Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp
GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.
BTV Minh Hương mix đồ quý cô sang chảnh
BTV Minh 'hack tuổi' với trang phục trẻ trung
Ảnh: FBNV
Lương Thùy Linh ở ParisThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.
Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình kỳ cựu của chương trình "Chuyển động 24h". Ngoài tài năng và nhan sắc của người đẹp, khán giả còn ấn tượng phong cách thời trang trên truyền hình và đời thực.
Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang ParisThời trang - 2 ngày trước
4 cô nàng BLACKPINK xuất hiện nổi bật tại Tuần lễ thời trang Paris 2026 với thần thái đỉnh cao, phong cách riêng biệt đầy ấn tượng.
BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - BTV Minh Trang là người dẫn chương trình kỳ cựu của bản tin Thời sự 19h. Không chỉ được chú ý bởi vai trò người dẫn chương trình, Minh Trang còn khiến khán giả chú ý về phong cách thời trang khi làm việc và ở đời thường.
‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24Thời trang - 3 ngày trước
Từng được mệnh danh là “cô bé xinh đẹp nhất thế giới” nhiều năm trước, nay ở tuổi 24, Thylane Blondeau khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi diện mạo và thần thái khác lạ.
Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Bảo Thanh nhờ "Sống chung với mẹ chồng" và "Về nhà đi con" đã trở thành diễn viên quốc dân không chỉ tài sắc mà còn xinh đẹp trong mắt khán giả. Ở đời thực, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng cô diện đồ vẫn rất đẹp và thời trang.
Chân dung rapper 8 tuổi làm vedette, khuấy động show thời trang nhíThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Rapper 8 tuổi Xệ Xệ gây ấn tượng khi làm vedette tại show thời trang nhí mới đây. Với phong cách hiphop độc đáo, cậu bé đã biến sàn diễn thành sân khấu biểu diễn nghệ thuật.
Người đẹp thành Tuyên mix đồ xuống phố ngày thu sang chảnh và nữ tínhThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Lương Thu Trang - mỹ nhân phim "Dịu dàng màu nắng" luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xinh đẹp. Đời thực, người đẹp Tuyên Quang còn gây chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng.
Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm TítThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Tâm Tít được biết đến là hotgirl Hà Thành đời đầu với nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp. Ở tuổi U40, cô khiến khán giả sốc vì quá trẻ đẹp nhờ cách mix đồ cực chuẩn.
Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan LêThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.
BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?Thời trang
GĐXH - BTV Minh Trang là người dẫn chương trình kỳ cựu của bản tin Thời sự 19h. Không chỉ được chú ý bởi vai trò người dẫn chương trình, Minh Trang còn khiến khán giả chú ý về phong cách thời trang khi làm việc và ở đời thường.