Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Thứ bảy, 11:00 06/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Ăn cháo buổi sáng không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng “khởi động” sau một đêm dài mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng ổn định cho đến giúp kiểm soát cân nặng, món ăn quen thuộc này giữ vai trò quan trọng trong một bữa sáng lành mạnh. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc ăn cháo buổi sáng mà bạn nên biết.

Ăn cháo buổi sáng giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn

Ăn cháo buổi sáng là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Nhờ kết cấu mềm, dễ tiêu, cháo giúp hệ tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng, đồng thời cung cấp năng lượng ổn định giúp cơ thể tỉnh táo và hoạt động hiệu quả hơn. Món ăn này cũng phù hợp cho những người muốn kiểm soát cân nặng nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu mà không chứa quá nhiều năng lượng.

Ngoài ra, cháo còn giúp bù nước, giữ ấm cơ thể đặc biệt hữu ích trong thời tiết se lạnh. Sự đa dạng trong cách chế biến cũng khiến cháo trở thành lựa chọn linh hoạt cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người lớn đến người cao tuổi. Với những ưu điểm nổi bật ấy, cháo là một trong những món ăn sáng lành mạnh và dễ áp dụng nhất hiện nay. Trong video này sẽ cho bạn biết những công dụng tuyệt vời của món ăn tưởng chừng đơn giản này.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

7 lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng: Món ăn đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ - Ảnh 1.Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ

GĐXH - Vitamin A là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển thị lực, tăng sức đề kháng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Bài viết này gợi ý 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tự nhiên, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ chăm sóc sức khỏe con hiệu quả hơn.





Chiếc máy sấy rơi khỏi tay, cơn đột quỵ ập tới với cô gái 21 tuổi

Chiếc máy sấy rơi khỏi tay, cơn đột quỵ ập tới với cô gái 21 tuổi

Sống khỏe - 2 giờ trước

Từ một cô gái hoạt bát, có mái tóc dài điệu đà, Hồng chuyển sang mái đầu tém sau ca phẫu thuật hộp sọ, mở đầu hành trình đấu tranh để giành lại sự sống sau cơn đột quỵ.

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Bổ sung collagen không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Nhiều loại trái cây quen thuộc có thể giúp cơ thể kích thích tổng hợp collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giữ da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Bài viết dưới đây giới thiệu 3 loại trái cây giàu dưỡng chất mà bạn nên bổ sung thường xuyên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh

Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc nằm viện điều trị viêm phổi, bệnh nhân ăn uống vô tình bị hóc nửa quả nho xanh dẫn đến tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Sống khỏe - 16 giờ trước

Trong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sống khỏe - 17 giờ trước

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang được ghi nhận với nhiều diễn biến đáng chú ý tại Đồng bằng sông Cửu Long: bệnh xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ như trước; số ca nặng tăng trên toàn vùng; và người lớn trở thành nhóm mắc phổ biến, thay vì chủ yếu ở trẻ em như trước đây.

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.

Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nước củ sả không chỉ là một thức uống thơm ngon, hấp dẫn mà còn là một loại "thuốc" tự nhiên, tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Giảm mỡ bụng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách lựa chọn đúng thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Một số thực phẩm có khả năng thúc đẩy trao đổi chất, giảm tích mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ thu gọn vòng eo chỉ trong 30 ngày. Dưới đây là 8 lựa chọn dinh dưỡng đơn giản nhưng mang lại kết quả rõ rệt, phù hợp cho mọi chế độ ăn lành mạnh.

Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dù phần lớn lành tính, u xơ vẫn có thể gây ra những rắc rối ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống nếu không được phát hiện và phòng ngừa đúng cách.

