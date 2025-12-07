Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứng

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách u nang quái buồng trứng phải cho cụ bà P.T.B (80 tuổi).

Trước đó, bệnh nhân vào viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám, siêu âm và phát hiện cụ bà có khối u nang buồng trứng phải kích thước 51×60 mm, cần can thiệp sớm để tránh nguy cơ chèn ép và biến chứng.

Nhận định đây là trường hợp u nang có kích thước lớn trên bệnh nhân lớn tuổi, kíp phẫu thuật đã lựa chọn kĩ thuật nội soi bóc tách u nang, giúp can thiệp chính xác, hạn chế tổn thương mô lành và giảm nguy cơ chảy máu.

Ê kíp phẫu thuật nội soi bóc tách u nang quái buồng trứng phải cho cụ bà 80 tuổi.

Ca phẫu thuật được thực hiện do BS.CKI Bùi Thanh Tuấn – Phó Phụ trách khoa CSSKSS và Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cùng các bác sĩ, kíp gây mê phối hợp. Sau hơn 1h phẫu thuật, khối u được bóc tách và đưa ra ngoài, bảo tồn cấu trúc xung quanh.

Nhờ ưu điểm ít xâm lấn – ít đau – thẩm mỹ cao – nhanh hồi phục của kĩ thuật phẫu thuật nội soi, bệnh nhân nhanh chóng ổn định sau mổ và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

U nang buồng trứng là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, kể cả người lớn tuổi. Phần lớn u nang không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu khiến nhiều người chỉ phát hiện khi khối u đã lớn, gây đau bụng, xoắn nang hoặc vỡ nang – những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Vì vậy, khi có biểu hiện bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.