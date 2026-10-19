Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Ra đời năm 2022, dự án “Trạm tóc ước mơ” do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư điều hành đã trở thành cầu nối giữa những người hiến tóc và bệnh nhân có nhu cầu. Sau 5 năm triển khai, chương trình tiếp nhận hơn 32.000 bộ tóc hiến tặng từ cộng đồng.

Nguồn tóc này được sử dụng để chế tác tóc giả bằng tóc thật, trao tặng bệnh nhân nữ và trẻ em gái đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước, gồm Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Không chỉ là món quà hỗ trợ về diện mạo, những bộ tóc giả còn mang theo sự quan tâm, động viên của cộng đồng dành cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Ngày hội “Trạm tóc ước mơ” năm 2026 tiếp nhận 1.176 bộ tóc hiến tặng từ cộng đồng, gửi trao yêu thương đến người bệnh ung thư. (Ảnh: BTC)

Ngày hội năm nay ghi nhận sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên và người dân ở nhiều độ tuổi, cùng đóng góp 1.176 bộ tóc dành tặng bệnh nhân ung thư. Từ những mái tóc được trao đi, chương trình tiếp tục hành trình 5 năm đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em gái đang điều trị bệnh, giúp họ có thêm sự tự tin khi đối diện với những thay đổi về ngoại hình.

Từ những bậc phụ huynh dắt theo con nhỏ đến tham gia để giáo dục con về lòng trắc ẩn, cho đến các bạn học sinh, sinh viên đã kiên trì nuôi tóc dài suốt nhiều năm liền chỉ để chờ ngày hội này đem tặng. Không chỉ có phái nữ, nhiều nam giới cũng tham gia hiến mái tóc nuôi dài của mình với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân.

Đáng chú ý tại ngày hội, hình ảnh những chiến sĩ công an thường ngày vốn mạnh mẽ, nghiêm túc trong công việc, nay lại tỉ mẩn, ân cần nâng niu từng lọn tóc của người hiến đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đại diện lực lượng công an tham gia chương trình không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến dòng người xếp hàng trao đi mái tóc xanh. Đó chính là những tình cảm chân thành, ấm áp nhất mà cộng đồng đang đồng lòng gửi gắm để sưởi ấm và tiếp sức cho các bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại ngày hội, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của cộng đồng dành cho người bệnh. Những bộ tóc mà Trạm tóc ước mơ gửi tặng thực sự rất đẹp, tự nhiên, giống như tóc thật. Khi có được mái tóc phù hợp, người bệnh có thể tự tin hơn khi giao tiếp, sinh hoạt và gặp gỡ mọi người. Chúng tôi mong rằng, cùng với món quà về diện mạo, mỗi người bệnh còn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và nguồn động viên tinh thần từ cộng đồng".

ThS. Lý Thị Hảo (áo hồng) tri ân các tổ chức, lực lượng công an và những cá nhân đã chung tay đóng góp, góp phần duy trì và lan tỏa hoạt động hiến tóc vì người bệnh ung thư. (Ảnh: BTC)

"Trạm tóc ước mơ" ra đời năm 2022, do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư điều hành. Người khởi xướng chương trình là chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người từng điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ năm 2005 và được ghép tủy thành công năm 2012.

Từ trải nghiệm của bản thân, chị Thuần thấu hiểu những thay đổi mà người bệnh phải đối mặt khi mái tóc rụng dần trong quá trình điều trị. Mong muốn làm điều có ích cho những người có hoàn cảnh tương tự đã thôi thúc chị kết nối với bệnh viện và xây dựng những hoạt động hỗ trợ bệnh nhi.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần (cầm đàn Ghita) cùng các em nhỏ bệnh nhi mang đến những giai điệu lan tỏa niềm vui, sự lạc quan. (Ảnh: BTC)

Chương trình đã kết nối hàng chục nghìn lượt người hiến tóc với những bệnh nhân cần được sẻ chia. Mỗi người có một lý do để tham gia: muốn giúp một em bé tự tin đến trường, muốn dành món quà cho người đang điều trị bệnh, hoặc đơn giản là muốn dạy con biết quan tâm đến người khác.

Và có lẽ, điều đáng quý nhất của ngày hội không chỉ là số lượng tóc được tiếp nhận hay những bộ tóc giả được trao đi. Đó còn là cách sự tử tế được nối dài trong gia đình: người lớn làm gương bằng hành động, trẻ nhỏ học cách cho đi, còn người nhận có thêm niềm vui để bước tiếp trong hành trình điều trị.