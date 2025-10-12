Mới nhất
Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Chủ nhật, 14:59 12/10/2025
GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,

Mẹ ruột BTV Hoài Anh: Giảng viên trường đại học, tuổi hưu sống bình yên bên con cháuMẹ ruột BTV Hoài Anh: Giảng viên trường đại học, tuổi hưu sống bình yên bên con cháu

GĐXH - Mẹ ruột BTV Hoài Anh từng có quá trình công tác tại trường đại học, sau đó bà về làm cán bộ ngành giáo dục. Hiện tại, ở tuổi hưu, bà có cuộc sống bình yên bên con cháu.

BTV Hoài Anh trung thành với áo dài duyên dáng trên sóng truyền hình

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 2.

BTV Hoài Anh mỗi lần xuất hiện trên truyền hình đều khiến khán giả yếu mến bởi lối dẫn duyên dáng cùng gu thời trang thanh lịch với áo dài truyền thống nhiều màu sắc. Lúc nữ BTV chọn áo dài màu xanh nhẹ nhàng.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 3.

Lúc BTV Hoài Anh lại chọn áo dài màu đỏ duyên dáng tôn nên được làn da trắng trẻo, ngọt ngào.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 4.

Khi thì cô chọn áo dài gam màu tím dịu dàng và nữ tính.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 5.

Lúc khác cô chọn áo dài hồng cánh sen đằm thắm, ngọt ngào phù hợp với nhan sắc của cô.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 6.

BTV lúc khác thì chọn áo dài điểm xuyết hoa trắng mix tông áo màu xanh dịu dàng.

BTV Hoài Anh đời thực mix đồ vừa thanh lịch, vừa 'hack tuổi'

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 7.

Trên truyền hình, BTV Hoài Anh chọn áo dài thì ở đời thực cô lại mix đồ rất đa dạng. Lúc đi chơi cùng gia đình, cô mix với váy châm bi tối màu duyên dáng.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 8.

Lúc khác, BTV Hoài Anh mix áo thun sáng màu cùng sooc ngắn khoe chân trẻ trung.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 9.

Ở một khoảnh khắc, BTV Hoài Anh như nàng thơ dịu dàng với váy liền thân mix cùng vòng ngọc tinh tế.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 10.

Hay khi đi biển, BTV Hoài Anh "hack tuổi" và gợi cảm cùng đầm trắng dáng dài.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 11.

Có lúc, cô cô chọn đầm suông mix cùng đai lưng có họa tiết nữ tính dễ chịu.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách - Ảnh 12.

Trong một số hoạt động đòi hỏi sự năng động, BTV Hoài Anh lại diện set đồ đơn giản mix cùng sneaker trẻ trung và cá tính.

Ảnh: FBNV

