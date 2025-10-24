Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, trường đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, với tổng chỉ tiêu khoảng 9.880 sinh viên, giữ ổn định so với năm 2025. Phương án thể hiện định hướng ổn định, minh bạch và rộng mở, tạo cơ hội công bằng cho mọi thí sinh.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy. Ảnh minh họa: Ảnh: Nguyên Bảo

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh quen thuộc, đã chứng minh hiệu quả qua nhiều năm:

1. Xét tuyển tài năng (XTTN);

2. Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD);

3. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức xét tuyển tài năng dành nhiều cơ hội cho những học sinh có năng lực nổi bật. Thí sinh có thể được xét tuyển thẳng nếu đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc quốc tế; được xét theo chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB; hoặc xét theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn nếu là học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh chuyên, hay từng tham dự cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".

Đặc biệt, điểm hồ sơ năng lực (HSNL) của thí sinh được đánh giá toàn diện, bao gồm năng lực tư duy, thành tích và hoạt động ngoại khóa - một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng thay vì chỉ dựa trên điểm số.

Quy định về tính điểm hồ sơ năng lực của thí sinh: Điểm HSNL của thí sinh được tính như sau (tối đa 100 điểm):

Điểm HSNL = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng

Theo thông báo, kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với 3 đợt thi dự kiến vào các ngày 24 - 25/1, 14 - 15/3 và 16 - 17/5/2026.

Thí sinh làm bài trắc nghiệm khách quan trên máy tính tại 11 địa điểm thi, gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Với nội dung đề thi chú trọng năng lực tư duy, logic và khả năng vận dụng kiến thức, TSA đang trở thành một trong những kỳ thi đánh giá năng lực uy tín nhất Việt Nam, được nhiều trường đại học lớn tin tưởng sử dụng kết quả để xét tuyển.

Các khối ngành có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học: Các khối ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ; Các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng; Các khối ngành y, dược; Các khối ngành công nghiệp, nông nghiệp.

Bên cạnh học lực, năng lực ngoại ngữ được coi là lợi thế quan trọng. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc VSTEP được quy đổi điểm hoặc cộng điểm thưởng khi xét tuyển.

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa đảm bảo tính ổn định, vừa mở rộng cơ hội tiếp cận cho học sinh trên cả nước. Từ học sinh chuyên, học sinh vùng sâu vùng xa đến những bạn theo đuổi các chương trình quốc tế, tất cả đều có thể tìm thấy cánh cửa phù hợp để thực hiện ước mơ tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

