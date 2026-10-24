Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm

Thứ bảy, 09:54 24/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Sườn non rim mắm tỏi có màu vàng nâu óng đẹp, vị mặn ngọt hài hòa, thơm nức mùi tỏi phi, rất hợp cho bữa cơm gia đình cuối tuần. Chỉ cần chú ý vài bước khi sơ chế, pha nước sốt và rim sườn, bạn sẽ có món ăn đậm đà, mềm ngon mà không lo cháy đường.

Cách làm sườn non rim mắm tỏi thơm ngon, lên màu đẹp

Để món ăn ngon, nên chọn sườn non có phần thịt và mỡ xen kẽ vừa phải, xương nhỏ, màu hồng tươi, bề mặt khô ráo và không có mùi lạ. Phần sườn có chút mỡ thường mềm, béo và ít bị khô hơn khi rim.

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 1.

Nguyên liệu cho 3–4 người: 600g sườn non, 4–5 tép tỏi, 2 thìa canh nước mắm, 1–1,5 thìa canh đường, 1 thìa canh dầu ăn, một chút tiêu và khoảng 100–150ml nước lọc. Có thể thêm ớt nếu gia đình thích ăn cay. Lượng nước mắm và đường nên điều chỉnh theo khẩu vị và độ mặn của loại nước mắm đang dùng.

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 2.

Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn rồi chần nhanh trong nước sôi khoảng 2–3 phút để loại bỏ bọt bẩn, sau đó rửa lại và để ráo. 

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 3.

Không nên chần quá lâu vì thịt có thể mất độ ngọt. Băm nhỏ tỏi, giữ lại một phần để phi thơm khi rim.

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 4.

Cho sườn vào chảo cùng chút dầu, áp chảo ở lửa vừa đến khi các mặt hơi vàng. Bước này giúp bề mặt sườn thơm hơn, nhưng không cần chiên quá kỹ vì thịt dễ khô.

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 5.

Pha nước sốt gồm nước mắm, đường và nước lọc. Phi thơm tỏi với chút dầu, cho sườn vào đảo đều rồi rưới nước sốt. 

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 6.

Đun sôi nhẹ, hạ lửa nhỏ và rim khoảng 15–25 phút, tùy độ dày của miếng sườn, đến khi thịt mềm và nước sốt sánh lại. 

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 7.

Trong quá trình rim, thỉnh thoảng đảo hoặc lật sườn để gia vị bám đều. Nếu nước cạn nhanh mà thịt chưa mềm, thêm từng ít nước nóng.

Mẹo rim sườn mềm, đậm vị mà không cháy đường

Theo thông tin từ VOV, điều quan trọng nhất là rim ở lửa nhỏ sau khi nước sốt sôi. Đường dễ chuyển màu và cháy khi nhiệt độ quá cao, nhất là lúc nước sốt đã cạn. Vì vậy, không nên đun nước sốt đến khi sánh đặc rồi mới cho sườn vào; hãy rim sườn cùng nước sốt để thịt có thời gian thấm vị, đồng thời quan sát và điều chỉnh lượng nước.

Phụ nữ Mới thì cho rằng: Muốn sườn mềm hơn, có thể đậy nắp trong giai đoạn đầu để giữ hơi nóng, sau đó mở nắp khi nước gần cạn để sốt cô lại. Không nên cho quá nhiều nước mắm ngay từ đầu vì khi sốt rút xuống, món ăn có thể bị mặn. Nên nếm và điều chỉnh ở giai đoạn cuối.

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 8.

Khi sườn đã mềm, nước sốt bám thành lớp bóng nhẹ quanh miếng thịt thì tắt bếp, rắc thêm tiêu và phần tỏi phi thơm. Không nên rim đến khi sốt khô quánh hoàn toàn vì đường và gia vị còn tiếp tục nóng sau khi tắt bếp, dễ làm món ăn sẫm màu hoặc có vị khét.

Cuối tuần làm sườn non rim mắm tỏi, miếng sườn óng vàng, đậm vị, hao cơm - Ảnh 9.

Sườn non rim mắm tỏi ngon nhất khi ăn nóng cùng cơm trắng, thêm đĩa rau luộc hoặc rau xào để cân bằng bữa ăn. Do món rim thường chứa khá nhiều muối và đường, nên dùng lượng nước sốt vừa phải, kết hợp rau xanh và hạn chế các món mặn khác trong cùng bữa.

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