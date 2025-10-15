Mới nhất
Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thứ tư, 16:06 15/10/2025 | Thời trang
GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 1.BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

MC Huyền Trang "Mù tạt" mix đồ đi làm vừa thanh lịch mà vẫn trẻ trung

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 2.

MC Huyền Trang "Mù tạt" sinh năm 1993 tại Phú Thọ, cô là MC quen thuộc của VTV. Nữ MC 9X ghi dấu ấn với lối dẫn chương trình tự nhiên, phong thái chuyên nghiệp cùng ngoại hình xinh đẹp. Huyền Trang từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như "Bữa trưa vui vẻ" và "Cuộc hẹn cuối tuần", giúp cô nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Vì tính chất chương trình khác với những bản tin hay chương trình thời sự chính luận nên MC Huyền Trang "Mù tạt" lựa chọn trang phục lên sóng đa phong cách và có phần tự do hơn. Khi cô diện vest nền nã...

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 3.

Lúc lại váy dài dịu dàng.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 4.

Khi khác cô diện áo sở mi với chất liệu vải voan tinh tế, gợi cảm.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 5.

Lúc MC Huyền Trang trẻ trung "hack tuổi" với vest cách điệu mix cùng áo sơ mi đơn giản.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 6.

Trong một chương trình khác, nữ MC quê Phú Thọ giản dị với quần tây mix cùng áo vest ngắn tay sáng màu.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 7.

Hoặc cô lựa chọn blazer ngắn tay mix cùng quần tạo cảm giác năng động, thoải mái.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 8.

Khi dẫn một chương trình vào buổi tối, MC Huyền Trang "Mù tạt" lại gợi cảm với đầm đính đá gợi, tôn lên vóc dáng của cô.

MC Huyền Trang "Mù tạt" với trang phục đời thường

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 9.

Ở tuổi 32, Huyền Trang "Mù tạt" sở hữu vóc dáng trẻ đẹp nên cô tự tin diện những trang phục "phá cách" tự tin khoe vòng eo thon mảnh. Trong trang phục này, cô mix áo dạng yếm và chân váy cách điệu cá tính.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 10.

Ở một khoảnh khắc khác, nữ MC quê Phú Thọ hóa thân thành quý cô gen Z với áo sát nách cùng chân váy xếp li bồng bềnh.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 11.

MC Huyền Trang "Mù tat" hóa nàng thơ khi diện váy suông màu đỏ đô nổi bật.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 12.

Sexy với áo voan pha lụa xuyên thấu cùng váy ngắn khoe được 3 vòng nóng bỏng.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 13.

Khi đi chơi biển, người đẹp tự tin khoe dáng váy 2 dây với phần chân váy bồng bềnh nữ tính.

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 15.

MC Huyền Trang "Mù tạt" với phong cách free style vừa khỏe khoắn, vừa năng động.

Ảnh: FBNV

Học MC Huyền Trang 'Mù tạt' mix đồ từ công sở đến đi chơi - Ảnh 16.Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,

Đỗ Quyên
