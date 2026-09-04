Hà Nội: Ra quân kiểm tra cổng trường, xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông dịp đầu năm học mới

Hà Nội phân luồng lại giao thông 4 nút giao lớn thuộc Vành đai 1 GĐXH - Hà Nội chính thức áp dụng phương án tổ chức, điều chỉnh giao thông mới nhằm phục vụ việc thông xe tạm tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân về việc thay đổi lộ trình tại 4 nút giao trọng điểm, từ 2/9.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi này vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và thường xuyên hơn từ phía gia đình, nhà trường cùng lực lượng chức năng.

Trong đợt cao điểm triển khai từ ngày 4/9 - thời điểm bắt đầu năm học mới 2026 - 2027, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ hôm hay, ngày 4/9, Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an cấp xã trên toàn địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Các lỗi vi phạm trọng tâm bao gồm: Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy; Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ phương tiện sai quy định; tự ý thay đổi kết cấu, độ chế hoặc "kích tốc" xe điện.

Đáng chú ý, đợt ra quân này sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của phụ huynh và người quản lý phương tiện khi giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Mục tiêu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc quản lý, nhắc nhở và giáo dục con em chấp hành nghiêm luật lệ.

Không chỉ dừng lại ở việc tuần tra, xử lý trực tiếp trên các tuyến đường, Công an TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu các nhà trường và chính quyền địa phương để kiểm tra thực tế tại khu vực cổng trường cùng các bãi trông giữ xe xung quanh.

Chính quyền và lực lượng chức năng kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các điểm trông giữ xe tự phát nhận giữ xe máy cho học sinh khi các em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác tuần tra và xử lý vi phạm, Công an TP. Hà Nội tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục & Đào tạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông với hình thức đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.