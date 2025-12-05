Học sinh tiểu học Việt Nam đạt điểm cao nhất lĩnh vực Toán và Đọc hiểu ở Đông Nam Á
Ngày 4/12 tại Philippines diễn ra Hội nghị công bố báo cáo khu vực của Chương trình đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 về Toán và Đọc hiểu.
Việt Nam tham gia Chương trình SEA-PLM ở chu kỳ 2019 và chu kỳ 2024. Chu kỳ 2024 của Chương trình SEA-PLM có 7 quốc gia tham gia: Campuchia, Timor Leste, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Học sinh lớp 5 tại các nước tham gia đều hoàn thành cùng một bài khảo sát năng lực Đọc hiểu, Viết, Toán được thiết kế bởi Ban Thư ký Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO).
Tại chu kỳ 2024, Việt Nam có 152 cơ sở giáo dục tiểu học thuộc 53 tỉnh/thành phố (cũ) tham gia khảo sát, với 152 hiệu trưởng trường tiểu học, 1.074 giáo viên dạy các môn học lớp 5 cùng khoảng 6.000 học sinh lớp 5 và 6.000 phụ huynh.
Học sinh lớp 5 của Việt Nam tiếp tục đạt mức năng lực cao nhất ở chu kỳ 2024
Theo báo cáo được công bố bởi Ban Thư ký SEAMEO, học sinh lớp 5 ở khu vực giữ ổn định kết quả Đọc hiểu và cải thiện nhẹ ở kết quả Toán học.
Ở chu kỳ 2024, học sinh lớp 5 Việt Nam tiếp tục đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực Đọc hiểu với điểm trung bình 323,5 (giảm khoảng 3,86% so với chu kỳ 2019).
Đồng thời, học sinh lớp 5 tiếp tục đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực Toán với điểm trung bình là 334,6 điểm (giảm 1,99% so với kết quả chu kỳ 2019).
Ở chu kỳ 2024, tỉ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Đọc hiểu là 66%, cao hơn tỉ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 40%).
Ở chu kỳ 2024, tỉ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Toán học là 88%, cao hơn tỉ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 36%).
Việt Nam cũng có tỉ lệ học sinh đạt mức năng lực tối thiểu cao nhất khi so sánh với Mục tiêu phát triển bền vững ở lĩnh vực Đọc hiểu (86%) và Toán học (95%).
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, sự thành công của Kế hoạch chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025, bao gồm triển khai Chương trình SEA-PLM chu kỳ 2024 là minh chứng cho tinh thần hợp tác bền chặt và cam kết nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn khu vực.
Bộ GD-ĐT Việt Nam đánh giá cao giá trị của bộ dữ liệu, báo cáo Chương trình SEA-PLM chu kỳ 2024. “Bộ dữ liệu, báo cáo kết quả Chương trình thực sự quan trọng, ý nghĩa đối với Việt Nam cũng như các quốc gia trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách phát triển giáo dục trong thời gian tới”, ông Thưởng nói.
Theo ông Thưởng, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.
“Giáo dục Việt Nam được ưu tiên phát triển với định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục. Những kết quả tích cực, kinh nghiệm tốt đạt được trong quá trình tham gia các chương trình đánh giá khu vực, quốc tế sẽ được Bộ áp dụng thực hiện các giải pháp đổi mới hoạt động dạy học, đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế”, ông Thưởng nói.
Hà Nội cho học sinh nghỉ học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọngGiáo dục - 9 giờ trước
Hà Nội yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh lịch học, hạn chế hoạt động ngoài trời trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức xấu.
Chính phủ phản hồi về đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, giữ thi đại họcGiáo dục - 15 giờ trước
Theo Chính phủ, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.
Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lạiGiáo dục - 1 ngày trước
Phía sau hình ảnh đôi bàn tay đen nứt chai sạn là câu chuyện đặc biệt gây xúc động lòng người của cậu bé 8 tuổi người Mông ở vùng núi tỉnh Sơn La.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinhGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 thángGiáo dục - 2 ngày trước
50 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, trong đó nhiều trường bố trí nghỉ nhiều tuần liên tiếp.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngànhGiáo dục - 2 ngày trước
Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học MỹGiáo dục - 2 ngày trước
Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữGiáo dục - 3 ngày trước
Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026Giáo dục - 4 ngày trước
Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCMGiáo dục - 4 ngày trước
Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinhGiáo dục
GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.