Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới

5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025. Ảnh: BTC

Đây là sân chơi uy tín do Tổ chức Olympic STEM OCSO Indonesia sáng lập, nhằm khuyến khích học sinh trung học khám phá tư duy khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn.

Kỳ thi Olympic vật lý trẻ thế giới năm nay diễn ra vào đầu tháng 11, quy tụ học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Indonesia, Bolivia, Turkmenistan, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Venezuela, Bangladesh, Romania...

Nội dung cuộc thi được chia thành hai cấp độ, trong đó cấp độ A dành cho học sinh khối lớp 7, 8 và 9; cấp độ B dành cho học sinh khối lớp 10, 11 và 12.

Đoàn Việt Nam tham dự ở nội dung cấp độ A với 5 thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Cả 5 học sinh đều giành Huy chương, trong đó 3 học sinh giành Huy chương bạc là: Nguyễn Bá Tùng Lâm (Trường liên cấp Tiểu học & Trung học cơ sở Ngôi sao Hà Nội), Nguyễn Khánh Ngọc (Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh); Đỗ Lương Thùy Dương (Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân).

2 thành viên giành Huy chương đồng là Hoàng Bảo Minh (Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân); Bùi Ngọc Bảo Linh (Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân).