệt đối phải kiêng kỵ khi giao tiếp với chồng. Cụ thể, việc sử dụng ngôn ngữ so sánh hoặc phủ nhận giá trị của đối phương là con đường ngắn nhất dẫn đến đổ vỡ. Đừng để những phút nóng giận huỷ hoại nền tảng mối quan hệ, bởi những vết thương từ lời nói thường khó lành hơn vết thương về thể xác.

