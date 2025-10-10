Phong cách 'không giống ai' của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris

Tại Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2026, cả bốn thành viên BLACKPINK là Lisa, Rosé, Jisoo, Jennie, một lần nữa chứng minh họ là biểu tượng thời trang toàn cầu.

Mỗi thành viên đều xuất hiện tại các show diễn khác nhau, chinh phục khán giả bằng phong cách độc đáo và sức hút tinh tế.

Lisa (BLACKPINK).

Lisa tham dự show diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton với bộ trang phục len dệt kim sang trọng với phom dáng ngắn táo bạo, giúp cô nàng khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng nhưng vẫn tôn lên vẻ thanh lịch tự nhiên.

Chiếc quần short len ngắn tôn lên đôi chân dài miên man của Lisa, đã thu hút sự ngưỡng mộ của cả giới mộ điệu thời trang lẫn nhiếp ảnh gia.

Rosé (BLACKPINK).

Rosé cũng đang có mặt tại Paris khi tham gia show diễn của Saint Laurent với bộ trang phục được nhiều người nhận xét là khá giống với đồ ngủ.

Khoác lên mình bộ jumpsuit lụa nhẹ nhàng, duyên dáng với tông màu xanh pastel, Rosé để lại ấn tượng khó phai trong lòng giới mộ điệu thời trang với vẻ ngoài thanh thoát, tinh tế.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, cô nàng vẫn là tâm điểm của sự kiện và duy trì vị thế là một trong những nhân vật thời trang nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất.

Jisoo (BLACKPINK).

Xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Dior, Jisoo (BLACPINK) gây ấn tượng với diện mạo có phần “lạ mắt” khi thử nghiệm với phong cách menswear cùng phong cách trang điểm tự nhiên.

Trong bộ trang phục có thiết kế đặc biệt, giúp cô nàng cân bằng giữa phong cách may đo cổ điển và nét quyến rũ nữ tính.

Chị cả BLACKPINK kết hợp áo sơ mi trắng tinh và nơ với áo vest màu than cùng quần short đen, hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu với chiếc túi xách màu xanh bạc hà điểm xuyết sắc màu tinh tế.

Jennie (BLACKPINK).

Thành viên cuối cùng của BLACKPINK - Jennie, nàng đại sứ toàn cầu chính thức của Chanel, một lần nữa chinh phục Paris khi xuất hiện tại show diễn của Chanel thuộc Tuần lễ Thời trang Paris.

Cô nàng đã mang đến sự kết hợp đặc trưng giữa nét thanh lịch và táo bạo cho sự kiện thời trang này.

Jennie diện trên mình bộ trang phục táo bạo lấy cảm hứng từ nội y do Blazy thiết kế, một sự phá cách hoàn toàn so với phong cách cổ điển đặc trưng của thương hiệu.

Vẻ ngoài tối giản nhưng gợi cảm của cô càng làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo, thu hút sự chú ý của cả báo chí lẫn giới mộ điệu thời trang.

Phong cách khác biệt của 4 cô nàng BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris.

Từ phong cách may đo thanh lịch đến hình tượng vui tươi, sự hiện diện của cả 4 BLACKPINK tại Tuần lễ thời trang Paris một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng của họ trên thị trường thời trang toàn cầu.