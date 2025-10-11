Hồi phục kỳ diệu sau 5 ca phẫu thuật, nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ xuất viện

Ngày 11/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân C.B. (35 tuổi, quốc tịch Lào), nạn nhân cuối cùng trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) hồi phục sau hơn 20 ngày điều trị tích cực.

Trước đó, anh B. nhập viện trong tình trạng nguy kịch với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như sọ não, cột sống cổ ngực, gãy hở phức tạp xương đùi và cả hai cẳng chân, tổn thương gan, phổi, bụng.

Bệnh nhân hồi phục xuất viện sau hơn 20 ngày.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kích hoạt "báo động đỏ" toàn viện để kịp thời cấp cứu, giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân trải qua 5 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, trong đó có 2 ca đặc biệt xử lý chấn thương phức tạp vùng đầu và xương đùi.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa 5 chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Hồi sức tích cực – Chống độc, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Ngoại Chấn thương – Bỏng và Ngoại Thần kinh, quá trình điều trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả và toàn diện.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, 3 bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện trực tiếp hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, do bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, các y bác sĩ cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các khoản chi phí điều trị với tổng kinh phí 88 triệu đồng.

"Sau hơn 20 ngày chiến đấu kiên cường, bệnh nhân B. hồi phục tích cực, các tổn thương ổn định, khả năng vận động được cải thiện rõ rệt và chính thức được xuất viện trong niềm vui của các y, bác sĩ và gia đình người bệnh", BS.CKII Phan Xuân Nam , Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nói.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, vào lúc 7h46 ngày 17/9 xe tải biển số 37C-587.63 do Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TP HCM) điều khiển, chở theo phụ xe Võ Nhật Trường (SN 1977, trú tại Đồng Nai) lưu thông hướng Khe Sanh - Lao Bảo khi đến tại Km74+800 (Quốc lộ 9) lao vào khu chợ Tân Long. Vụ tai nạn làm 3 người chết, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe tải cùng 3 xe máy của người dân bị hư hỏng. Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe không sử dụng ma túy, không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu xác định xe tải bị mất phanh, mất lái. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Hoàng về tội " Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ " quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.



