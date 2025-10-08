Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Chân dung rapper 8 tuổi làm vedette, khuấy động show thời trang nhí

Thứ tư, 12:33 08/10/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rapper 8 tuổi Xệ Xệ gây ấn tượng khi làm vedette tại show thời trang nhí mới đây. Với phong cách hiphop độc đáo, cậu bé đã biến sàn diễn thành sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 1.

Tối 7/10 tại TP HCM, Rapper 8 tuổi “Em bé chất” (Xệ Xệ) xuất hiện trong vai trò vedette của show thời trang "BJK - Omikid". Giữa tiếng reo hò của hàng trăm khán giả, cậu bé 8 tuổi bước ra với thần thái tự tin, diện bộ trang phục mang đậm tinh thần hiphop: áo phông oversize, quần túi hộp đen mài bạc, kính râm bản to.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 2.
Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 3.

Xệ Xệ vừa trình diễn, vừa hát live loạt ca khúc nổi tiếng “Em Bé Chất” và “I’m a Good Kid”, biến sàn catwalk thành sân khấu biểu diễn năng lượng, tự do và phong cách.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 4.

Màn trình diễn của Xệ Xệ xóa nhòa ranh giới giữa trình diễn thời trang và biểu diễn âm nhạc, theo đúng tinh thần mà Giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung muốn truyền tải.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 5.

Xệ Xệ tên thật là Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017, cháu của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T. Hai cậu cháu từng gây sốt mạng xã hội với nhiều đoạn nhạc hàng triệu lượt xem. Xệ Xệ từng phát hành một số MV như: Em bé chất, Em bé Việt Nam, Thánh Gióng.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 6.

Show thời trang này đánh dấu một cột mốc hơn 10 năm sự nghiệp của hai giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung và Nguyễn Mậu Phúc. Bộ đôi nổi tiếng với dòng thời trang trẻ em hướng đến an toàn, kiểu dáng hợp xu thế. Với họ, thời trang trẻ em không chỉ là đáng yêu mà phải là một ngôn ngữ biểu đạt cá tính, niềm vui.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 7.
Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 8.

Trên sàn diễn, hơn 40 thiết kế được chia làm bốn chương – Little Legends, Everyday Spark, Home Is My Runway và Spring kể lại hành trình trưởng thành của một đứa trẻ qua lăng kính thời trang. Mỗi phần đều khai thác chất liệu cotton, kaki, jean, ren và voan cao cấp, hướng đến tiêu chí: Cá tính - An toàn & Chất lượng.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 9.
Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 10.

Bắt đầu bằng nhịp điệu hip-hop sôi động, “Little Legends” là lời tôn vinh thế hệ street kids – những đứa trẻ của thành phố, luôn dám thể hiện bản thân. Kaki cotton, thun cao cấp và phụ kiện snapback, vòng tay, sneaker hòa quyện trong tinh thần streetwear hiện đại.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 11.
Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 12.

"Everyday Spark" lại là nhịp đập của những buổi chiều tuổi thơ trong trẻo. Jeans, kaki, phom dáng năng động và bảng màu trung tính gợi lại cảm giác thân thuộc của những ngày nô đùa bên hiên nhà. Đường may tinh tế và chất liệu mềm mại khiến từng bộ trang phục vừa vặn như cái ôm ấm áp của mẹ.

Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 13.
Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 14.
Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 15.
Chân dung rapper 8 tuổi Xệ Xệ làm vedette show thời trang nhí - Ảnh 16.

"Spring" gồm BST áo dài Tết cách tân lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa Việt, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Trang phục được xử lý trên nền lụa và gấm cao cấp, điểm xuyết thêu tay hình cây cỏ, hoa lá, chim chóc và rồng. Từng chi tiết đều được xử lý khéo léo sao cho vẫn giữ được sự hồn nhiên, phù hợp với trẻ em.


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thần thái trên sàn catwalk 'đỉnh nóc' của Nam vương nhí 8 tuổi Bùi Khâu Minh Triết

Thần thái trên sàn catwalk 'đỉnh nóc' của Nam vương nhí 8 tuổi Bùi Khâu Minh Triết

Diễn viên nhí 'Đi giữa trời rực rỡ' ấn tượng trong trang phục áo dài của NTK Hoàng Ly

Diễn viên nhí 'Đi giữa trời rực rỡ' ấn tượng trong trang phục áo dài của NTK Hoàng Ly

3 layout vừa 'bánh bèo' vừa cá tính của MC nhí Đỗ Quyên

3 layout vừa 'bánh bèo' vừa cá tính của MC nhí Đỗ Quyên

Mẫu nhí 2,5 tuổi gây chú ý ở Vietnam International Sea Festival

Mẫu nhí 2,5 tuổi gây chú ý ở Vietnam International Sea Festival

Cùng chuyên mục

Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Thời trang - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo Thanh nhờ "Sống chung với mẹ chồng" và "Về nhà đi con" đã trở thành diễn viên quốc dân không chỉ tài sắc mà còn xinh đẹp trong mắt khán giả. Ở đời thực, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng cô diện đồ vẫn rất đẹp và thời trang.

Người đẹp thành Tuyên mix đồ xuống phố ngày thu sang chảnh và nữ tính

Người đẹp thành Tuyên mix đồ xuống phố ngày thu sang chảnh và nữ tính

Thời trang - 19 giờ trước

GĐXH - Lương Thu Trang - mỹ nhân phim "Dịu dàng màu nắng" luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xinh đẹp. Đời thực, người đẹp Tuyên Quang còn gây chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng.

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm Tít

Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm Tít

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Tâm Tít được biết đến là hotgirl Hà Thành đời đầu với nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp. Ở tuổi U40, cô khiến khán giả sốc vì quá trẻ đẹp nhờ cách mix đồ cực chuẩn.

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.

Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắn

Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắn

Thời trang - 4 ngày trước

Lisa tham dự buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton trong trang phục dệt kim hoàn toàn, điểm nhấn là chiếc quần ngắn cũn khoe chân dài ngút ngàn. Cùng có mặt ở Paris, Rosé và Hailey Bieber cũng diện quần ngủ siêu ngắn tại show của nhà mốt Saint Laurent.

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Việt Hoa mới đây vào Kim Ngân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng giờ vàng trên VTV. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đa dạng.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Quỳnh Kool mới đây tham gia phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đã gây sự chú ý với khán giả. Ngoài diễn xuất trong phim, người hâm mộ còn quan tâm đến thời trang đời thường của người đẹp.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mặc váy hở bạo khi vừa qua Thái

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mặc váy hở bạo khi vừa qua Thái

Thời trang - 1 tuần trước

Ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2025, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Yến Nhi diện váy cắt xẻ táo bạo.

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Không phải ai cũng phù hợp diện quần ống loe, có những dáng người dưới đây sẽ rất thích hợp với dáng quần này. Cùng tham khảo bài viết sau để tìm kiếm cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất.

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.

Xem nhiều

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Đẹp

GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang
Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan Lê

Thời trang
Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thời trang
Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top