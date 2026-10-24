Trẻ ăn nhiều trứng gà có bị dậy thì sớm? Bác sĩ giải đáp điều cha mẹ lo lắng

Trứng gà là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, vitamin B12, choline và nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, một số cha mẹ vẫn hạn chế cho con ăn trứng vì nghe nói thực phẩm này chứa nhiều hormone, có thể khiến trẻ dậy thì sớm.

Trứng gà có chứa hormone khiến trẻ dậy thì sớm?

Hormone tăng trưởng (GH) do tuyến yên tiết ra, có vai trò điều hòa sự phát triển của cơ thể. Hormone này khác với hormone sinh dục tham gia quá trình dậy thì. Trứng là nguồn cung cấp protein và nhiều vi chất dinh dưỡng, không phải nguồn bổ sung hormone tăng trưởng cho trẻ.

Quá trình dậy thì được điều hòa bởi hệ thống nội tiết phức tạp, trong đó trục dưới đồi – tuyến yên – tuyến sinh dục giữ vai trò trung tâm. Thời điểm dậy thì chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, tình trạng dinh dưỡng, thể trạng và một số nguyên nhân bệnh lý. Do đó, không thể quy kết việc trẻ dậy thì sớm cho một thực phẩm riêng lẻ như trứng gà.

Trẻ vẫn cần được cung cấp đủ protein từ nhiều nguồn như trứng, cá, thịt, sữa, tôm, đậu và các loại hạt phù hợp với độ tuổi. Lượng trứng nên được điều chỉnh theo nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần tổng thể và tình trạng sức khỏe của từng trẻ, thay vì áp dụng một con số cố định cho tất cả. ThS.BS. Hoàng Thị Hằng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chia sẻ trên VnExpress.

Yếu tố nào liên quan đến nguy cơ dậy thì sớm?

Thông tin trên VTC News cho rằng, thừa cân, béo phì có mối liên quan với tình trạng dậy thì sớm, đặc biệt ở trẻ gái. Mô mỡ tiết ra leptin, một hormone tham gia điều hòa năng lượng và có vai trò hỗ trợ hoạt động của hệ thống nội tiết liên quan đến dậy thì. Tuy nhiên, leptin không phải yếu tố duy nhất quyết định thời điểm dậy thì; cơ chế này còn liên quan đến nhiều tín hiệu chuyển hóa và hormone khác.

Chế độ ăn mất cân đối, thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít vận động có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Vì vậy, cha mẹ nên xây dựng khẩu phần đa dạng, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì cân nặng phù hợp với tuổi.

Dậy thì sớm cũng có thể liên quan đến yếu tố di truyền hoặc một số bệnh lý, chẳng hạn bất thường ở hệ thần kinh trung ương hay tình trạng tăng tiết hormone sinh dục. Không nên tự xác định nguyên nhân chỉ dựa vào thói quen ăn uống của trẻ.

Như vậy, theo các bằng chứng khoa học hiện có, chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ăn trứng gà tự nó gây dậy thì sớm ở trẻ. Vì vậy, phụ huynh không nên loại bỏ trứng khỏi khẩu phần chỉ vì lo ngại này.

Gợi ý món ngon với trứng giúp cha mẹ đổi món cho con mỗi ngày

Canh cà chua trứng gà.

Trứng gà ốp la.

Trứng cuộn rau củ.

Trứng khuấy (trứng chiên truyền thống).

Salad rau càng cua, trứng trộn dầu giấm.

Trứng gà ngâm tương.

Cơm chiên trứng gà.

Trứng gà nướng.

Trứng bọc thịt chiên.

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