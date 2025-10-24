Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026
GĐXH - Theo kế hoạch tuyển sinh đại học 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm thi đánh giá tư duy do trường tổ chức để tính điểm ở phương thức xét tuyển tài năng.
Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, trường đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.
Theo đó, dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, với tổng chỉ tiêu khoảng 9.880 sinh viên, giữ ổn định so với năm 2025. Phương án thể hiện định hướng ổn định, minh bạch và rộng mở, tạo cơ hội công bằng cho mọi thí sinh.
Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh quen thuộc, đã chứng minh hiệu quả qua nhiều năm:
1. Xét tuyển tài năng (XTTN);
2. Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD);
3. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức xét tuyển tài năng dành nhiều cơ hội cho những học sinh có năng lực nổi bật. Thí sinh có thể được xét tuyển thẳng nếu đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc quốc tế; được xét theo chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB; hoặc xét theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn nếu là học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh chuyên, hay từng tham dự cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".
Đặc biệt, điểm hồ sơ năng lực (HSNL) của thí sinh được đánh giá toàn diện, bao gồm năng lực tư duy, thành tích và hoạt động ngoại khóa - một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng thay vì chỉ dựa trên điểm số.
Quy định về tính điểm hồ sơ năng lực của thí sinh: Điểm HSNL của thí sinh được tính như sau (tối đa 100 điểm):
Điểm HSNL = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng
Theo thông báo, kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với 3 đợt thi dự kiến vào các ngày 24 - 25/1, 14 - 15/3 và 16 - 17/5/2026.
Thí sinh làm bài trắc nghiệm khách quan trên máy tính tại 11 địa điểm thi, gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.
Với nội dung đề thi chú trọng năng lực tư duy, logic và khả năng vận dụng kiến thức, TSA đang trở thành một trong những kỳ thi đánh giá năng lực uy tín nhất Việt Nam, được nhiều trường đại học lớn tin tưởng sử dụng kết quả để xét tuyển.
Các khối ngành có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học: Các khối ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ; Các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng; Các khối ngành y, dược; Các khối ngành công nghiệp, nông nghiệp.
Bên cạnh học lực, năng lực ngoại ngữ được coi là lợi thế quan trọng. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc VSTEP được quy đổi điểm hoặc cộng điểm thưởng khi xét tuyển.
Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa đảm bảo tính ổn định, vừa mở rộng cơ hội tiếp cận cho học sinh trên cả nước. Từ học sinh chuyên, học sinh vùng sâu vùng xa đến những bạn theo đuổi các chương trình quốc tế, tất cả đều có thể tìm thấy cánh cửa phù hợp để thực hiện ước mơ tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dânGiáo dục - 21 giờ trước
Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân sớm 1 năm, Trần Thùy Linh được đặc cách học lên tiến sĩ và hoàn thành chỉ trong 3,5 năm, nhận bằng trước 25 tuổi.
Cách chức hiệu trưởng vụ sửa điểm “từ yếu lên giỏi”Giáo dục - 1 ngày trước
9 cán bộ, công chức, viên chức tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật liên quan đến vụ việc vi phạm sửa điểm cho học sinh.
ĐBQH đề xuất cho học sinh mượn sách giáo khoa, không lo việc hàng năm phải muaGiáo dục - 1 ngày trước
ĐBQH nêu ý kiến có thể in sách giáo khoa phát cho các nhà trường và nhà trường cho học sinh mượn học, như vậy, vừa đảm bảo miễn phí, tiết kiệm.
40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phóGiáo dục - 2 ngày trước
Bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.
Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia'Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và hoàn lưu sau bão đang ảnh hưởng đến khu vực miền Trung, Ban Tổ chức điểm cầu TP Huế quyết định điều chỉnh địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025.
Các trường học tại Đà Nẵng, Huế cho học sinh nghỉ học ngày 22/10 để tránh bão số 12Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Hai Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Huế đã có văn bản thông báo cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen).
TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố cấu trúc và đề minh họa 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thi tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.
Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Nhà giáo 2025, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Tháng 6/2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính ở nơi đủ điều kiệnGiáo dục - 2 ngày trước
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ chính thức triển khai từ tháng 6/2027 tại các điểm thi đủ điều kiện về hạ tầng và kỹ thuật.
Từ nữ sinh chuyên Toán đến "bông hồng" của ngành STEMGiáo dục - 3 ngày trước
Con đường chinh phục STEM chưa bao giờ bằng phẳng, nhất là với những người phụ nữ phải bước đi giữa định kiến giới. Song, Trần Thị Như Quỳnh (SN 2002, ở Hà Nội) đã vượt qua mọi rào cản để theo đuổi đam mê, khẳng định năng lực bằng hàng loạt học bổng và thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám mơ ước và dám dấn thân vào thế giới công nghệ.
Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ănGiáo dục
Sau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.