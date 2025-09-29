Mới nhất
Làm người, 6 hành vi tự làm mất phước báu này nhất định phải tránh xa!

Thứ hai, 07:26 29/09/2025 | Gia đình
GĐXH - Sống trên đời, nhân phẩm là điều cực kỳ quan trọng. Chỉ khi có nhân phẩm tốt, chúng ta mới giữ được phẩm giá và phước báu của chính mình.

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.

Vì vậy, dù bất cứ lúc nào, cũng phải là một người có phẩm hạnh đoan chính. Làm người, tuyệt đối đừng có 6 hành vi "kém giá trị", đánh mất phước báu của mình.

6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm, làm người nên tránh xa

1. Tự đánh giá quá cao

Làm người, cần phải nhìn rõ giá trị của bản thân và càng phải hiểu rõ vị trí, trọng lượng của mình.

Tuyệt đối đừng vì muốn khoe khoang, thể hiện mà giả vờ giàu có, giả vờ thành công để thu hút sự chú ý của người khác.

Hành vi như vậy chính là tự đánh giá quá cao, vì hư vinh nhất thời mà đánh mất danh dự cả đời, khiến bản thân mất hết thể diện, trở thành trò cười cho người khác.

Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa! - Ảnh 2.

Làm người, cần phải nhìn rõ giá trị của bản thân, đừng tự cho mình là hơn, coi thường người khác. Ảnh minh hoạ

2. Lợi dụng người khác

Trong cuộc sống có một số người dù ở bên ai cũng muốn chiếm lấy chút lợi lộc; dù giao thiệp với ai cũng muốn tham lam chút lợi nhỏ. 

Họ không muốn chịu thiệt, quen với sự cho đi của người khác và càng ngày càng đòi hỏi quá đáng.

Người như vậy, ích kỷ cá nhân lâu dần, sẽ không còn ai muốn gần gũi.

3. Quá mức tính toán

Có những người xem trọng tiền tài, lợi ích, bỏ qua lương tâm và giới hạn đạo đức.

Vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, vì tiền tài lợi ích mà toan tính khổ tâm.

Họ không coi trọng tình cảm, thủ đoạn ti tiện.

Người như vậy, phẩm hạnh tồi tệ khiến người khác khinh thường nhất.

4. Trọng giàu khinh nghèo

Trong cuộc sống luôn có một số người lấy tiền bạc để đánh giá người khác, luôn trọng giàu khinh nghèo.

Bạn có tiền, họ bợ đỡ nịnh nọt bạn. Bạn không có tiền, họ lạnh nhạt châm chọc bạn.

lNgười như vậy, không có tấm lòng chân thật, không đáng để kết giao sâu sắc.

Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa! - Ảnh 3.

Đừng lấy tiền bạc để đánh giá người khác, luôn trọng giàu khinh nghèo. Ảnh minh hoạ

5. Khoe khoang phô trương

Sự khiêm tốn, mới là trí tuệ khi làm người. 

Tuy nhiên có những người lại không hiểu, thích phô trương, khoe khoang khắp nơi, muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, tự đưa bản thân lên cao.

Hành vi này là kém giá trị nhất chứ không phải là có bản lĩnh. 

Người thực sự tài giỏi, đều khiêm tốn, Họ không phô trương thanh thế, giấu đi sự sắc bén.

6. Bàn tán sau lưng

Có những người chỉ thích bàn tán sau lưng, nói xấu người khác; đơm đặt chuyện thị phi, truyền bá tin đồn, thêm thắt dầu mỡ gây ra ảnh hưởng không tốt cho người khác.

Loại người này, nhất định phải tránh xa, một khi bị liên lụy, tai họa sẽ không ngừng.

Cuộc đời này của chúng ta, sống một lần phải sống đoan chính, đàng hoàng. Làm người phải làm việc thẳng thắn, quang minh, điều chỉnh phẩm hạnh của mình.

Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa! - Ảnh 4.

Có những người chỉ thích bàn tán sau lưng, nói xấu người khác; đơm đặt chuyện thị phi, truyền bá tin đồn... Ảnh minh hoạ

6 hành vi kém giá trị nhất, làm người tuyệt đối đừng mắc phải

6 hành vi trên, là kém giá trị nhất, làm người, nhất định phải loại bỏ, tuyệt đối đừng mắc phải. Nếu không sẽ hủy hoại nhân phẩm, bị người khác xa lánh, tổn hại danh dự, khiến người thân cũng phải hổ thẹn.

Hãy tự mình suy xét kỹ lưỡng, nếu chưa có 6 hành vì thấp kém này, hãy tiếp tục duy trì (phẩm hạnh tốt); Nếu có, hãy sớm sửa đổi!

Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảmNgười đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm

GĐXH - Khi về già có khổ hay sướng, hãy nhìn vào tuổi 55! Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, tuổi già phần lớn sẽ buồn thảm…

M. Anh
Top