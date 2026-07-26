Hơn 60 bức ảnh liệt sĩ được nhóm sinh viên phục dựng: Thắp sáng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'

Những ngày qua, câu chuyện về chương trình 'Nối màu áo lính' diễn ra tại xã Chí Minh (TP Hải Phòng) để lại nhiều xúc cảm trong lòng người dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong khoảnh khắc thành kính, tri ân, nhiều thân nhân như được gặp lại các liệt sĩ của gia đình trở về, khi đón nhận những tấm ảnh chân dung do nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT phục dựng trao tặng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư Đoàn xã Chí Minh thông tin, chương trình này xuất phát từ Bí thư Chi đoàn thôn Toại An (thuộc Đoàn xã Chí Minh) khi cơ duyên biết đến dự án "Nối màu áo lính" từ một bài viết trên mạng xã hội. Nhận thấy ý nghĩa của chương trình, Bí thư chi đoàn đã chủ động liên hệ với nhóm để đưa dự án về địa phương và được Đoàn xã, chính quyền địa phương ủng hộ.

Xúc động chương trình "Nối màu áo lính" tại xã Chí Minh (TP Hải Phòng). Ảnh: Nguyễn Ngân.

Ngay khi thống nhất nội dung, Đoàn xã thông báo rộng rãi đến các gia đình trên địa bàn có nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ đến nhà văn hóa, mang theo ảnh cần phục dựng, cũng như cung cấp thông tin về liệt sĩ. Sau đó, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT về địa phương tiến hành khảo sát, thu thập thông tin những gia đình cần phục dựng ảnh liệt sĩ rồi tiến hành làm.

Trả lời báo chí, anh Trương Vĩnh Thịnh - thành viên dự án "Nối màu áo lính" cho biết, ý tưởng bắt nguồn từ một lần cả nhóm tham quan Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Chứng kiến những cựu chiến binh lặng người trước các kỷ vật chiến tranh, các bạn trẻ nhận ra còn rất nhiều gia đình chưa có một tấm di ảnh trọn vẹn để tưởng nhớ người thân.

Nhiều thân nhân xúc động khi được thấy liệt sĩ của gia đình "trở về"... Ảnh: Nguyễn Ngân.

"Ngày trước điều kiện chụp ảnh rất hạn chế, nhiều liệt sĩ chỉ còn ảnh truyền thần, ảnh đen trắng đã hư hỏng, thậm chí không còn bất kỳ bức ảnh nào. Chúng tôi mong có thể góp một phần nhỏ để các gia đình có được di ảnh trang trọng hơn trên bàn thờ", anh Thịnh nói.

Sau gần 2 tháng triển khai, dự án đã phục dựng được hơn 60 di ảnh liệt sĩ. Với các thành viên trong nhóm, điều quý giá nhất không nằm ở số lượng ảnh hoàn thành, mà là khoảnh khắc chứng kiến sự xúc động, an ủi của thân nhân liệt sĩ khi lần đầu tiên được nhìn lại gương mặt người thân sau nhiều thập kỷ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Chí Minh trao bức ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Quý. Ảnh: Nguyễn Ngân.

Nhớ lại thời khắc trao tặng 16 bức ảnh phục dựng Anh hùng liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ, Bí thư Đoàn xã Chí Minh tâm sự: "Giây phút đón nhận tấm di ảnh được phục dựng, nhiều thân nhân đã không cầm được nước mắt vì như thấy người thân của gia đình được trở về thêm lần nữa...".

Mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà còn là sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giúp người thân liệt sĩ được một lần nữa nhìn thấy hình ảnh của ông, cha của mình với khuôn mặt rõ nét hơn sau nhiều năm...

Những thân nhân đón nhận di ảnh liệt sĩ được phục dựng. Ảnh: Nguyễn Ngân.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Chí Minh thông tin, dự án "Nối màu áo lính" là hoạt động về cộng đồng, là sự tri ân đến thân nhân gia đình liệt sĩ và lan tỏa tinh thần yêu nước của lớp trẻ. Khi những thân nhân đón nhận di ảnh của liệt sĩ của gia đình, ai cũng vui mừng, xúc động, nâng niu như kỷ vật vô giá còn xót lại…

"Địa phương chúng tôi trân trọng tình cảm, công sức của nhóm sinh viên. Việc làm này không chỉ là tri thức, sức trẻ, nhiệt huyết mang tính giáo dục cao, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn với thế hệ cha, ông và những anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ", ông Tuấn nói.