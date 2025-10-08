Chân dung rapper 8 tuổi làm vedette, khuấy động show thời trang nhí

Show thời trang này đánh dấu một cột mốc hơn 10 năm sự nghiệp của hai giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung và Nguyễn Mậu Phúc. Bộ đôi nổi tiếng với dòng thời trang trẻ em hướng đến an toàn, kiểu dáng hợp xu thế. Với họ, thời trang trẻ em không chỉ là đáng yêu mà phải là một ngôn ngữ biểu đạt cá tính, niềm vui.