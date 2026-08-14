Hơn 300 thí sinh Tuyên Quang bước vào kì thi lại đặc biệt

Bối cảnh đặc biệt

Kì thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi các cơ quan chức năng cần thêm thời gian để xác minh, phân loại các trường hợp vi phạm quy chế thi. Việc tổ chức đợt thi riêng biệt vào giữa tháng 8 được xem là giải pháp khắc phục sự cố cấp bách, giúp những thí sinh không liên quan đến sai phạm sớm hoàn thành chương trình trung học và kịp thời tham gia đợt xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Do tính chất đặc thù, công tác an ninh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được nâng lên cấp độ cao nhất. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi để kiểm soát toàn bộ quy trình, từ khâu tiếp nhận đề thi, bảo quản bài thi đến an ninh khu vực phòng thi.

Toàn bộ thiết bị thu phát sóng, vật dụng cá nhân của thí sinh và cán bộ coi thi đều được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi vào khu vực thi nhằm ngăn chặn tuyệt đối các hành vi gian lận công nghệ cao. Phòng lưu trữ đề thi và bài thi được niêm phong, giám sát bởi hệ thống camera hoạt động 24/24 dưới sự túc trực của lực lượng công an.

Theo quy trình của quy chế thi tốt nghiệp, Sở GD&ĐT tập huấn cho đội ngũ chủ chốt, sau đó những người này tập huấn lại cho giáo viên tại các trường. Tuy nhiên, do kì thi lần 2 chỉ tổ chức tại một điểm, Sở GD&ĐT Tuyên Quang tổ chức tập huấn trực tiếp cho 100% cán bộ tham gia. Sáng qua, 13/8, trưởng điểm thi tiếp tục tổ chức tập huấn lần 2 theo quy chế.

Bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kí Quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trong kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6, cả nước không có quyết định nào thành lập đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với một địa phương riêng lẻ.

Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do lãnh đạo Cục Quản lí chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm Trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13-15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16-18/8 đối với công tác chấm thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỨC ANH

Đoàn có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo cấp quốc gia theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đoàn được làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan; được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực tổ chức coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Nghiêm túc, đúng quy trình

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT), Trưởng đoàn giám sát của Bộ tại điểm thi đánh giá, công tác chuẩn bị thi của địa phương diễn ra theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng thành lập các đoàn kiểm tra, nhân sự đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng một số đơn vị khác.

Các giám thị từng làm nhiệm vụ lần 1 đến từ Trường THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều không được huy động coi thi lần này.

Ngoài các điều kiện theo quy chế, Tuyên Quang yêu cầu cán bộ, giáo viên được cử làm giám thị phải có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kì thi chính thức ngày 11-12/6.

Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được bố trí 15 phòng, có 326/328 thí sinh dự thi lại. Trong lịch sử thi cử Việt Nam, các sự cố lộ đề thi hay vi phạm quy chế từng xảy ra, nhưng quy trình xử lý thường rơi vào hai trường hợp: hủy kết quả cá nhân vi phạm hoặc tổ chức thi lại ngay cho toàn bộ hội đồng/địa phương liên quan trong thời gian ngắn.

An ninh được siết chặt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỨC ANH

Ngày 14/8, thí sinh thi 2 môn Ngữ văn (buổi sáng, 120 phút), Toán (buổi chiều, 90 phút). Sáng 15/8, thí sinh thi bài thi 2 môn tự chọn (mỗi môn 50 phút). Vào 8h00 ngày 19/8 thí sinh biết điểm thi; ngày 20/8 xét tốt nghiệp. Chậm nhất ngày 21/8, cấp giấy chứng nhận kết quả thi; chậm nhất ngày 31/8 gửi kết quả công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ÐT. Từ sau ngày 19/8, kết quả thi lại hợp lệ của thí sinh sẽ được cập nhật vào hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ÐT và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng kí trước đó và hiện nay được “đóng băng”.

Vụ việc gian lận thi cử trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang lại rơi vào tình huống chưa từng xảy ra. Việc phải chờ cơ quan công an điều tra, xác minh danh tính và phạm vi ảnh hưởng của đối tượng vi phạm khiến Hội đồng thi không thể công nhận kết quả đúng hạn cho nhóm thí sinh liên quan.

Kì thi lại do Bộ GD&ĐT quyết định trở thành giải pháp nghiệp vụ tối ưu để phân loại, đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh không vi phạm (nhưng bị ảnh hưởng dây chuyền) và xử lí đúng người, đúng sai phạm - một hình thức làm sạch kết quả kì thi.

Rõ ràng, việc tổ chức thi lại trong trường hợp này là một sự cố quản lí và an ninh thi cử buộc phải khắc phục, nhằm giữ vững kỉ cương khoa cử.

Ngay sau khi kết thúc đợt thi vào ngày 15/8, toàn bộ bài thi sẽ được niêm phong và chuyển về Hội đồng chấm thi theo quy trình giám sát đặc biệt. Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH chủ động điều chỉnh phương án xét tuyển bổ sung cho các thí sinh hoàn thành kì thi này. Những sai phạm sau này được công bố, thí sinh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

https://tienphong.vn/hon-300-thi-sinh-tuyen-quang-buoc-vao-ki-thi-lai-dac-biet-post1867724.tpo