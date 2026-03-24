Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Năm 2026, học sinh sẽ không được lái xe máy dưới 50cc khi chưa thực hiện quy định này

Thứ ba, 07:03 24/03/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông với các hành vi: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không đúng độ tuổi… Trường hợp học sinh chưa đủ 16 tuổi có được điều khiển xe máy dưới 50cc?

Năm 2026, người chưa đủ 16 tuổi có được lái xe máy 50cc không?

Năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông thông qua camera AI và kiểm tra trực tiếp tại cổng trường, gửi danh sách về nhà trường để giáo dục. Các lỗi học sinh mắc phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường và đặc biệt là giao xe cho người chưa đủ điều kiện sẽ bị phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về độ tuổi lái xe máy như sau:

Độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quy định:

- Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy;

- Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng C, BE;

- Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D1, D2, C1E, CE;

- Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D, D1E, D2E, DE;

- Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.

Đồng thời, Khoản 3.32 Điều 3 QCVN 41:2019/BGTVT có quy định xe gắn máy là phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương dưới 50 cm3.

Theo những quy định nêu trên, năm 2026, độ tuổi thấp nhất được chạy xe máy 50cc là đủ 16 tuổi trở lên; đối với người đủ 15 tuổi không được chạy xe máy 50cc.

Năm 2026, học sinh sẽ không được lái xe máy dưới 50cc khi chưa thực hiện quy định này - Ảnh 1.

Cảnh sát xử lý học sinh vi phạm giao thông. Ảnh minh họa: TL

Năm 2026, học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy điện bị phạt tiền không?

Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện sẽ không bị phạt tiền, nhưng sẽ bị phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, phụ huynh (người giao xe) có thể bị phạt tiền rất nặng. Cụ thể:

Mức phạt đối với học sinh (người trực tiếp lái xe)

Trường hợp 1 (học sinh từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi): Chỉ bị phạt cảnh cáo. Pháp luật không áp dụng hình thức phạt tiền đối với độ tuổi này khi vi phạm giao thông.

Trường hợp 2 (học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi): Độ tuổi này đã được phép đi xe máy điện (công suất dưới 4kW). Tuy nhiên, nếu lái xe có công suất lớn hơn quy định hoặc vi phạm các lỗi khác, mức phạt tiền sẽ bằng 1/2 mức phạt đối với người lớn.

Mức phạt đối với phụ huynh (người giao xe)

Mức phạt tiền: Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe.

Hình thức bổ sung: Phương tiện có thể bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Học sinh đi xe máy dưới 50cc có phải đăng ký biển số xe?

Tại khoản 1 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định phương tiện muốn tham gia giao thông trên đường thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Do đó, xe chưa có biển số đi trên đường sẽ bị phạt đồng thời 2 lỗi: Lỗi không có giấy đăng ký xe và lỗi không gắn biển số.

Theo quy định nêu trên, học sinh đi xe máy dưới 50cc cần phải đăng ký xe và gắn biển số theo quy định.

Năm 2026, học sinh sẽ không được lái xe máy dưới 50cc khi chưa thực hiện quy định này - Ảnh 2.

GĐXH - Trong vòng một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An xử phạt hành chính gần 9 tỷ đồng đối với các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Học sinh đi xe máy dưới 50cc có phải đăng ký biển số xe?

GĐXH - Theo quy định, học sinh đi xe máy dưới 50cc cần phải đăng ký xe và gắn biển số. Vậy thủ tục, quy trình đăng ký biển số xe được thực hiện thế nào?

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Danh sách xe máy bị phạt nguội tại Lâm Đồng đầu năm 2026

Danh sách xe máy bị phạt nguội tại Lâm Đồng đầu năm 2026

Cùng chuyên mục

4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dưới đây là 4 con giáp có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho những ngày cuối tháng 3 dương lịch này.

Tuyên Quang: Mưa đá ập xuống lúc nửa đêm, nhiều nhà dân bị tốc mái hư hỏng

Tuyên Quang: Mưa đá ập xuống lúc nửa đêm, nhiều nhà dân bị tốc mái hư hỏng

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mưa đá kèm dông lốc xảy ra trong đêm 22, rạng sáng 23/3 tại nhiều xã vùng cao Tuyên Quang đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, hoa màu, khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Quy định mới nhất về mức phạt vượt phải áp dụng năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt vượt phải áp dụng năm 2026

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, nguyên tắc chung khi vượt xe là phải vượt về bên trái. Tuy nhiên, vẫn được phép vượt phải trong một số trường hợp đặc biệt.

Trẻ khó khăn đừng vội nản: 3 con giáp này lớn tuổi mới phát tài

Trẻ khó khăn đừng vội nản: 3 con giáp này lớn tuổi mới phát tài

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - 3 con giáp này được xem là những "bông hoa nở muộn" điển hình: càng lớn tuổi càng vững vàng, càng dễ chạm đến cuộc sống đủ đầy, an yên.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 tuổi Dần: Dự đoán sự nghiệp và cơ hội phát triển mới

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 tuổi Dần: Dự đoán sự nghiệp và cơ hội phát triển mới

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 2 âm lịch 2026 cho tuổi Dần cho thấy cần nỗ lực, tập trung vào công việc hiện tại. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về tình duyên và cách khai tài vượng trong tháng này.

Bắc Ninh: Danh sách 350 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 7/3 - 13/3

Bắc Ninh: Danh sách 350 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 7/3 - 13/3

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách 350 phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ trong tuần từ ngày 7/3/2026 đến ngày 13/3/2026.

Giờ sinh Âm lịch của người 'không thể nghèo': Kiếm tiền giỏi, tiêu tiền càng khôn

Giờ sinh Âm lịch của người 'không thể nghèo': Kiếm tiền giỏi, tiêu tiền càng khôn

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ khả năng tài chính của mỗi người.

Mức đóng bảo hiểm y tế có sự thay đổi từ 1/7?

Mức đóng bảo hiểm y tế có sự thay đổi từ 1/7?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế là tỷ lệ phần trăm tiền lương mà người tham gia bảo hiểm y tế phải đóng hằng tháng để được hưởng các quyền lợi về y tế. Từ ngày 1/7/2026, dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%, mức đóng bảo hiểm y tế có thay đổi?

Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

Đời sống - 1 ngày trước

6 tuổi, Diệu Anh mồ côi cha. Cô bé rất hiểu chuyện, biết phụ giúp ông bà, mẹ nhiều việc trong nhà.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu và cơ hội phát triển

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu và cơ hội phát triển

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo về tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu. Cùng tìm hiểu những thay đổi để nắm bắt cơ hội phát triển trong tháng này.

Xem nhiều

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyên

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyên

Đời sống

GĐXH - Khám phá tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý. Tìm hiểu về sự thay đổi trong công việc, tài lộc và tình yêu. Đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển và hạnh phúc!

4 con giáp từ tay trắng đến tiền đầy túi: Không phải may mắn, mà là bản lĩnh

4 con giáp từ tay trắng đến tiền đầy túi: Không phải may mắn, mà là bản lĩnh

Đời sống
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu và cơ hội phát triển

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Sửu và cơ hội phát triển

Đời sống
Khám phá ngôi cổ tự với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế

Khám phá ngôi cổ tự với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế

Đời sống
4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top