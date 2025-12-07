Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứng

Chủ nhật, 21:12 07/12/2025 | Y tế

Nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài, cụ bà 80 tuổi ở Quảng Ninh kiểm tra sức khỏe và phát hiện có khối u nang buồng trứng phải cần can thiệp sớm để tránh nguy cơ chèn ép và biến chứng.

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách u nang quái buồng trứng phải cho cụ bà P.T.B (80 tuổi).

Trước đó, bệnh nhân vào viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám, siêu âm và phát hiện cụ bà có khối u nang buồng trứng phải kích thước 51×60 mm, cần can thiệp sớm để tránh nguy cơ chèn ép và biến chứng.

Nhận định đây là trường hợp u nang có kích thước lớn trên bệnh nhân lớn tuổi, kíp phẫu thuật đã lựa chọn kĩ thuật nội soi bóc tách u nang, giúp can thiệp chính xác, hạn chế tổn thương mô lành và giảm nguy cơ chảy máu.

Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứng- Ảnh 1.

Ê kíp phẫu thuật nội soi bóc tách u nang quái buồng trứng phải cho cụ bà 80 tuổi.

Ca phẫu thuật được thực hiện do BS.CKI Bùi Thanh Tuấn – Phó Phụ trách khoa CSSKSS và Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cùng các bác sĩ, kíp gây mê phối hợp. Sau hơn 1h phẫu thuật, khối u được bóc tách và đưa ra ngoài, bảo tồn cấu trúc xung quanh.

Nhờ ưu điểm ít xâm lấn – ít đau – thẩm mỹ cao – nhanh hồi phục của kĩ thuật phẫu thuật nội soi, bệnh nhân nhanh chóng ổn định sau mổ và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

U nang buồng trứng là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, kể cả người lớn tuổi. Phần lớn u nang không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu khiến nhiều người chỉ phát hiện khi khối u đã lớn, gây đau bụng, xoắn nang hoặc vỡ nang – những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Vì vậy, khi có biểu hiện bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thẻ BHYT - 'lá chắn' còn bỏ quên ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thẻ BHYT - 'lá chắn' còn bỏ quên ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Dù là “lá chắn” quan trọng giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, đặc biệt với các bệnh mạn tính như lao, nhưng thẻ BHYT vẫn chưa đến được với nhiều người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những rào cản về kinh tế, thông tin và thói quen khiến chính sách an sinh này chưa phát huy trọn vẹn vai trò bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nữ điều dưỡng 28 tuổi tử vong sau cơn đau ngực

Nữ điều dưỡng 28 tuổi tử vong sau cơn đau ngực

Y tế - 12 giờ trước

Sau cơn đau tức ngực, cô gái 28 tuổi được đưa vào cấp cứu ngay nhưng các bác sĩ trở tay không kịp. Bệnh nhân diễn tiến nguy kịch và tử vong.

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Y tế - 1 ngày trước

Trong lúc học, bé 8 tuổi bất ngờ gục xuống bàn, yếu nửa người trái. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu cho thấy bệnh nhi bị nhồi máu não (đột quỵ) - bệnh thường gặp ở người lớn.

Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn cháo buổi sáng không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng “khởi động” sau một đêm dài mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng ổn định cho đến giúp kiểm soát cân nặng, món ăn quen thuộc này giữ vai trò quan trọng trong một bữa sáng lành mạnh. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc ăn cháo buổi sáng mà bạn nên biết.

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bổ sung collagen không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Nhiều loại trái cây quen thuộc có thể giúp cơ thể kích thích tổng hợp collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giữ da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Bài viết dưới đây giới thiệu 3 loại trái cây giàu dưỡng chất mà bạn nên bổ sung thường xuyên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh

Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc nằm viện điều trị viêm phổi, bệnh nhân ăn uống vô tình bị hóc nửa quả nho xanh dẫn đến tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Sống khỏe - 2 ngày trước

Trong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sống khỏe - 2 ngày trước

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang được ghi nhận với nhiều diễn biến đáng chú ý tại Đồng bằng sông Cửu Long: bệnh xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ như trước; số ca nặng tăng trên toàn vùng; và người lớn trở thành nhóm mắc phổ biến, thay vì chủ yếu ở trẻ em như trước đây.

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Sống khỏe - 3 ngày trước

GĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.

Xem nhiều

5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên

5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên

Sống khỏe

GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng nhưng dễ bị quá tải trước lối sống hiện đại. Bài viết giới thiệu 5 loại thực phẩm tự nhiên giúp thanh lọc gan, hỗ trợ hoạt động chuyển hóa và bảo vệ gan khỏe mạnh hơn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Sống khỏe
9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

Sống khỏe
Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ

Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top