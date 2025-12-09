6 thực phẩm cần tránh khi uống cà phê để bảo vệ dạ dày và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn

Vì sao không nên ăn một số món khi uống cà phê?

Việc thưởng thức cà phê buổi sáng là thói quen thuộc của nhiều người, nhưng không phải ai cũng biết rằng một số loại đồ ăn lại có thể làm giảm lợi ích của thức uống này. Bài viết phân tích lý do vì sao có những món ăn tưởng như vô hại nhưng khi kết hợp với cà phê lại gây khó chịu cho dạ dày, làm rối loạn tiêu hóa hoặc cản trở khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Nội dung cũng chỉ ra rằng sự tương tác giữa caffeine và các nhóm thực phẩm nhất định có thể dẫn đến tình trạng tăng axit, đầy bụng hoặc mất cân bằng đường huyết. Những phản ứng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa mà còn làm giảm độ tỉnh táo – vốn là lợi ích chính của cà phê.

Để giúp người đọc tránh các sai lầm thường gặp, bài viết gợi ý danh sách 6 món ăn nên hạn chế khi uống cà phê và đưa ra lời khuyên về cách kết hợp cà phê một cách an toàn, khoa học hơn. Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị yêu thích mà vẫn bảo vệ được sức khỏe lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân GĐXH - Cà phê muối vẫn hot rần rần, thơm béo mặn mà làm ai cũng mê đắm. Nhưng ít người biết rằng đằng sau hương vị “gây thương nhớ” ấy là nguy cơ khiến cân nặng nhích lên từng ngày. Calo cao, topping béo và thói quen uống sai thời điểm có thể biến một ly cà phê muối tưởng vô hại thành thủ phạm phá vỡ vòng eo. Vậy làm sao để vẫn tận hưởng hương vị này mà không lo tăng cân? Bài viết sẽ bật mí ngay.