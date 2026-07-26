Hà Nội cập nhật danh mục 81 dự án nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Theo quyết định, danh mục được bổ sung và điều chỉnh gồm nhiều loại hình dự án nhà ở trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Hà Nội cập nhật 3 dự án nhà ở cho thuê; 42 dự án nhà ở xã hội đăng ký bổ sung mới và 2 dự án điều chỉnh thông tin.

Đồng thời, 22 dự án nhà ở xã hội được đưa ra khỏi danh mục đã ban hành kèm Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 13/3/2026.

Đối với nhóm dự án nhà ở thương mại và khu đô thị, thành phố bổ sung mới 34 dự án và điều chỉnh thông tin đối với 6 dự án.

Những nội dung cập nhật này được bổ sung vào Quyết định số 1133/QĐ-UBND trước đó của UBND TP Hà Nội. Các nội dung khác của Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 tiếp tục được giữ nguyên theo các quyết định đã được phê duyệt.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND phê duyệt đợt cập nhật đầu tiên danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và khu đô thị thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2026-2030.

Cùng với việc cập nhật danh mục dự án, UBND thành phố yêu cầu tăng cường rà soát các dự án chậm triển khai hoặc chưa được đưa vào kế hoạch.

Theo đó, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường định kỳ 3 tháng một lần báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét.

Các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin của từng dự án, đồng thời làm rõ những trường hợp đủ điều kiện tiếp tục triển khai và những dự án không đủ điều kiện thực hiện theo quy định.

Trong đó bao gồm các dự án không được gia hạn tiến độ, không được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuê đất, thuộc diện chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư, hay thuộc trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Kết quả rà soát sẽ được gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét việc bổ sung hoặc đưa các dự án ra khỏi danh mục thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030.