Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Thứ tư, 12:42 08/10/2025 | Thời trang
GĐXH - Bảo Thanh nhờ "Sống chung với mẹ chồng" và "Về nhà đi con" đã trở thành diễn viên quốc dân không chỉ tài sắc mà còn xinh đẹp trong mắt khán giả. Ở đời thực, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng cô diện đồ vẫn rất đẹp và thời trang.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 1.Người đẹp thành Tuyên mix đồ xuống phố ngày thu sang chảnh và nữ tính

GĐXH - Lương Thu Trang - mỹ nhân phim "Dịu dàng màu nắng" luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xinh đẹp. Đời thực, người đẹp Tuyên Quang còn gây chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng.

Diện đồ đơn giản nhưng nhờ mặt xinh nên "cân tất"

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 2.

Bảo Thanh không có chiều cao như người mẫu hay hoa hậu nhưng cô lại có gương mặt xinh đẹp, sáng màn hình. Nhờ sở hữu vẻ đẹp như vậy nên nữ diễn viên "cân" trang phục rất tốt. Trong hình, người đẹp quê Bắc Ninh diện chân váy trắng và áo dáng polo nhẹ nhàng.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 3.

Trong hình, cô chỉ diện áo đen, đội mũ lưỡi trai đơn giản.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 4.

Không sở hữu chân dài nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối đã giúp Bảo Thanh diện trang phục nào cũng xinh đẹp. Ở khoảnh khắc này, người đẹp khéo léo diện chân váy ngắn màu đen kết hợp cùng áo trắng sơ mi bánh bèo dịu dàng.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 5.

Có lúc cô "hack tuổi" với quần jeans rách và áo thun cùng giày sneaker.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 6.

Hoặc khi diện đồ mùa đông, Bảo Thanh rất thông minh khi "hack dáng" với trang phục sáng màu đơn giản, năng động.

Trang phục đi chơi thể thao năng động

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 7.

Bảo Thanh cũng là những mỹ nhân Việt mê bộ môn pickleball và cô khá quan tâm đến thời trang khi đi chơi thể thao. Diễn viên ưa sự năng động nên cô chọn trang phục gọn gàng mà vẫn không kém phần nữ tính.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 8.

Người đẹp khi thì cá tính với trang phục đồng màu đen.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 9.

Khi lại tươi trẻ với áo cam và chân váy trắng.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 10.

Có lúc cô giản dị với bộ trang phục chơi thể thao thoải mái với áo dáng polo cam và quần gọn gàng.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 11.

Bảo Thanh trong trang phục này tạo điểm nhấn với giày hồng nữ tính mang đậm phong cách "black - pink".

Dịu dàng và gợi cảm

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 12.

Sở hữu vòng một nảy nở, Bảo Thanh không ngại diện những bộ đầm cúp ngực khoe được vẻ đẹp căng tràn, gợi cảm.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 13.

Có thể nói, nữ diễn viên rất khéo léo khi khoe trọn sự gợi cảm, sang chảnh trong việc mix đồ như trong hình. Với đầm 2 dây gợi cảm, cô khoác thêm áo lông cách điệu tinh tế.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 14.

Hoặc với đầm sequin màu đen, Bảo Thanh khoe khéo được vòng một nảy nở cùng đôi chân nuột nà.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 15.

Trong một chiếc đầm voan đính đá, Bảo Thanh ngọt ngào tựa như nàng công chúa xinh đẹp.

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 16.

Hay ở một sự kiện khác, nữ diễn viên quê Bắc Ninh như nàng thơ với đầm trắng muốt tinh tế. Những hình ảnh của Bảo Thanh cho thấy dù bạn không sở hữu đôi chân dài như siêu mẫu nhưng bạn vẫn mặc đẹp nhờ mix đồ hợp lý và thông minh như nữ diễn viên.

Ảnh: FBNV

Mặc đẹp như Bảo Thanh - Ảnh 17.Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm Tít

GĐXH - Tâm Tít được biết đến là hotgirl Hà Thành đời đầu với nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp. Ở tuổi U40, cô khiến khán giả sốc vì quá trẻ đẹp nhờ cách mix đồ cực chuẩn.

Đỗ Quyên
Top