Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện đã trang trọng tổ chức lễ tri ân gia đình Orla Wates (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của buổi lễ tri ân gia đình thiếu nữ Anh, PGS.TS Dương Đức Hùng (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình O.S.W trước mất mát không gì có thể bù đắp.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao tặng gia đình O.S.W món quà tri ân như một lời cảm ơn sâu sắc. Ảnh: BVCC

"Sự ra đi của O.S.W là nỗi đau quá lớn, nhưng trong thời khắc đau thương ấy, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thắp lên hy vọng, mà còn lan tỏa giá trị nhân ái sâu sắc trong cộng đồng. Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, lãnh đạo bệnh viện bày tỏ lòng kính trọng, sự tri ân sâu sắc và biết ơn chân thành tới gia đình, bởi món quà vô giá đã trao đi từ tình yêu và sự sẻ chia", PGS.TS Dương Đức Hùng nói.

Người cha bày tỏ sự tự hào sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp của cô con gái. Ảnh: BVCC

Chia sẻ về con gái, cha mẹ O.S.W cho biết, O.S.W là cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước vào đại học, chuyến đi Việt Nam là phần thưởng cho tuổi trẻ rực rỡ của cô. Gia đình cho biết cô đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc tại Việt Nam, luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này.

Người cha bày tỏ sự tự hào sâu sắc, còn người mẹ tin rằng con gái họ vẫn sẽ tiếp tục sống theo một cách thật đẹp trong những cuộc đời được hồi sinh và trong tình yêu thương của gia đình. Nhắc về Hà Nội - nơi mang nhịp sống sôi động thân quen như quê hương London - cha mẹ cô chia sẻ họ tìm thấy sự an ủi khi biết con gái mình sẽ mãi là một phần của nơi đây, theo một cách rất riêng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình O.S.W. Ảnh: BVCC

Tại buổi lễ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao tặng gia đình O.S.W món quà tri ân như một lời cảm ơn sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi thư nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình; đồng thời khẳng định sự hy sinh này sẽ luôn được ghi nhớ và hình ảnh của thiếu nữ Anh sẽ còn sống mãi trong những người được cứu sống cũng như trong trái tim người dân Việt Nam.