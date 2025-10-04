Mới nhất
Thứ bảy, 10:59 04/10/2025 | Thời trang
GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.

Mix đồ như nàng thơ vừa trẻ, vừa điệu đà

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 2.

Đan Lê được coi nàng thơ của làng giải trí với vẻ ngoài cùng vóc dáng xinh đẹp yêu kiều. Trong hình ảnh này, với váy 2 dây họa tiết họa nhí, nữ MC sinh năm 1984 "hack tuổi" khiến khán giả ngỡ ngàng.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 3.

Hay khi đi du lịch châu Âu, MC Đan Lê diện váy liền thần nhẹ nhàng mix cùng áo sơ mi chất liệu linen dễ chịu.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 4.

MC Đan Lê ở hình ảnh khác lại hóa thân thành nàng thơ khoe 3 vòng tinh tế và gợi cảm với váy 2 dây thiết kế "bánh bèo" nữ tính.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 5.

Khi đi chơi trên núi, cô diện váy liền thân màu xanh pastel mix cùng giày sneaker. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc đai lưng tinh tế.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 6.

Có lúc Đan Lê đơn giản với váy chất liệu thun, không họa tiết đơn giản.

Style thanh lịch như quý cô công sở

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 7.

MC Đan Lê khi đi làm lại lựa chọn chân váy cùng áo sơ mi sát nách đồng màu dễ chịu và không kém phần tinh tế. Style đi làm ngày thu kiểu Đan Lê lựa chọn được nhiều chị em công sở tham khảo.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 8.

Mỗi lần xuất hiện trong các chương trình truyền hình, MC Đan Lê lại có diện mạo rất chỉn chu với vest cách điệu và đầm bút chì ôm sát gọn gàng.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 9.

Đôi lúc cô diện đầm đỏ, điểm nhấn là phần cut-out ở vai khá tinh tế.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 10.

Hay với chiếc đầm liền thân với điểm nhấn thiết kế ở phần ngực cũng giúp MC Đan Lê vừa xinh đẹp mà vẫn gợi cảm.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 11.

Trang phục đầm đen cũng là lựa chọn mỗi khi xuất hiện trên truyền hình của người đẹp.

Phong cách sang trọng hào môn

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 12.

MC Đan Lê cũng không ngại thay đổi bản thân khi "lột xác" thành người phụ nữ giàu sang và quyền lực. Trong hình cô diện đầm sequin ánh tím bó sát với phần cut - out ở eo vừa gợi cảm mà vẫn tinh tế.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 13.

Hay ở trang phục này, với thiết kế đầm đen liền thân đơn giản nhưng MC Đan Lê mix phụ kiện với dây chuyền, khuyên tai và khăn lông trông rất sang trọng.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 14.

Đan Lê gợi cảm và sang trọng với đầm đính đá và hoa tai tối màu bí ẩn.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 15.

Hoặc nữ MC gợi cảm với đầm cúp ngực cùng trang sức là vòng và khuyên tai ngọc trai sang trọng.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê - Ảnh 16.

MC Đan Lê vừa yêu kiều, vừa thanh thoát trong thiết kế cut-out khoe bờ vai dịu dàng.

Ảnh: FBNV

