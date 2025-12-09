6 thực phẩm cần tránh khi uống cà phê để bảo vệ dạ dày và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn
GĐXH - Nhiều người có thói quen kết hợp cà phê với những món ăn quen thuộc mà không biết rằng một số thực phẩm có thể gây đầy bụng, tăng axit dạ dày hoặc làm giảm tác dụng của cà phê. Bài viết cung cấp danh sách 6 món ăn nên tránh khi uống cà phê và lý do khoa học phía sau, giúp bạn xây dựng thói quen uống cà phê lành mạnh, an toàn cho tiêu hóa.
Vì sao không nên ăn một số món khi uống cà phê?
Việc thưởng thức cà phê buổi sáng là thói quen thuộc của nhiều người, nhưng không phải ai cũng biết rằng một số loại đồ ăn lại có thể làm giảm lợi ích của thức uống này. Bài viết phân tích lý do vì sao có những món ăn tưởng như vô hại nhưng khi kết hợp với cà phê lại gây khó chịu cho dạ dày, làm rối loạn tiêu hóa hoặc cản trở khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.
Nội dung cũng chỉ ra rằng sự tương tác giữa caffeine và các nhóm thực phẩm nhất định có thể dẫn đến tình trạng tăng axit, đầy bụng hoặc mất cân bằng đường huyết. Những phản ứng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa mà còn làm giảm độ tỉnh táo – vốn là lợi ích chính của cà phê.
Để giúp người đọc tránh các sai lầm thường gặp, bài viết gợi ý danh sách 6 món ăn nên hạn chế khi uống cà phê và đưa ra lời khuyên về cách kết hợp cà phê một cách an toàn, khoa học hơn. Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị yêu thích mà vẫn bảo vệ được sức khỏe lâu dài.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Nhồi máu não rất dễ xảy ra trong thời gian này! 8 điều cần làm vào mùa đông để giảm nguy cơSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn thường xuyên gặp phải các triệu chứng như đau đầu liên tục vào ban đêm, tê hoặc yếu nửa bên cơ thể, thường xuyên chảy nước dãi, thoáng qua mờ mắt hoặc mù tạm thời... coi chừng nhồi máu não.
4 nhóm thực phẩm cản trở hấp thu sắt mà nhiều người vẫn ăn sai mỗi ngàySống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết rằng một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt – khoáng chất thiết yếu giúp tạo máu và duy trì năng lượng cho cơ thể. Nếu kết hợp sai cách, dù ăn uống đầy đủ, bạn vẫn có nguy cơ thiếu sắt mà không hay. Video dưới đây sẽ giúp bạn nhận diện 4 nhóm thực phẩm dễ gây cản trở hấp thu sắt và cách sử dụng hợp lý để bảo vệ sức khỏe.
Liên tiếp 2 ca nhồi máu cơ tim cấp đều có chung 1 bệnh lý nguy hiểm nhưng nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Cả 2 ca nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh (NSTEMI) đều có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp.
Người đàn ông 35 tuổi nhiễm Whitmore, suy đa tạng thoát chết kỳ diệu: Bác sĩ khuyến cáo có biểu hiện này phải khám ngayBệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây suy đa tạng và tử vong nhanh, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan mạn tính.
Ô nhiễm không khí lên mức báo động: Người Hà Nội cần làm gì để phòng bệnh hô hấp?Sống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày ô nhiễm không khí, bụi mịn đạt đỉnh điểm, người dân (đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp) nên hạn chế ra đường...
Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Có một số thực vật có chứa thành phần giúp tăng cường miễn dịch, giảm khả năng làm chậm hoặc ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào ung thư.
Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nước đậu đen rang được xem là thức uống hỗ trợ giảm cân lành mạnh, nhưng khi uống quá mức hoặc thay thế bữa ăn, cơ thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại. Bài viết dưới đây chỉ ra 6 nguy cơ phổ biến nhất mà bạn cần biết để tránh biến “thức uống tốt” thành thói quen gây hại.
Huyết áp cao? Hãy tránh ngay 2 loại thịt này và tận dụng 3 loại còn lại để bảo vệ tim mạchSống khỏe - 1 ngày trước
Người bị huyết áp cao không cần kiêng hoàn toàn thịt, nhưng lựa chọn sai có thể gây hại tim mạch. Chuyên gia cảnh báo cần tránh 2 loại thịt dễ làm tăng huyết áp và ưu tiên 3 loại còn lại để bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn.
5 món ăn nhẹ dành cho người tiểu đường: Giải quyết cơn thèm ăn mà vẫn ổn định đường huyếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - "Cứ ăn vặt là đường huyết lại tăng vọt", "Thà nhịn đói còn an toàn hơn" - không ít người mắc tiểu đường mang nỗi lo lắng này
Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứngY tế - 1 ngày trước
Nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài, cụ bà 80 tuổi ở Quảng Ninh kiểm tra sức khỏe và phát hiện có khối u nang buồng trứng phải cần can thiệp sớm để tránh nguy cơ chèn ép và biến chứng.
Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọSống khỏe
GĐXH - Có một số thực vật có chứa thành phần giúp tăng cường miễn dịch, giảm khả năng làm chậm hoặc ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào ung thư.