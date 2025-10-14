Mới nhất
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thứ ba, 13:50 14/10/2025 | Thời trang
GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 1.Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,

BTV Thúy Hằng trẻ đẹp với 2 phong cách lên sóng quen thuộc

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 2.

BTV Thúy Hằng là một trong những gương mặt MC, BTV quen thuộc của VTV, cô từng dẫn chương trình bản tin Thời sự 19h. Sau này, nữ BTV chuyển về Nam và công tác ở kênh VTV9. BTV Thúy Hằng được khán giả yêu mến qua lối dẫn chương trình tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng và ngoại hình đậm chất Á Đông. Cũng như các nữ đồng nghiệp khác khi lên sóng, BTV Thúy Hằng chọn áo dài nền nã và thanh lịch. Nữ BTV có bộ sưu tập áo dài với đủ màu sắc khác nhau. Khi cô diện màu vàng thêu chim công...

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 3.

Lúc cô diện áo dài đỏ với hoa sen nổi bật.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 4.

Khi khác, BTV Thúy Hằng diện áo dài kim tuyến lấp lánh.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 5.

Ngoài áo dài, BTV Thúy Hằng còn chọn vest mỗi khi lên sóng. Nữ BTV sinh năm 1980 đã chọn vest cách điệu để trẻ trung hơn.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 6.

Hoặc cô mix blazer dáng dáng dài nhẹ nhàng và lịch sự khi lên sóng truyền hình.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 7.

BTV Thúy Hằng chuộng mặc vest vì tính ứng dụng cao trong công việc của cô.

BTV Thúy Hằng tươi trẻ, nữ tính với thời trang đời thường

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 8.

Trong cuộc sống đời thường, khi đi chơi hay đi tiệc cùng bạn bè, BTV Thúy Hằng chọn đầm siết eo khoe được vóc dáng đầy đặn và nữ tính.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 9.

Hoặc cô chọn cho mình váy liền thân dáng dài màu beige nhẹ nhàng và duyên dáng phù hợp với không khí của một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 10.

Có lúc BTV Thúy Hằng mix đồ phá cách với chân váy jeans và áo polo trẻ trung.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 11.

Hoặc cô điệu đà với blaze dáng dài mix cùng váy gợi cảm.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 12.

Có lúc nữ BTV lại giản dị với cần kaki phong cách hiphop cùng áo thun đồng màu.

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 13.

BTV Thúy Hằng ở đời thực ưa thời trang giản dị, mang tính ứng dụng cao để phù hợp với công việc làm truyền hình hiện trường.

Ảnh: FBNV

BTV Thúy Hằng VTV U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi', đáng tham khảo - Ảnh 14.Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.




Đỗ Quyên
Tags:

