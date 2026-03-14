Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Chuyến bay đêm đặc biệt mang theo hy vọng sống

Đêm 11/3 rạng sáng 12/3, trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội, trong khoang hành khách có những chiếc thùng đặc biệt được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nâng niu theo sát từng bước. Đó không phải hành lý thông thường mà là trái tim và lá gan của một người hiến tạng vừa qua đời.

Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa một nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng. Tuy nhiên, sau mọi cố gắng, người bệnh được xác định chết não.

Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình bệnh nhân đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tạng của người thân để cứu sống những người khác.

Ảnh: BVCC

Nhiều bệnh viện phối hợp thực hiện ca lấy – ghép đa tạng

Ngay sau khi có quyết định hiến tạng, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã nhanh chóng kích hoạt quy trình điều phối trên toàn quốc.

Khoảng 9h sáng ngày 11/3, ê-kíp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bay vào TP.HCM để tham gia ca lấy tạng. Song song đó, các kíp ghép gan và ghép tim tại Hà Nội cũng hoàn tất các xét nghiệm và thủ tục pháp lý cho người nhận.

Đến 17h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành các xét nghiệm cuối cùng và thực hiện ca lấy – ghép đa tạng.

Trong phòng mổ, nhiều ê-kíp y bác sĩ làm việc trong sự tập trung cao độ. Các tạng được phân bổ cho nhiều bệnh viện khác nhau nhằm tối đa hóa cơ hội cứu sống người bệnh.

Trái tim và gan phải được chuyển ra Hà Nội để ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Gan trái được điều phối cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai quả thận được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, trong khi hai giác mạc được gửi tới Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai.

Hai ca ghép tạng lớn được thực hiện ngay trong đêm

Khoảng 2h10 sáng ngày 12/3, đoàn bác sĩ cùng các thùng tạng đã về tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngay trong đêm, hai ca ghép tạng lớn được tiến hành đồng thời tại hai phòng mổ khác nhau. Một ca ghép tim được thực hiện tại phòng mổ số 7.22, trong khi ca ghép gan diễn ra tại phòng mổ số 6.22.

Người nhận gan là nam bệnh nhân 42 tuổi, mắc suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và xơ gan. Với chỉ số MELD lên tới 42 điểm, tình trạng bệnh được đánh giá rất nặng và nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Ca ghép gan kéo dài liên tục khoảng 9 giờ và bước đầu đạt kết quả thuận lợi.

Trong khi đó, bệnh nhân nhận tim là nam giới 53 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp lấy tạng, vận chuyển và phẫu thuật, thời gian thiếu máu của quả tim ghép đã được rút ngắn tối đa.

Chỉ hơn 50 phút sau khi trái tim được đưa tới cổng bệnh viện, cơ quan này đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Thời gian từ lúc bắt đầu nối ghép đến khi tim đập trở lại chỉ khoảng 30 phút.

Đây là ca ghép tim thứ 9 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 3 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hai bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi tích cực. Ảnh: BVCC

Nghĩa cử hiến tạng mang lại sự sống cho nhiều người bệnh

Sau phẫu thuật, sức khỏe của hai bệnh nhân ghép tim và ghép gan tiến triển thuận lợi. Cả hai đã được rút ống nội khí quản vào chiều 12/3, tỉnh táo, tự thở và có các chỉ số huyết động ổn định.

Theo các bác sĩ, thành công của ca ghép tạng không chỉ đến từ trình độ chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều ê-kíp y tế mà còn bắt nguồn từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình.

Nhờ quyết định đầy nhân văn ấy, tổng cộng 7 người bệnh tại nhiều bệnh viện trên cả nước đã có cơ hội được cứu sống hoặc cải thiện thị lực.

Hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi đến Huế và nhiều bệnh viện khác đã nối dài sự sống qua nhiều thành phố, nhiều phòng mổ và nhiều cuộc đời. Đó không chỉ là một ca ghép tạng thành công mà còn là câu chuyện về sự sẻ chia, lòng nhân ái và hy vọng được tiếp nối.