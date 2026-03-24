Năm 2026, học sinh sẽ không được lái xe máy dưới 50cc khi chưa thực hiện quy định này
GĐXH - Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông với các hành vi: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không đúng độ tuổi… Trường hợp học sinh chưa đủ 16 tuổi có được điều khiển xe máy dưới 50cc?
Năm 2026, người chưa đủ 16 tuổi có được lái xe máy 50cc không?
Năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông thông qua camera AI và kiểm tra trực tiếp tại cổng trường, gửi danh sách về nhà trường để giáo dục. Các lỗi học sinh mắc phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường và đặc biệt là giao xe cho người chưa đủ điều kiện sẽ bị phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Theo Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về độ tuổi lái xe máy như sau:
Độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quy định:
- Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy;
- Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;
- Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng C, BE;
- Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D1, D2, C1E, CE;
- Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D, D1E, D2E, DE;
- Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.
Đồng thời, Khoản 3.32 Điều 3 QCVN 41:2019/BGTVT có quy định xe gắn máy là phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương dưới 50 cm3.
Theo những quy định nêu trên, năm 2026, độ tuổi thấp nhất được chạy xe máy 50cc là đủ 16 tuổi trở lên; đối với người đủ 15 tuổi không được chạy xe máy 50cc.
Năm 2026, học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy điện bị phạt tiền không?
Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện sẽ không bị phạt tiền, nhưng sẽ bị phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, phụ huynh (người giao xe) có thể bị phạt tiền rất nặng. Cụ thể:
Mức phạt đối với học sinh (người trực tiếp lái xe)
Trường hợp 1 (học sinh từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi): Chỉ bị phạt cảnh cáo. Pháp luật không áp dụng hình thức phạt tiền đối với độ tuổi này khi vi phạm giao thông.
Trường hợp 2 (học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi): Độ tuổi này đã được phép đi xe máy điện (công suất dưới 4kW). Tuy nhiên, nếu lái xe có công suất lớn hơn quy định hoặc vi phạm các lỗi khác, mức phạt tiền sẽ bằng 1/2 mức phạt đối với người lớn.
Mức phạt đối với phụ huynh (người giao xe)
Mức phạt tiền: Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe.
Hình thức bổ sung: Phương tiện có thể bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
Học sinh đi xe máy dưới 50cc có phải đăng ký biển số xe?
Tại khoản 1 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định phương tiện muốn tham gia giao thông trên đường thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật;
- Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Do đó, xe chưa có biển số đi trên đường sẽ bị phạt đồng thời 2 lỗi: Lỗi không có giấy đăng ký xe và lỗi không gắn biển số.
Theo quy định nêu trên, học sinh đi xe máy dưới 50cc cần phải đăng ký xe và gắn biển số theo quy định.
