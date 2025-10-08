Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Hay ở một sự kiện khác, nữ diễn viên quê Bắc Ninh như nàng thơ với đầm trắng muốt tinh tế. Những hình ảnh của Bảo Thanh cho thấy dù bạn không sở hữu đôi chân dài như siêu mẫu nhưng bạn vẫn mặc đẹp nhờ mix đồ hợp lý và thông minh như nữ diễn viên.