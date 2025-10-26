Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản y học thế giới, Việt Nam đánh dấu một cột mốc với sự kiện "Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam: Cơ hội, Thách thức và Định hướng Phát triển – AI4Health 2025" do Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chủ trì tổ chức ngày 26/10 tại Hà Nội.

Hội nghị với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Thế giới, các trường đại học, bệnh viện lớn và tổ chức quốc tế; quy tụ hơn 300 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, hướng tới xây dựng nền y học nhân văn – chính xác – bền vững, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phục vụ con người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Hội nghị được bảo trợ bởi 4 cơ quan trung ương: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng tổ chức gồm: Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, Câu lạc bộ các Khoa, Trường, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (FISU) cùng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). Hội nghị nhận được sự tài trợ và đồng hành của Công ty AstraZeneca Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: Sự kiện ngày hôm nay, với sự tham gia của bốn cơ quan trung ương, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, là minh chứng rõ nhất cho sự đồng thuận và quyết tâm cao của các Bộ có liên quan trong việc thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới một nền y học hiện đại, nhân văn, chính xác và bền vững. "Tôi hy vọng Hội nghị sẽ là diễn đàn để chúng ta cùng nhau định hướng, chia sẻ và hợp tác về phát triển AI trong lĩnh vực y tế"- Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nói.

Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh PV

Theo Thứ trưởng, Bộ Y tế xác định ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế là một trong những giải pháp quan trọng để hỗ trợ nhằm hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và an toàn người bệnh hiện trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Việt Nam, ngành Y tế đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tương đối sớm như trong một số lĩnh vực như: AI trong chẩn đoán hình ảnh X-Quang, CT, MRi,..; tối ưu hóa phác đồ điều trị; AI hỗ trợ điều trị ung thư; AI còn được ứng dụng trong quản lý hồ sơ bệnh án điện tử; AI vào hệ thống khám chữa bệnh từ xa; AI để nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện; AI trong dự báo dịch bệnh… bước đầu đã mang lại kết quả khả quan, giúp giảm tải thủ tục hành chính, tối ưu hóa vận hành bệnh viện, nâng cao trải nghiệm, chất lượng điều trị cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo và đồng tổ chức Hội nghị. Ảnh P

Tại hội nghị, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ: "AI không chỉ là công nghệ – đó là lời hứa về một nền y học nhân văn, chính xác và công bằng hơn. Việt Nam cần nắm bắt cơ hội này để trở thành trung tâm khu vực về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học". Hội nghị AI4Health 2025 không chỉ là diễn đàn khoa học, mà là lời khẳng định về khát vọng của Việt Nam trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trụ cột của hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và hội nhập toàn cầu.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược: "AI không chỉ là công nghệ – đó là lời hứa về một nền y học nhân văn, chính xác và công bằng hơn". Ảnh PV

Với cương vị Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam và Chủ tịch FISU Việt Nam (Câu lạc bộ các Khoa – Trường – Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam), đơn vị đồng tổ chức cùng với Trường Đại học Y dược, ĐHQGHN, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong một vài năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của các công nghệ trí tuệ nhân tạo từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn. AI trong y tế không chỉ là ứng dụng "thêm vào" mà sẽ tạo ra những thay đổi có tính chất cách mạng trong cấu trúc vận hành (chẩn đoán, điều trị; y tế dự phòng; thiết kế thuốc, chăm sóc sức khỏe từ xa…), không chỉ là ứng dụng trong xử lý công việc mà cả việc xây dựng hạ tầng y tế số của quốc gia.

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch FISU Việt Nam. Ảnh PV



GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy cũng trăn trở: Thách thức lớn nhất hiện nay không phải là độ chính xác của mô hình học sâu (Deep Learning) mà là tính sẵn sàng, tính chuẩn hóa và tính liên thông của dữ liệu y tế. Dữ liệu được coi là tài nguyên, nhưng vẫn đang bị phân mảnh, chưa chuẩn hóa và thiếu đồng bộ. Đây là nút thắt cần tháo gỡ cấp bách nhất cho sự phát triển của AI Y tế tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao về tính chính xác, an toàn và đạo đức trong quá trình triển khai. Bộ Y tế cũng xác định rằng AI không thể thay thế con người mà chỉ là công cụ hỗ trợ.

Do đó để đảm bảo ứng dụng AI trong y tế được thực hiện đúng hướng, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, đặc biệt là việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh việc ứng dụng AI trong y tế.

"Bộ Y tế cũng xác định rằng hành lang pháp lý phải đi trước một bước nên sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các nhà quản lý, các chuyên gia để xây dựng khung pháp lý và quy tắc đạo đức cho việc thử nghiệm, triển khai và chịu trách nhiệm giải trình của các sản phẩm AI y tế, tạo điều kiện cho các đổi mới sáng tạo phát triển một cách có kiểm soát và an toàn" - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Diễn giả trình bày báo cáo khoa học chuyên sâu tại Hội nghịị. Ảnh PV

Điểm nhấn quan trọng của Hội nghị là công bố văn kiện "Đồng thuận AI4Health 2025" – một tuyên bố mang tính chiến lược, khẳng định trí tuệ nhân tạo là động lực then chốt để kiến tạo hệ thống y tế hiện đại, an toàn và bền vững. Đồng thuận đề ra 6 nguyên tắc phát triển AI trong y tế, nhấn mạnh các giá trị cốt lõi: lấy con người làm trung tâm, bảo đảm đạo đức và an toàn, chuẩn hóa và bảo mật dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, Hội nghị thống nhất 5 cam kết hành động, gồm: (1) Xây dựng khung pháp lý và đạo đức cho AI y tế; (2) Phát triển Hạ tầng Dữ liệu Y tế Quốc gia; (3) Thúc đẩy nghiên cứu – đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI; (4) Đào tạo nhân lực liên ngành về y tế và công nghệ; (5) Thành lập Liên minh Vietnam AI4Health Alliance – mạng lưới hợp tác và chia sẻ dữ liệu y sinh học quy mô quốc gia. Hội nghị đã hội tụ 44 báo cáo khoa học chuyên sâu và 11 báo cáo poster do các nhà khoa học hàng đầu đến từ lĩnh vực y tế, công nghệ và quản lý. Phiên tiền hội nghị (chiều ngày 25/10) là các bài giảng dẫn đề kết nối 2 lĩnh vực công nghệ và y tế, phiên toàn thể (sáng 26/10) tập trung vào chiến lược quốc gia về AI, hành lang pháp lý và ứng dụng AI trong bệnh viện cũng như trong hệ thống y tế thông minh. Các báo cáo chuyên đề được chia thành 8 phiên song song (chiều ngày 26/10), phản ánh toàn diện bức tranh ứng dụng AI trong y tế Việt Nam và thế giới.



