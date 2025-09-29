Làm người, 6 hành vi tự làm mất phước báu này nhất định phải tránh xa!
GĐXH - Sống trên đời, nhân phẩm là điều cực kỳ quan trọng. Chỉ khi có nhân phẩm tốt, chúng ta mới giữ được phẩm giá và phước báu của chính mình.
Vì vậy, dù bất cứ lúc nào, cũng phải là một người có phẩm hạnh đoan chính. Làm người, tuyệt đối đừng có 6 hành vi "kém giá trị", đánh mất phước báu của mình.
6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm, làm người nên tránh xa
1. Tự đánh giá quá cao
Làm người, cần phải nhìn rõ giá trị của bản thân và càng phải hiểu rõ vị trí, trọng lượng của mình.
Tuyệt đối đừng vì muốn khoe khoang, thể hiện mà giả vờ giàu có, giả vờ thành công để thu hút sự chú ý của người khác.
Hành vi như vậy chính là tự đánh giá quá cao, vì hư vinh nhất thời mà đánh mất danh dự cả đời, khiến bản thân mất hết thể diện, trở thành trò cười cho người khác.
2. Lợi dụng người khác
Trong cuộc sống có một số người dù ở bên ai cũng muốn chiếm lấy chút lợi lộc; dù giao thiệp với ai cũng muốn tham lam chút lợi nhỏ.
Họ không muốn chịu thiệt, quen với sự cho đi của người khác và càng ngày càng đòi hỏi quá đáng.
Người như vậy, ích kỷ cá nhân lâu dần, sẽ không còn ai muốn gần gũi.
3. Quá mức tính toán
Có những người xem trọng tiền tài, lợi ích, bỏ qua lương tâm và giới hạn đạo đức.
Vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, vì tiền tài lợi ích mà toan tính khổ tâm.
Họ không coi trọng tình cảm, thủ đoạn ti tiện.
Người như vậy, phẩm hạnh tồi tệ khiến người khác khinh thường nhất.
4. Trọng giàu khinh nghèo
Trong cuộc sống luôn có một số người lấy tiền bạc để đánh giá người khác, luôn trọng giàu khinh nghèo.
Bạn có tiền, họ bợ đỡ nịnh nọt bạn. Bạn không có tiền, họ lạnh nhạt châm chọc bạn.
lNgười như vậy, không có tấm lòng chân thật, không đáng để kết giao sâu sắc.
5. Khoe khoang phô trương
Sự khiêm tốn, mới là trí tuệ khi làm người.
Tuy nhiên có những người lại không hiểu, thích phô trương, khoe khoang khắp nơi, muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, tự đưa bản thân lên cao.
Hành vi này là kém giá trị nhất chứ không phải là có bản lĩnh.
Người thực sự tài giỏi, đều khiêm tốn, Họ không phô trương thanh thế, giấu đi sự sắc bén.
6. Bàn tán sau lưng
Có những người chỉ thích bàn tán sau lưng, nói xấu người khác; đơm đặt chuyện thị phi, truyền bá tin đồn, thêm thắt dầu mỡ gây ra ảnh hưởng không tốt cho người khác.
Loại người này, nhất định phải tránh xa, một khi bị liên lụy, tai họa sẽ không ngừng.
Cuộc đời này của chúng ta, sống một lần phải sống đoan chính, đàng hoàng. Làm người phải làm việc thẳng thắn, quang minh, điều chỉnh phẩm hạnh của mình.
6 hành vi kém giá trị nhất, làm người tuyệt đối đừng mắc phải
6 hành vi trên, là kém giá trị nhất, làm người, nhất định phải loại bỏ, tuyệt đối đừng mắc phải. Nếu không sẽ hủy hoại nhân phẩm, bị người khác xa lánh, tổn hại danh dự, khiến người thân cũng phải hổ thẹn.
Hãy tự mình suy xét kỹ lưỡng, nếu chưa có 6 hành vì thấp kém này, hãy tiếp tục duy trì (phẩm hạnh tốt); Nếu có, hãy sớm sửa đổi!
Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!Nuôi dạy con - 7 giờ trước
GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".
Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợChuyện vợ chồng - 10 giờ trước
GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.
Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầuGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, không phải người đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi nhan sắc. Có những cung hoàng đạo nam dưới đây kén vợ theo cách rất riêng.
Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'Nuôi dạy con - 15 giờ trước
GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.
Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bãoGia đình - 15 giờ trước
Một đám cưới tại xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa tổ chức đúng ngày mưa bão khiến chú rể và quan khách phải xắn quần, lội nước đi đón dâu.
Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thânGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Lòng tốt đặt nhầm chỗ chỉ mang khổ đau. Đây là 6 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ
Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu ngườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.
Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!Nuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.
Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.
Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều nàyNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.
Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên đượcNuôi dạy con
GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.