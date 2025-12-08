Mới nhất
4 nhóm thực phẩm cản trở hấp thu sắt mà nhiều người vẫn ăn sai mỗi ngày

Thứ hai, 20:27 08/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Không phải ai cũng biết rằng một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt – khoáng chất thiết yếu giúp tạo máu và duy trì năng lượng cho cơ thể. Nếu kết hợp sai cách, dù ăn uống đầy đủ, bạn vẫn có nguy cơ thiếu sắt mà không hay. Video dưới đây sẽ giúp bạn nhận diện 4 nhóm thực phẩm dễ gây cản trở hấp thu sắt và cách sử dụng hợp lý để bảo vệ sức khỏe.

Những thói quen ăn uống âm thầm cản trở hấp thu sắt

Việc bổ sung sắt qua thực phẩm hằng ngày tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực tế nhiều người lại vô tình kết hợp sai, khiến cơ thể không hấp thu được dưỡng chất quan trọng này. Một số thói quen ăn uống quen thuộc, dù được xem là lành mạnh, có thể làm giảm đáng kể khả năng hấp thu sắt, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và thiếu máu kéo dài.

Chính vì vậy, hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết có những nhóm thực phẩm nếu dùng không đúng thời điểm hoặc kết hợp sai cách sẽ khiến quá trình hấp thu sắt bị gián đoạn, dù bạn vẫn ăn đủ chất mỗi ngày.

Để biết 4 nhóm thực phẩm thường xuyên gây cản trở hấp thu sắt và cách sử dụng sao cho cơ thể nhận được tối đa lợi ích từ sắt, hãy xem ngay video bên dưới. Nội dung được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, giúp bạn điều chỉnh chế độ ăn uống hiệu quả và khoa học hơn.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.

Tòa soạn Quảng cáo
Top