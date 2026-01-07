Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026
GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng ba phương thức.
Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Cụ thể:
Theo phương án tuyển sinh trường vẫn chia các ngành đào tạo thành bốn nhóm:
Nhóm 1 gồm các ngành:
- Ngành Báo chí, gồm 6 chuyên ngành: Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử;
- Ngành Xuất bản, gồm 2 chuyên ngành: Biên tập xuất bản, Xuất bản điện tử.
Nhóm 2 gồm các ngành:
- Ngành Triết học; Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học; Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Ngành Quản lý công; Ngành Quản lý nhà nước; Ngành Công tác xã hội; Ngành Xã hội học; Ngành Kinh tế chính trị; Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế;
- Ngành Chính trị học, gồm 4 chuyên ngành: Công tác tư tưởng - văn hóa; Chính trị phát triển; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Truyền thông chính sách;
Nhóm 3: Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhóm 4 gồm các ngành:
- Ngành Truyền thông quốc tế;
- Ngành Ngôn ngữ Anh;
- Ngành Truyền thông đại chúng;
- Ngành Truyền thông đa phương tiện;
- Ngành Quan hệ quốc tế, gồm 3 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế; Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu
- Ngành Quan hệ công chúng, gồm 3 chuyên ngành: Quan hệ công chúng chuyên nghiệp; Truyền thông marketing; Quảng cáo.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh bằng ba phương thức:
1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:
- Các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành 1, nhóm ngành 4:
+ Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba đối với học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán học.
+ Uu tiên xét tuyển đối với thí sinh (không dùng quyền xét tuyển thẳng) đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Lịch sử, Địa lí, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.
- Các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành 2, nhóm ngành 3:
+ Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba đối với học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán học, Lịch sử, Địa lí.
+ Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh (không dùng quyền xét tuyển thẳng) đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.
Căn cứ kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hội đồng tuyển sinh Học viện ưu tiên xét tuyển vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
Kết quả xét tuyển thẳng sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được thông báo trên Cổng thông tin điện tử Học viện: https://ajc.hcma.vn/; Cổng thông tin điện tử Học viện - Chuyên trang đào tạo - tuyễn sinh: https://daotaoajc.edu.vn/ Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng.
Các hồ sơ đủ điều kiện sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét tuyển trên nguyên tắc xét tuyển vào ngành phù hợp; xét từ cao xuống thấp theo mức giải mà thí sinh đoạt được.
2. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh
- Đối với các ngành thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4:
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, chứng chỉ SAT tối thiểu 1200/1600, chứng chỉ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) bậc 3 trở lên với kết quả trung bình chung học tập 6 học kỳ bậc THPT các môn như sau:
Điểm quy đổi chứng chỉ (hệ số 2) + Ngữ văn + Toán + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).
- Đối với ngành Lịch sử thuộc nhóm 3:
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, chứng chỉ SAT tối thiểu 1200/1600, chứng chỉ VSTEP bậc 3 trở lên với kết quả học tập trung bình chung 6 học kỳ bậc THPT các môn như sau:
Điểm quy đổi chứng chỉ (hệ số 2) + Ngữ văn + Lịch sử + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).
Lưu ý:
- Kết quả học tập 6 học kỳ bậc THPT được tính bằng trung bình chung từng học kỳ của từng môn cộng lại (không nhân hệ số điểm học kỳ).
- Điểm quy đổi chứng chỉ được quy định cụ thể theo bảng.
Bảng tính điểm quy đổi IELTS, SAT của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026:
3. Xét tuyển căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT
Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của từng nhóm ngành đào tạo, cụ thể như sau:
Đối với các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm 2 không có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển (thang điểm 30) được xác định như sau:
Điểm xét tuyển (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) = Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp đã đăng ký + Điểm khuyến khích (nếu có) + Điểm uu tiên (nếu có)
- Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1 có môn Ngữ văn, nhóm 3 có môn Lịch sử và nhóm 4 có môn tiếng Anh nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển (thang điểm 40) được xác định như sau:
Điểm xét tuyển (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) = Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký + [Điểm khuyến khích (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)]*4/3.
Học viện chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh và được quy định mức quy đổi cụ thể. Điểm tiếng Anh quy đổi sẽ được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT thành tổ hợp môn xét tuyển.
